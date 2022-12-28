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Россия входит в новый год без локдаунов и ограничений, заявила Попова - РИА Новости, 28.12.2022
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Россия входит в новый год без локдаунов и ограничений, заявила Попова
Россия входит в новый год без локдаунов и ограничений, заявила Попова - РИА Новости, 28.12.2022
Россия входит в новый год без локдаунов и ограничений, заявила Попова
Принимаемые в России противоэпидемические меры позволяют не вводить локдаунов, в новый год страна "входит" без каких-либо федеральных ограничений, заявила глава РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T10:14
2022-12-28T10:15
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Принимаемые в России противоэпидемические меры позволяют не вводить локдаунов, в новый год страна "входит" без каких-либо федеральных ограничений, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Меры, которые мы научились предпринимать и управлять ситуацией, тоже позволяют нам не вводить каких-то жестких, никаких федеральных ограничений. Все идет своим чередом по тем правилам, которые уже давно написаны и сегодня эффективно используются, поэтому мы входим в новый год без локдаунов, без ограничений", - сказала Попова в эфире канала "Россия 24". Она отметила, что при этом Роспотребнадзор призывает граждан сохранять свое здоровье и заботиться о нем.
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Анна Попова
10:14 28.12.2022 (обновлено: 10:15 28.12.2022)
 
Россия входит в новый год без локдаунов и ограничений, заявила Попова

Попова заявила, что принятые противоэпидемические меры позволяют обойтись без локдаунов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Принимаемые в России противоэпидемические меры позволяют не вводить локдаунов, в новый год страна "входит" без каких-либо федеральных ограничений, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Меры, которые мы научились предпринимать и управлять ситуацией, тоже позволяют нам не вводить каких-то жестких, никаких федеральных ограничений. Все идет своим чередом по тем правилам, которые уже давно написаны и сегодня эффективно используются, поэтому мы входим в новый год без локдаунов, без ограничений", - сказала Попова в эфире канала "Россия 24".
Она отметила, что при этом Роспотребнадзор призывает граждан сохранять свое здоровье и заботиться о нем.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна Попова
 
 
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