https://ria.ru/20240404/volontery-1937679347.html

"Сначала было тревожно". Что придумали в Крыму

"Сначала было тревожно". Что придумали в Крыму - РИА Новости, 04.04.2024

"Сначала было тревожно". Что придумали в Крыму

Внедорожники, дроны-камикадзе, медицинские рюкзаки — с первых дней спецоперации крымчане отправляют помощь и бойцам, и мирным жителям. Основала волонтерское... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T08:00

2024-04-04T08:00

2024-04-04T15:17

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Мария Марикян. Внедорожники, дроны-камикадзе, медицинские рюкзаки — с первых дней спецоперации крымчане отправляют помощь и бойцам, и мирным жителям. Основала волонтерское движение школьный учитель Любовь Шмиголь. Работа идет круглосуточно, несмотря на опасность.Жена МечтыЕлена Мечтанова стала волонтером два года назад. Ее муж Никита был тогда разведчиком на Херсонском направлении. Сперва вместе с супругой другого военнослужащего собирала посылки для близких и их сослуживцев. Подключились к группе "ZащитникамV2022"."Отправляли белье, еду, одежду, бытовые средства, — рассказывает Елена. — Потом снабжение наладили и возникла необходимость в другом".В волонтерском движении она отвечает за подразделение "X" — собирает средства на закупку комплектующих под дроны-камикадзе. Муж освоил профессию оператора БПЛА. Со временем стал сам выходить на производителей и вместе с ними совершенствовал технику."Его позывной — Мечта. Производное от фамилии. И в честь отца-военного, который погиб в Донбассе в 2015 году, — объясняет Елена. — Никита решил связать жизнь с армией еще в 2017-м. А до этого служил в самарском МЧС — тушил пожары, спасал пострадавших в ДТП".Он одним из первых начал работать с FPV-дронами на своем направлении. Задача была сложная: не дать ВСУ высадиться на левом берегу Днепра. Справился успешно, за что получил орден Мужества. "На его счету — больше 50 пораженных целей. Из них около 20 лодок, а еще БМП и автомобили", — перечисляет Елена.Никита погиб в октябре 2023 года. Представлен к званию Героя России посмертно."Жизнь разделилась на до и после, — признается Мечтанова. — Хотелось все бросить и отдалиться. Сослуживцы всегда были на связи, беспокоились, спрашивали, нужна ли помощь. Потом пришло осознание, что бежать некуда. Все вокруг будет напоминать о нем".У пары семилетняя дочь. Гибель отца девочка пережила тяжело, но, видя силу и выдержку матери, взяла с нее пример."Сейчас одна из главных целей подразделения "X" — собрать и отправить в ближайшее время 80 дронов-камикадзе на фронт, — говорит волонтер. — Возможности у нас небольшие, но мы стараемся"."Поехали в загс"У добровольческой группы — десять направлений. Одно занимается свежей выпечкой: готовят за день до отправки машины с гуманитаркой "за ленту". А иногда и прямо в ночь."Как-то пришел запрос на 600 пирожков с капустой для танкистов. Думала, не успею. Мама помогала, дети подключились. Так и справились. Пекли ночью, чтобы под утро все забрали и довезли бойцам свежее", — вспоминает Мария Кутявина.Она работает продавцом в магазине. Все свободное время печет. Помимо прочего, сама доставляет посылки на фронт. Побывала на Херсонском, Запорожском и Донецком направлениях."Во время первых выездов было тревожно от звуков канонады. Потом свыклась, — говорит Мария. — Когда я там, дети, конечно, переживают. Но виду не подают. Перед поездками помогают собирать и упаковывать коробки".На фронте встретила будущего мужа. Стараниями общих знакомых завязалось общение с добровольцем Иваном. Спустя полгода переписок и телефонных звонков сыграли свадьбу."Приехал в сентябре в отпуск. И позвал в загс. Прошло все тихо, в кругу семьи, — рассказывает Кутявина. — Переживаю за него сильно. Если не выходит на связь больше трех дней, паникую".Иван пытался отговорить жену от поездок "за ленту", но безуспешно. Теперь Мария помогает солдатам с еще большим усердием. "Несмотря на усталость, работа кипит круглые сутки. Никто здесь, в тылу, и не думает впадать в уныние. Напротив, спустя столько времени сплотились еще больше", — объясняет она."Мой вклад"Волонтеры движения шьют подсумки, рюкзаки, дождевики. Собирают лекарства для полевых медиков и групп эвакуации, комплектуют тактические аптечки. Готовят сублимированные обеды и сами их консервируют.Плетут маскировочные сети. Все производство — в трех цехах, скоро откроется четвертый. С помещением помогли чиновники. Там же складируют помощь.Посылок порой столько, что места не хватает. Поэтому используют рабочий кабинет Любови Шмиголь — руководителя движения."Муж служил в спецназе, его не стало в 2015-м. Дома хранились его вещи, в том числе разные спецсредства. Я все это собрала и передала на фронт — такой первый вклад от меня, — рассказывает она. — Потом начали обращаться его сослуживцы. Решила сделать небольшую группу для друзей и соседей. Там же публиковала списки необходимого".Со временем группа разрослась, подключились неравнодушные люди со всей страны."В подразделениях на Херсонском направлении служат и мобилизованные из разных регионов, и добровольцы. Обращаются их родные. Стараемся по максимуму закрыть все нужды. Сейчас, к примеру, у нас 15 запросов. Пытаемся не затягивать. Но возможности небезграничны. Костяк — простые люди, крупных меценатов нет", — поясняет Шмиголь.За все время удалось собрать на 20 автомобилей — внедорожники, "буханки". Передали десятки коптеров и прицелов ночного видения.Помогают в основном женщины. Хотя иногда плести сети и собирать пайки приходят целыми семьями."Есть и одинокие. Тут они чувствуют себя востребованными, а это важно, — подчеркивает руководитель движения. — Когда объявляют о ракетной опасности, все продолжают работать как ни в чем не бывало. Общее дело сплотило всех. Мотивируют и встречи с нашими бойцами: всегда проходят трогательно, со слезами на глазах. Все надеются, что в скором времени ребята вернутся домой к близким".Просьб о помощи меньше не становится, и нагрузка у добровольцев огромная. Шмиголь признается, что сталкивалась с выгоранием. В такие моменты ее обычно поддерживает дочь. "Но как только слышу, что работает ПВО, сразу прихожу в себя, — говорит Любовь. — И боевой настрой возвращается".Иногда волонтеры позволяют себе немного отвлечься: вместе выбираются в театр и на концерты, ходят на экскурсии. Это помогает набраться сил. А они нужны, ведь расслабляться еще рано.

https://ria.ru/20240320/pomosch-1934266352.html

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Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

донбасс, россия, днепр (город), общество, волонтеры, помощь, республика крым, севастополь