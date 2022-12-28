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Мантуров исполнит детские мечты покататься на танке и на Aurus - РИА Новости, 28.12.2022
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Мантуров исполнит детские мечты покататься на танке и на Aurus
Мантуров исполнит детские мечты покататься на танке и на Aurus - РИА Новости, 28.12.2022
Мантуров исполнит детские мечты покататься на танке и на Aurus
Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров принял участие в акции "Елка желаний" и пообещал исполнить космические мечты детей, а также покатать на... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T12:34
2022-12-28T12:34
россия
денис мантуров
архангельская область
санкт-петербург
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
елка желаний
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров принял участие в акции "Елка желаний" и пообещал исполнить космические мечты детей, а также покатать на электрическом мотоцикле Aurus и на танке. Первой Мантуров снял открытку, в которой мальчик Глеб Карамсков рассказал о мечте побывать в роли танкиста. Похожая мечта у Дмитрия Кошутина и 11-летнего Андрея Морозова - покататься на танке и побывать в роли его водителя. "Да что ж все танкисты. Хорошо", - пошутил вице-премьер, подметив тенденцию. Есть у детей и космические мечты: так, Артем Трубин из Архангельской области хочет присутствовать на запуске ракеты на космодроме, 14-летний Никита Магунов из Санкт-Петербурга тоже хочет побывать на космодроме, а пятилетний Максим Коробков из Приморского края - встретиться с настоящим космонавтом. В последней открытке, которую сорвал с елки вице-премьер, Даша Гусева рассказала о мечте покататься на мотоцикле. "Прям на Aurus покатаем, на мотоцикле электрическом", - пообещал Мантуров. "Интересные желания у детей. Вы знаете, я уже не первый год в этой акции принимаю участие. Удивительно, если в прошлый год в основном это музыкальные инструменты… А в этом году - вот уже три "танкиста". Я уверен, что все желания ребят исполнятся, и у них будет возможность и познакомиться с танком, и на нем проехать, и обязательно присутствовать на космодроме при запуске либо пилотируемых либо не пилотируемых, но пусков. Я уверен, что это все исполнится", - добавил он. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля. В этом году в ней также участвуют жители присоединенных территорий РФ.
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россия, денис мантуров, архангельская область, санкт-петербург, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество, елка желаний
Россия, Денис Мантуров, Архангельская область, Санкт-Петербург, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Общество, Елка желаний
12:34 28.12.2022
 
Мантуров исполнит детские мечты покататься на танке и на Aurus

Мантуров на "Елке желаний" пообещал детям исполнить космические мечты и прокатить на Aurus

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний"
Заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров принял участие в акции "Елка желаний" и пообещал исполнить космические мечты детей, а также покатать на электрическом мотоцикле Aurus и на танке.
Первой Мантуров снял открытку, в которой мальчик Глеб Карамсков рассказал о мечте побывать в роли танкиста. Похожая мечта у Дмитрия Кошутина и 11-летнего Андрея Морозова - покататься на танке и побывать в роли его водителя. "Да что ж все танкисты. Хорошо", - пошутил вице-премьер, подметив тенденцию.
Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
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Есть у детей и космические мечты: так, Артем Трубин из Архангельской области хочет присутствовать на запуске ракеты на космодроме, 14-летний Никита Магунов из Санкт-Петербурга тоже хочет побывать на космодроме, а пятилетний Максим Коробков из Приморского края - встретиться с настоящим космонавтом.
В последней открытке, которую сорвал с елки вице-премьер, Даша Гусева рассказала о мечте покататься на мотоцикле. "Прям на Aurus покатаем, на мотоцикле электрическом", - пообещал Мантуров.
"Интересные желания у детей. Вы знаете, я уже не первый год в этой акции принимаю участие. Удивительно, если в прошлый год в основном это музыкальные инструменты… А в этом году - вот уже три "танкиста". Я уверен, что все желания ребят исполнятся, и у них будет возможность и познакомиться с танком, и на нем проехать, и обязательно присутствовать на космодроме при запуске либо пилотируемых либо не пилотируемых, но пусков. Я уверен, что это все исполнится", - добавил он.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля. В этом году в ней также участвуют жители присоединенных территорий РФ.
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
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РоссияДенис МантуровАрхангельская областьСанкт-ПетербургМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ОбществоЕлка желаний
 
 
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