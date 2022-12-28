https://ria.ru/20221228/elka-1841869766.html

Мантуров исполнит детские мечты покататься на танке и на Aurus

Мантуров исполнит детские мечты покататься на танке и на Aurus - РИА Новости, 28.12.2022

Мантуров исполнит детские мечты покататься на танке и на Aurus

Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров принял участие в акции "Елка желаний" и пообещал исполнить космические мечты детей, а также покатать на... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T12:34

2022-12-28T12:34

2022-12-28T12:34

россия

денис мантуров

архангельская область

санкт-петербург

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

елка желаний

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров принял участие в акции "Елка желаний" и пообещал исполнить космические мечты детей, а также покатать на электрическом мотоцикле Aurus и на танке. Первой Мантуров снял открытку, в которой мальчик Глеб Карамсков рассказал о мечте побывать в роли танкиста. Похожая мечта у Дмитрия Кошутина и 11-летнего Андрея Морозова - покататься на танке и побывать в роли его водителя. "Да что ж все танкисты. Хорошо", - пошутил вице-премьер, подметив тенденцию. Есть у детей и космические мечты: так, Артем Трубин из Архангельской области хочет присутствовать на запуске ракеты на космодроме, 14-летний Никита Магунов из Санкт-Петербурга тоже хочет побывать на космодроме, а пятилетний Максим Коробков из Приморского края - встретиться с настоящим космонавтом. В последней открытке, которую сорвал с елки вице-премьер, Даша Гусева рассказала о мечте покататься на мотоцикле. "Прям на Aurus покатаем, на мотоцикле электрическом", - пообещал Мантуров. "Интересные желания у детей. Вы знаете, я уже не первый год в этой акции принимаю участие. Удивительно, если в прошлый год в основном это музыкальные инструменты… А в этом году - вот уже три "танкиста". Я уверен, что все желания ребят исполнятся, и у них будет возможность и познакомиться с танком, и на нем проехать, и обязательно присутствовать на космодроме при запуске либо пилотируемых либо не пилотируемых, но пусков. Я уверен, что это все исполнится", - добавил он. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля. В этом году в ней также участвуют жители присоединенных территорий РФ.

https://ria.ru/20221228/zhelanie-1841851426.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, денис мантуров, архангельская область, санкт-петербург, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество, елка желаний