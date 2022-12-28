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В ДТП под Саратовом погибли три взрослых и ребенок - РИА Новости, 28.12.2022
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В ДТП под Саратовом погибли три взрослых и ребенок
В ДТП под Саратовом погибли три взрослых и ребенок - РИА Новости, 28.12.2022
В ДТП под Саратовом погибли три взрослых и ребенок
Легковой и грузовой автомобили столкнулись на трассе в Энгельсском районе Саратовской области, погибли четыре человека, включая ребенка, сообщили в региональном РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T17:21
2022-12-28T17:21
происшествия
авто
энгельс
энгельсский район
саратовская область
ford motor
гибдд мвд рф
угибдд
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САРАТОВ, 28 дек - РИА Новости. Легковой и грузовой автомобили столкнулись на трассе в Энгельсском районе Саратовской области, погибли четыре человека, включая ребенка, сообщили в региональном управлении ГИБДД. ДТП произошло около 17.00 (16.00 мск) на подъезде к городу Энгельсу от автодороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград. "По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2106 под управлением мужчины 1982 года рождения и грузового автомобиля Ford под управлением мужчины 1971 года рождения. В результате ДТП водитель ВАЗа и три пассажира - две женщины и ребенок - от полученных травм скончались. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", - сказали журналистам в пресс-службе УГИБДД. Министр здравоохранения региона Олег Костин уточнил, что среди четырех погибших есть шестилетний ребенок, еще один человек пострадал. "Один мужчина в крайне тяжелом состоянии. С ним проводят реанимационные мероприятия", - написал он в Telegram-канале.
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энгельс
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происшествия, авто, энгельс, энгельсский район, саратовская область, ford motor, гибдд мвд рф, угибдд
Происшествия, Авто, Энгельс, Энгельсский район, Саратовская область, Ford Motor, ГИБДД МВД РФ, УГИБДД
17:21 28.12.2022
 
В ДТП под Саратовом погибли три взрослых и ребенок

В Саратовской области в ДТП с грузовым автомобилем погибли три взрослых и ребенок

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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САРАТОВ, 28 дек - РИА Новости. Легковой и грузовой автомобили столкнулись на трассе в Энгельсском районе Саратовской области, погибли четыре человека, включая ребенка, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
ДТП произошло около 17.00 (16.00 мск) на подъезде к городу Энгельсу от автодороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград.
"По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2106 под управлением мужчины 1982 года рождения и грузового автомобиля Ford под управлением мужчины 1971 года рождения. В результате ДТП водитель ВАЗа и три пассажира - две женщины и ребенок - от полученных травм скончались. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", - сказали журналистам в пресс-службе УГИБДД.
Министр здравоохранения региона Олег Костин уточнил, что среди четырех погибших есть шестилетний ребенок, еще один человек пострадал.
"Один мужчина в крайне тяжелом состоянии. С ним проводят реанимационные мероприятия", - написал он в Telegram-канале.
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ПроисшествияАвтоЭнгельсЭнгельсский районСаратовская областьFord MotorГИБДД МВД РФУГИБДД
 
 
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