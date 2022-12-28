https://ria.ru/20221228/bayden-1842034254.html

СМИ: ложное обещание Байдена Зеленскому стало причиной конфликта на Украине

СМИ: ложное обещание Байдена Зеленскому стало причиной конфликта на Украине - РИА Новости, 28.12.2022

СМИ: ложное обещание Байдена Зеленскому стало причиной конфликта на Украине

Президент США Джо Байден допустил ошибку, намекая Киеву на возможное вступление в Североатлантический альянс, написал обозреватель Spectator Роберт Сервис. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T19:43

2022-12-28T19:43

2022-12-28T23:59

в мире

джо байден

украина

россия

нато

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден допустил ошибку, намекая Киеву на возможное вступление в Североатлантический альянс, написал обозреватель Spectator Роберт Сервис.По мнению автора статьи, негативная реакция России на подобный рискованный шаг была очевидна, но западные политики проигнорировали это и не приняли никаких мер предосторожности в попытке разрядить ситуацию.Зеленский в октябре заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Позже помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что проведение такой процедуры сейчас несвоевременно.Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, пояснил, что каждая страна имеет право определять свой путь, и отметил приверженность политике "открытых дверей". В то же время он подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании Киеву "помощи в самозащите".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что именно ориентация Киева на вступление в Североатлантический альянс стала одной из причин начала российской спецоперации.

https://ria.ru/20221228/ukraina-1841974006.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, джо байден, украина, россия, нато