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Донецкое отделение "Единой России" получило регистрацию Минюста

Донецкое отделение "Единой России" получило регистрацию Минюста - РИА Новости, 28.12.2022

Донецкое отделение "Единой России" получило регистрацию Минюста

Донецкое отделение партии "Единая Россия" получило регистрацию министерства юстиции РФ, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T00:21

2022-12-28T00:21

2022-12-28T00:23

денис пушилин

донецкая народная республика

россия

херсонская область

единая россия

кпрф

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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Донецкое отделение партии "Единая Россия" получило регистрацию министерства юстиции РФ, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. "Сегодня на расширенном заседании президиума донецкого регионального политсовета "Единой России" было вручено свидетельство о регистрации донецкого регионального отделения партии. Важный документ вручил исполняющий обязанности начальника управления министерства юстиции Российской Федерации по Донецкой Народной Республике Алексей Артамонов", - написал Пушилин в своем телеграм-канале. В начале декабря "Единая Россия" создала региональное отделение в Херсонской области. Также в начале декабря КПРФ открыла региональное отделение в Луганской Народной Республике.

https://ria.ru/20221021/er-1825533932.html

донецкая народная республика

россия

херсонская область

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денис пушилин, донецкая народная республика, россия, херсонская область , единая россия, кпрф