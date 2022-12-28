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"Заявок очень много". Кто и как помогает фронту

"Заявок очень много". Кто и как помогает фронту - РИА Новости, 28.12.2022

"Заявок очень много". Кто и как помогает фронту

Люди из регионов страны объединились, чтобы поддержать бойцов на передовой и мирных жителей. Привозят разное: от продуктов и одежды до спецоборудования. О том,... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T08:00

2022-12-28T08:00

2022-12-28T08:11

дед мороз

снегурочка

донецкая народная республика

москва

донбасс

общество

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Мария Марикян. Люди из регионов страны объединились, чтобы поддержать бойцов на передовой и мирных жителей. Привозят разное: от продуктов и одежды до спецоборудования. О том, как и чем можно помочь, — в материале РИА Новости."Народный фронт"Общественное движение "Народный фронт" открыло сбор средств для военных и гражданского населения. На портале проекта "Все для победы!" опубликован список необходимого. Можно посодействовать финансово или принести посылку в одно из отделений организации, которые есть в 85 регионах.Например, в пунктах принимают приборы ночного видения, прицелы, каски с бронежилетами, цифровые рации с дальностью пять-десять километров, квадрокоптеры с камерами и дальностью полета от трех километров.Заявки поступают, как правило, от военных корреспондентов, которые четко знают потребности подразделений. Каждая доставка — адресная, с видеоподтверждением военкора или куратора, объявившего сбор. С отчетами можно ознакомиться и на сайте.Сейчас идет новогодний сбор. Недавно на Самбекских высотах Дед Мороз и Снегурочки (они же — известные спортсмены, артисты, депутаты, телеведущие) вручали бойцам подарки. В том числе машины высокой проходимости, противодронные ружья, прицелы, тактические медицинские рюкзаки, походные бани. Доставляли все это и подразделениям на передовой."Великое Отечество"Важна и помощь с медикаментами. Этим занимается фонд "Великое Отечество". Организуют сбор средств на специализированные препараты, оформляют большой заказ, а затем все возят в ДНР фурами — несколько раз месяц.Начмедов подразделений предупреждают накануне. Те, в свою очередь, приходят с конкретным списком лекарств — и запасаются впрок. Процесс курирует координатор гуманитарных проектов управления Народной милиции (НМ) ДНР Татьяна Бутрина."Великое Отечество" оснащает армию с конца февраля. Ведь устав предусматривает не все необходимое, например, для людей с хроническими заболеваниями.Помогать госпиталям и военным медикам — личная инициатива предпринимателя Владимира Обозного. Он же и руководитель фонда. На днях отправил в ДНР больше 30 тысяч упаковок антибиотиков, 15 тысяч противовирусных и противокашлевых средств, десять тысяч обезболивающих и других препаратов. Общий вес груза — восемь тонн. Лекарства на передовой — расходник, поэтому добровольцы стараются максимально оперативно восполнять пробелы, поясняет он.МОО "Вече"Еще с 2014-го поддерживает ополчение и теперь плотно работает с военнослужащими Межрегиональная общественная организация "Вече". Ее глава Владимир Орлов рассказывает: "Когда объявили СВО — мы были готовы. К тому времени наладили уже взаимодействие с корпусами Народной милиции. Понимали, что им нужно".Список необходимого, по его словам, в целом такой же, как и восемь лет назад: теплые вещи, печки-буржуйки, утепленные палатки, спецоборудование и автотранспорт, предназначенный для бездорожья.Желающие могут также отправить посылку: адрес есть на сайте организации и в соцсетях. Склады — в Москве и Ростове-на-Дону. Работают представительства в Донецке и Луганске — там волонтеры распределяют все по линии фронта.Заявки расписаны по февраль. Не все просьбы от военных — четкие. В таком случае представители "Вече" связываются напрямую с командирами подразделений и выясняют, что действительно нужно."Мы работаем со всеми представленными здесь силовыми структурами, — отмечает Орлов. — Бойцы чувствуют поддержку, и это тоже важно. Помощь ведь поступает из разных уголков России"."