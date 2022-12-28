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Бывший гендиректор Renault в России возглавил Aurus - РИА Новости, 28.12.2022
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Бывший гендиректор Renault в России возглавил Aurus
Бывший гендиректор Renault в России возглавил Aurus - РИА Новости, 28.12.2022
Бывший гендиректор Renault в России возглавил Aurus
Новым генеральным директором Aurus назначен Андрей Панков, который с 2015 по 2019 годы занимал должность гендиректора автоконцерна Renault в РФ, следует из... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T14:24
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Новым генеральным директором Aurus назначен Андрей Панков, который с 2015 по 2019 годы занимал должность гендиректора автоконцерна Renault в РФ, следует из сообщения компании."ООО "Аурус Моторс" объявляет о назначении Андрея Панкова на должность генерального директора с 28.12.2022 г", - отмечается в сообщении."С огромной радостью и ответственностью готов приступить к выполнению новых, амбициозных задач по наращиванию темпов индустриализации проекта, увеличению динамики роста объемов, а также масштабированию Aurus как бренда, с разнонаправленной, комплексной стратегией продвижения как в России, так и в рамках планов по экспансии на экспортные рынки", - отметил Панков.Уточняется, что у Панкова степень магистра физики, а также степень MBA, и есть большой управленческий опыт в автомобильной отрасли – в 2005-2014 годах он занимал руководящие должности в Hyundai Россия и Mitsubishi Motors Corporation Russia. А в 2015 году он был назначен генеральным директором Renault в России – первым и единственным гражданином РФ на позиции генерального директора иностранного автопроизводства полного цикла в РФ.В 2020 году Панков был назначен генеральным директором группы компаний АДВ (специализируется на маркетинге и рекламе). Он также в течение нескольких лет работал в составе стратегического совета по инвестициям в новые индустрии, совете по промышленному развитию ТПП РФ, а также других деловых общественных организациях.Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого на данный момент представлены лимузин, седан и внедорожник. Акционеры компании - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ. Автомобили Aurus производятся на заводе в Елабуге (Татарстан).
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россия, renault s.a, экономика, renault clio, renault logan, оаэ, авто, елабуга, торгово-промышленная палата рф, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", hyundai genesis
Россия, Renault S.A, Экономика, Renault Clio, Renault Logan, ОАЭ, Авто, Елабуга, Торгово-промышленная палата РФ, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Hyundai Genesis
14:24 28.12.2022 (обновлено: 15:01 28.12.2022)
 
Бывший гендиректор Renault в России возглавил Aurus

Бывший гендиректор Renault в России Андрей Панков возглавил Aurus

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкАндрей Панков
Андрей Панков - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Андрей Панков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Новым генеральным директором Aurus назначен Андрей Панков, который с 2015 по 2019 годы занимал должность гендиректора автоконцерна Renault в РФ, следует из сообщения компании.
"ООО "Аурус Моторс" объявляет о назначении Андрея Панкова на должность генерального директора с 28.12.2022 г", - отмечается в сообщении.
"Крайне важный для Aurus город": первый автосалон бренда в Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Первый в городе на Неве шоурум Aurus расположился в кластере дилера "Автодом" на Пулковском шоссе.

Внедорожник Aurus Komendant в первом дилерском центре российского люксового бренда Aurus Aurus Автодом Санкт-Петербург
1 из 10

Первый в городе на Неве шоурум Aurus расположился в кластере дилера "Автодом" на Пулковском шоссе.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Эта локация хорошо известна владельцам автомобилей премиум-класса. Aurus лаконично дополнит портфель представленных там брендов, уверен гендиректор ГК "Автодом" Андрей Ольховский.

Салон седана Aurus Senat в первом дилерском центре российского люксового бренда Aurus Aurus Автодом Санкт-Петербург
2 из 10

Эта локация хорошо известна владельцам автомобилей премиум-класса. Aurus лаконично дополнит портфель представленных там брендов, уверен гендиректор ГК "Автодом" Андрей Ольховский.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

"Северная столица — крайне важный для Aurus город, знаем о большом интересе к нашей марке в Санкт-Петербурге, не сомневаемся, что новая галерея бренда станет дополнительным катализатором продаж", — подчеркнул гендиректор Aurus Николай Ходосевич.

Седан Aurus Senat в первом дилерском центре российского люксового бренда Aurus Aurus Автодом Санкт-Петербург
3 из 10

"Северная столица — крайне важный для Aurus город, знаем о большом интересе к нашей марке в Санкт-Петербурге, не сомневаемся, что новая галерея бренда станет дополнительным катализатором продаж", — подчеркнул гендиректор Aurus Николай Ходосевич.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

В салоне представлены два автомобиля — седан Aurus Senat и внедорожник Aurus Komendantи.

