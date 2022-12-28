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Новый год в эфире НТВ: "Новогодняя Маска + Аватар" и "Гараж желаний"

Новый год в эфире НТВ: "Новогодняя Маска + Аватар" и "Гараж желаний" - РИА Новости, 28.12.2022

Новый год в эфире НТВ: "Новогодняя Маска + Аватар" и "Гараж желаний"

В новогоднюю ночь телеканал НТВ приготовил зрителям множество сюрпризов. В самую волшебную ночь в году в эфир НТВ выйдут сразу два специальных проекта:... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T15:33

2022-12-28T15:33

2022-12-28T16:28

россия

нтв (телеканал)

новый год

телевидение

валерия (алла перфилова)

тимур родригез

регина тодоренко

любэ

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В новогоднюю ночь телеканал НТВ приготовил зрителям множество сюрпризов. В самую волшебную ночь в году в эфир НТВ выйдут сразу два специальных проекта: "Новогодняя Маска+Аватар" и "Новогодний Квартирник у Маргулиса. Гараж желаний".Грандиозная премьера: "Новогодняя Маска+Аватар"Сразу два знаковых шоу телеканала объединятся в специальный проект - "Новогодняя Маска + Аватар", который выйдет в эфир 31 декабря в 20:23. До и после боя курантов на сцену выйдут 17 любимых масок из предыдущих сезонов, 8 полюбившихся аватаров, а также абсолютно новые герои: 4 новые маски и 4 новых аватара, которые в эту же ночь раскроют свои личности.Кресла звёздных судей также займёт объединённая команда: Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко, Тимур Батрутдинов, Сергей Лазарев, Ида Галич и Марк Тишман. Телезрителей ждут зажигательные хиты, неожиданные дуэты и невероятные трио, множество приятных сюрпризов и бессменный ведущий обоих проектов Вячеслав Макаров.Сергей Лазарев: "Я уже себя зарекомендовал как член жюри "Шоу Аватар", где с большим удовольствием наблюдал за перевоплощением участников в цифровых героев. Также мне довелось побывать в первом сезоне шоу "Маска" в качестве специального гостя – я был Динозавром, тогда меня никто из жюри не угадал. Это был прекрасный эксперимент в моей жизни, который доставил мне огромное удовольствие. Здорово, что два таких масштабных проекта соединились в одно целое, чтобы вновь нас удивлять, интриговать и радовать".Ида Галич: "Ажиотаж, который происходит за кулисами, рождает такие невероятные эмоции! Праздник уже близко, а для нас, артистов, он начинается немного раньше – во время съёмок. В канун Нового года зрители НТВ увидят нечто грандиозное, мы дома с семьёй тоже будем смотреть. Моему сыну Леону почти три года, он пока ещё не совсем понимает, чем занимается его мама, но он смотрел "Шоу Аватар", показывал своим маленьким пальчиком и кричал "мама". Надеюсь, что ему тоже понравится, что мама в такой прекрасной компании разгадывает волшебных героев в Новый год".Валерия: "Я уже недели три как отмечаю Новый год – череда съёмок создаёт праздничное настроение. А наш специальный выпуск – это вообще настоящее волшебство, когда хочется на какой-то период времени впасть в детство, не думать о каких-то взрослых проблемах, верить в чудеса, во всё светлое, доброе и прекрасное, радоваться и улыбаться".Тимур Батрутдинов: "Для меня Новый год – это профессиональный праздник, потому что моя главная задача в этот день – подарить зрителям хорошее настроение. И я очень рад поздравить всех телезрителей с Новым годом! Саму праздничную ночь я традиционно проведу со своей семьёй. Возможно, в костюме Зайца – символе наступающего года, если мне его разрешат взять продюсеры".Регина Тодоренко: "Для зрителей НТВ эта новогодняя ночь будет особенно полна красочных сюрпризов, потому что в этом году в нашем специальном выпуске соединятся сразу два мира – физический и виртуальный. Раньше такое было сложно даже представить, а сейчас – это часть нашей работы, которая приносит мне колоссальное удовольствие. Смогу ли я угадать новых героев, не знаю, потому что опыт раскрытия масок у меня уже накопился приличный, а вот какую методику применить к разгадыванию виртуальных героев, мне только предстоит выяснить. Но я точно знаю, что это будет интересно, ярко и весело".