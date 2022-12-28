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Донецкое отделение "Единой России" получило регистрацию Минюста
Донецкое отделение "Единой России" получило регистрацию Минюста - РИА Новости, 28.12.2022
Донецкое отделение "Единой России" получило регистрацию Минюста
Донецкое отделение партии "Единая Россия" получило регистрацию министерства юстиции РФ, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T00:21
2022-12-28T00:21
2022-12-28T00:23
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
херсонская область
единая россия
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Донецкое отделение партии "Единая Россия" получило регистрацию министерства юстиции РФ, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. "Сегодня на расширенном заседании президиума донецкого регионального политсовета "Единой России" было вручено свидетельство о регистрации донецкого регионального отделения партии. Важный документ вручил исполняющий обязанности начальника управления министерства юстиции Российской Федерации по Донецкой Народной Республике Алексей Артамонов", - написал Пушилин в своем телеграм-канале. В начале декабря "Единая Россия" создала региональное отделение в Херсонской области. Также в начале декабря КПРФ открыла региональное отделение в Луганской Народной Республике.
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денис пушилин, донецкая народная республика, россия, херсонская область , единая россия, кпрф
Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия, Херсонская область , Единая Россия, КПРФ
00:21 28.12.2022 (обновлено: 00:23 28.12.2022)
Донецкое отделение "Единой России" получило регистрацию Минюста
Пушилин: Донецкое отделение партии "Единая Россия" получило регистрацию Минюста