ТЫЛ-22"Дмитрий Бастраков до спецоперации был преуспевающим предпринимателем, владел издательством и сетью книжных лавок. В феврале поехал в Новосибирск — открывать магазин. Но сразу вернулся в Москву, собрал команду и отправился в Донбасс с гуманитарным грузом. Так образовался проект "ТЫЛ-22"."За это время мы собрали почти 30 миллионов рублей. Очень много пожертвований получили в виде непосредственно ценных грузов — а это еще десяток миллионов. Самые дорогостоящие подарки военным — машины", — рассказывает он."Тыловики" — так еще называют волонтеров — передали дроны, генераторы, тепловизоры и автомобили. Счет — на десятки. А также сотни бронежилетов, шлемов, масксетей и около тысячи аптечек первой помощи.В конце сентября он вступил в 123-й полк Народной милиции ДНР. Один из масштабных сборов — на цифровую радиосвязь для своего подразделения. Пока есть 5,5 миллиона из семи нужных."Добро мира — волонтеры Крыма"Активно к сборам подключаются и региональные фонды. Организация "Добро мира — волонтеры Крыма" помогает разным категориям людей. С 2014-го поддерживают беженцев из Донбасса. Когда зимой началась массовая эвакуация, в числе первых подключились к работе.С весны возят гуманитарную помощь для гражданских. С осени — еще и военнослужащим.Информация о необходимом размещена на сайте и страницах организации в соцсетях. Соучредитель благотворительного фонда Валерия Петрусевич подчеркивает: нужны в первую очередь качественные вещи из современных материалов.Петрусевич доставляет в том числе и спецоборудование — по запросу подразделений. "На обратном пути на границе, бывает, тормозят. Докладывают начальству: мол, девушка с очень нестандартным грузом — военным. Ребята отдают на ремонт коптеры и прочие приспособления. Все это приводим в рабочее состояние и возвращаем", — поясняет волонтер.Напряженных выездов не счесть. Тем не менее Валерия сохраняет оптимизм — особенно в стрессовых ситуациях."География сердца"Еще один известный фонд, помогающий и мирным, и военным, — "География сердца". Офис и склад — в Москве. Любой желающий может отправить посылку через транспортную компанию.Фуры отправляют по мере загрузки. За аренду двадцатитонника приходится платить минимум по 150 тысяч.Помимо одежды, обуви, еды и спецоборудования, фонд собирает и на реабилитацию. Сотрудничают с Амвросиевским центром, где спасают тяжелораненых бойцов ДНР."Очень нужны самодвижущиеся коляски, — обращает внимание руководитель фонда Дарья Федько. — Не всех можно поставить на ноги, а так они хотя бы сами смогут перемещаться. И еще — трости с тремя ножками для тех, кто заново учится ходить".Катя и ВаляСестры Екатерина и Валентина Корниенко развозят гуманитарную помощь военным на передовой и жителям Донбасса. Начали еще в 2014-м. Брали перерыв, а с февраля снова подключились к работе.Супруг Екатерины — командир батальона. Сперва все закупленное отправляли его составу. Но с тех пор как сборы стали масштабнее, работают с различными подразделениями. Заявки поступают в соцсетях и мессенджерах. Нужно разное: от продуктов до специализированного оборудования.Кроме того, сестры открыли швейных цех — скоро начнут отправлять на фронт одежду, термобелье, спальники. Следующий выезд запланировали после новогодних праздников. Пока же предстоит закупить необходимое по запросам, которых немало.Это лишь несколько помогающих фронту организаций. Конечно, их намного больше. Волонтеры работают почти без выходных, в ущерб личному времени. Доставляя грузы на передовую, они, как и военные, рискуют жизнью. Несмотря на загруженность, стараются максимально оперативно выполнить все заявки. И настроены решительно — дел предстоит еще много.

донецкая народная республика

москва

донбасс

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Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Бутрина — о нуждах фронта Татьяна Бутрина 2022-12-28T08:00 true PT2M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

дед мороз, снегурочка, донецкая народная республика, москва, донбасс, общество