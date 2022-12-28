19:43 28.12.2022 (обновлено: 23:59 28.12.2022)
СМИ: ложное обещание Байдена Зеленскому стало причиной конфликта на Украине
Spectator: обещание Украине вступления в НАТО в 2021 году было ошибкой Байдена
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден допустил ошибку, намекая Киеву на возможное вступление в Североатлантический альянс, написал обозреватель Spectator Роберт Сервис.
"Президент Джо Байден действовал неумело в 2021 году: обещая Украине членство в НАТО, он не думал о последствиях и не предупредил вовремя (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского", — говорится в публикации.
По мнению автора статьи, негативная реакция России на подобный рискованный шаг была очевидна, но западные политики проигнорировали это и не приняли никаких мер предосторожности в попытке разрядить ситуацию.
Зеленский в октябре заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Позже помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что проведение такой процедуры сейчас несвоевременно.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, пояснил, что каждая страна имеет право определять свой путь, и отметил приверженность политике "открытых дверей". В то же время он подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании Киеву "помощи в самозащите".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что именно ориентация Киева на вступление в Североатлантический альянс стала одной из причин начала российской спецоперации.