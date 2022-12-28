https://ria.ru/20221228/gripp-1841827291.html

Попова назвала ситуацию с гриппом и COVID-19 управляемой

Попова назвала ситуацию с гриппом и COVID-19 управляемой - РИА Новости, 28.12.2022

Попова назвала ситуацию с гриппом и COVID-19 управляемой

Ситуация с гриппом и коронавирусом в России находится под контролем, достаточно лишь соблюдения некоторых мер, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T10:32

2022-12-28T10:32

2022-12-28T11:07

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Ситуация с гриппом и коронавирусом в России находится под контролем, достаточно лишь соблюдения некоторых мер, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24". По словам Поповой, сейчас делается все, чтобы не допустить развития эпидситуации. К примеру, "разобщение школьников, если присутствует высокая заболеваемость в классе", объяснила глава ведомства.Кроме того, она заверила, что принимаемые в России меры позволяют не вводить новых локдаунов, в новый год страна "входит" без каких-либо федеральных ограничений. Попова также призвала граждан сохранять свое здоровье и заботиться о нем.

https://ria.ru/20221228/koronavirus-1841822520.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова