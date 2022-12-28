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Попова назвала ситуацию с гриппом и COVID-19 управляемой - РИА Новости, 28.12.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221228/gripp-1841827291.html
Попова назвала ситуацию с гриппом и COVID-19 управляемой
Попова назвала ситуацию с гриппом и COVID-19 управляемой - РИА Новости, 28.12.2022
Попова назвала ситуацию с гриппом и COVID-19 управляемой
Ситуация с гриппом и коронавирусом в России находится под контролем, достаточно лишь соблюдения некоторых мер, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T10:32
2022-12-28T11:07
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Ситуация с гриппом и коронавирусом в России находится под контролем, достаточно лишь соблюдения некоторых мер, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24". По словам Поповой, сейчас делается все, чтобы не допустить развития эпидситуации. К примеру, "разобщение школьников, если присутствует высокая заболеваемость в классе", объяснила глава ведомства.Кроме того, она заверила, что принимаемые в России меры позволяют не вводить новых локдаунов, в новый год страна "входит" без каких-либо федеральных ограничений. Попова также призвала граждан сохранять свое здоровье и заботиться о нем.
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Анна Попова
10:32 28.12.2022 (обновлено: 11:07 28.12.2022)
 
Попова назвала ситуацию с гриппом и COVID-19 управляемой

Глава Роспотребнадзора Попова назвала ситуацию с гриппом и коронавирусом управляемой

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в медиабанкДети в медицинских масках в целях профилактики заболевания гриппом и ОРВИ
Дети в медицинских масках в целях профилактики заболевания гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Дети в медицинских масках в целях профилактики заболевания гриппом и ОРВИ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Ситуация с гриппом и коронавирусом в России находится под контролем, достаточно лишь соблюдения некоторых мер, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы можем сказать сегодня совершенно четко: тот вариант, в котором сегодня распространяется и присутствует в популяции и коронавирус, и грипп, говорит о том, что мы ситуацией управляем, нам не требуется принимать каких-то экстраординарных мер", — уточнила она.

По словам Поповой, сейчас делается все, чтобы не допустить развития эпидситуации. К примеру, "разобщение школьников, если присутствует высокая заболеваемость в классе", объяснила глава ведомства.
Кроме того, она заверила, что принимаемые в России меры позволяют не вводить новых локдаунов, в новый год страна "входит" без каких-либо федеральных ограничений. Попова также призвала граждан сохранять свое здоровье и заботиться о нем.
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна Попова
 
 
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