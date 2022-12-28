https://ria.ru/20221228/lokdaun-1841822970.html

Россия входит в новый год без локдаунов и ограничений, заявила Попова

Россия входит в новый год без локдаунов и ограничений, заявила Попова - РИА Новости, 28.12.2022

Россия входит в новый год без локдаунов и ограничений, заявила Попова

Принимаемые в России противоэпидемические меры позволяют не вводить локдаунов, в новый год страна "входит" без каких-либо федеральных ограничений, заявила глава РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T10:14

2022-12-28T10:14

2022-12-28T10:15

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Принимаемые в России противоэпидемические меры позволяют не вводить локдаунов, в новый год страна "входит" без каких-либо федеральных ограничений, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Меры, которые мы научились предпринимать и управлять ситуацией, тоже позволяют нам не вводить каких-то жестких, никаких федеральных ограничений. Все идет своим чередом по тем правилам, которые уже давно написаны и сегодня эффективно используются, поэтому мы входим в новый год без локдаунов, без ограничений", - сказала Попова в эфире канала "Россия 24". Она отметила, что при этом Роспотребнадзор призывает граждан сохранять свое здоровье и заботиться о нем.

https://ria.ru/20221223/antibiotiki-1840710478.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова