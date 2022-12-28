https://ria.ru/20221228/dtp-1841982382.html

В ДТП под Саратовом погибли три взрослых и ребенок

В ДТП под Саратовом погибли три взрослых и ребенок - РИА Новости, 28.12.2022

В ДТП под Саратовом погибли три взрослых и ребенок

Легковой и грузовой автомобили столкнулись на трассе в Энгельсском районе Саратовской области, погибли четыре человека, включая ребенка, сообщили в региональном РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T17:21

2022-12-28T17:21

2022-12-28T17:21

происшествия

авто

энгельс

энгельсский район

саратовская область

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САРАТОВ, 28 дек - РИА Новости. Легковой и грузовой автомобили столкнулись на трассе в Энгельсском районе Саратовской области, погибли четыре человека, включая ребенка, сообщили в региональном управлении ГИБДД. ДТП произошло около 17.00 (16.00 мск) на подъезде к городу Энгельсу от автодороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград. "По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2106 под управлением мужчины 1982 года рождения и грузового автомобиля Ford под управлением мужчины 1971 года рождения. В результате ДТП водитель ВАЗа и три пассажира - две женщины и ребенок - от полученных травм скончались. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", - сказали журналистам в пресс-службе УГИБДД. Министр здравоохранения региона Олег Костин уточнил, что среди четырех погибших есть шестилетний ребенок, еще один человек пострадал. "Один мужчина в крайне тяжелом состоянии. С ним проводят реанимационные мероприятия", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221228/avariya-1841916727.html

энгельс

энгельсский район

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