Специальный выпуск программы "Квартирник у Маргулиса" – "Гараж желаний"Еще одним сюрпризом в эфире НТВ станет возможность отметить любимый праздник в уютной домашней обстановке в гостях у Евгения Маргулиса. В два часа ночи 1 января в эфир выйдет специальный выпуск программы "Квартирник у Маргулиса" – "Гараж желаний". который окунёт зрителей в настоящее волшебство уже ставших традицией красочных живых выступлений рок-исполнителей, звёзд отечественной эстрады и молодых музыкантов, а также их неожиданных дуэтов.Любимые многими поколениями артисты исполнят свои самые популярные песни и главные мировые хиты. Но на этом сюрпризы не заканчиваются – новогодний "Квартирник" разнообразят коллаборации маститых музыкантов и молодых исполнителей. Так, к примеру, Александр Шоуа – певец и Человек-амфибия из "Шоу Аватар" на НТВ – выйдет на сцену с молодой исполнительницей Александрой Воробьёвой. А Алексей Белов и заслуженная артистка России Ольга Кормухина споют вместе со своими воспитанниками. Также дуэтом выступят группа The Hatters и народная артистка России Валерия, народный артист России Александр Розенбаум и народная артистка России Лариса Долина, Сергей Летов и группа "Аффинаж" и много-много других ярких и самобытных артистов. К слову, Евгений Маргулис будет не только вести этот праздничный вечер, но и не раз возьмёт в руки микрофон, чтобы спеть вместе со своими гостями."Квартирник" будет чумовой и альтернативно-гаражный. Мы постарались выказать всё то, что цепляет нас и наших друзей! Будут совершенно неожиданные коллаборации совершенно разноплановых артистов. Все номера прекрасные. Мы не зря назвали этот специальный выпуск "Гараж желаний", ведь из гаража пошёл весь рок-н-ролл, а его навалом в этом году. Обязательно включайте НТВ: даже пустая комната в нашей компании будет производить впечатление огромного стадиона. Усмотритесь на здоровье и будьте здоровы", – делится подробностями Евгений Маргулис.Среди гостей Евгения Маргулиса: заслуженная артистка России Пелагея, заслуженные артисты России Валерий Сюткин, Александр Маршал и Гоша Куценко, группы "Любэ", "Чайф", "Город 312", "Ундервуд", "Ария", Uma2rman, "Пикник", "Воскресение", "Анимация", певицы Светлана Сурганова и Юлия Савичева, певец Шаман, шоумен и постоянный член жюри шоу "Маска" на НТВ Тимур Родригез и многие другие.Соведущими Евгения Маргулиса станут певица, участница второго сезона шоу "Маска" на НТВ Юлия Паршута и рэпер Александр Степанов, известный под псевдонимом ST. Тема новогоднего "Квартирника" – "Гараж желаний", потому что в гаражах рождаются самые смелые проекты и неожиданные идеи. Многие музыканты именно с гаражей начинали путь к своей мечте. Яркая и блестящая обстановка "Квартирника" будет соответствовать заявленной тематике: новогодняя ёлка, километры мишуры и гирлянд, зрители, сидящие на мягких подушках прямо на полу и, конечно же, шины, канистры, стена с граффити и автомобиль, заваленный подарками и еловыми ветками. Всё это идеально подходит для встречи Нового года!"Мы частые гости "Квартирника у Маргулиса", потому что это прекрасная, теплая и добрая программа, а ещё мы дружим с дядей Женей. Тема этого новогоднего выпуска – "Гараж желаний". Мы же музыканты, и все, что называется, вышли из гаражей. Репетиции проходили только там. Бывало порвётся струна, идёшь в соседний гараж и у парней стреляешь новую. Вспоминаем, как снимали гараж у одной тётеньки. Однажды мы задержали оплату, а она повесила на дверь замок. Нас вокруг уже все знали, и тогда мы попросили местных мужиков: "Мы ключи забыли, спилите замок, пожалуйста". И они спилили. Мы порепетировали, собрали свои вещи и ушли. Тётенька, простите нас, пожалуйста, за этот поступок", – делятся впечатлениями участники группы The Hatters.РекламаАО "Телекомпания НТВ", ИНН 7703191457ID: 4CQwVszH9pSWM8LZb6z

https://ria.ru/20221222/opros-1840476926.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, нтв (телеканал), новый год, телевидение, валерия (алла перфилова), тимур родригез, регина тодоренко, любэ