Седан Aurus Senat в первом дилерском центре российского люксового бренда Aurus Aurus Автодом Санкт-Петербург
4 из 10

В салоне представлены два автомобиля — седан Aurus Senat и внедорожник Aurus Komendantи.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

В дилерском центре можно купить новые автомобили и с пробегом, оформить предзаказ и подобрать индивидуальные опции.

Салон седана Aurus Senat в первом дилерском центре российского люксового бренда Aurus Aurus Автодом Санкт-Петербург
5 из 10

В дилерском центре можно купить новые автомобили и с пробегом, оформить предзаказ и подобрать индивидуальные опции.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Седан Aurus Senat в первом дилерском центре российского люксового бренда Aurus "Aurus Автодом Санкт-Петербург".

Седан Aurus Senat в первом дилерском центре российского люксового бренда Aurus Aurus Автодом Санкт-Петербург
6 из 10

Седан Aurus Senat в первом дилерском центре российского люксового бренда Aurus "Aurus Автодом Санкт-Петербург".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

У Aurus уже есть два шоурума в Москве: на территории бывшего ЗИЛа, и в "Москва-Сити".

Салон внедорожника Aurus Komendant в первом дилерском центре российского люксового бренда Aurus Aurus Автодом Санкт-Петербург
7 из 10

У Aurus уже есть два шоурума в Москве: на территории бывшего ЗИЛа, и в "Москва-Сити".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс".

Седан Aurus Senat в первом дилерском центре российского люксового бренда Aurus Aurus Автодом Санкт-Петербург
8 из 10

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

В линейке представлены лимузин, седан и внедорожник.

Фара внедорожника Aurus Komendant в первом дилерском центре автосалоне российского люксового бренда Aurus Aurus Автодом Санкт-Петербург
9 из 10

В линейке представлены лимузин, седан и внедорожник.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Автомобили Aurus производят на заводе в Елабуге.

Салон внедорожника Aurus Komendant в первом дилерском центре российского люксового бренда Aurus Aurus Автодом Санкт-Петербург
10 из 10

Автомобили Aurus производят на заводе в Елабуге.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
1 из 10

Первый в городе на Неве шоурум Aurus расположился в кластере дилера "Автодом" на Пулковском шоссе.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
2 из 10

Эта локация хорошо известна владельцам автомобилей премиум-класса. Aurus лаконично дополнит портфель представленных там брендов, уверен гендиректор ГК "Автодом" Андрей Ольховский.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
3 из 10

"Северная столица — крайне важный для Aurus город, знаем о большом интересе к нашей марке в Санкт-Петербурге, не сомневаемся, что новая галерея бренда станет дополнительным катализатором продаж", — подчеркнул гендиректор Aurus Николай Ходосевич.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
4 из 10

В салоне представлены два автомобиля — седан Aurus Senat и внедорожник Aurus Komendantи.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
5 из 10

В дилерском центре можно купить новые автомобили и с пробегом, оформить предзаказ и подобрать индивидуальные опции.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
6 из 10

Седан Aurus Senat в первом дилерском центре российского люксового бренда Aurus "Aurus Автодом Санкт-Петербург".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
7 из 10

У Aurus уже есть два шоурума в Москве: на территории бывшего ЗИЛа, и в "Москва-Сити".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
8 из 10

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
9 из 10

В линейке представлены лимузин, седан и внедорожник.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
10 из 10

Автомобили Aurus производят на заводе в Елабуге.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
"С огромной радостью и ответственностью готов приступить к выполнению новых, амбициозных задач по наращиванию темпов индустриализации проекта, увеличению динамики роста объемов, а также масштабированию Aurus как бренда, с разнонаправленной, комплексной стратегией продвижения как в России, так и в рамках планов по экспансии на экспортные рынки", - отметил Панков.
Уточняется, что у Панкова степень магистра физики, а также степень MBA, и есть большой управленческий опыт в автомобильной отрасли – в 2005-2014 годах он занимал руководящие должности в Hyundai Россия и Mitsubishi Motors Corporation Russia. А в 2015 году он был назначен генеральным директором Renault в России – первым и единственным гражданином РФ на позиции генерального директора иностранного автопроизводства полного цикла в РФ.
В 2020 году Панков был назначен генеральным директором группы компаний АДВ (специализируется на маркетинге и рекламе). Он также в течение нескольких лет работал в составе стратегического совета по инвестициям в новые индустрии, совете по промышленному развитию ТПП РФ, а также других деловых общественных организациях.
Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого на данный момент представлены лимузин, седан и внедорожник. Акционеры компании - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ. Автомобили Aurus производятся на заводе в Елабуге (Татарстан).
Седан Aurus Senat в первом дилерском центре российского люксового бренда Aurus Aurus Автодом Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря, 16:34
В Петербурге лидерам стран СНГ предоставили автомобили Aurus
 
РоссияRenault S.AЭкономикаRenault ClioRenault LoganОАЭАвтоЕлабугаТоргово-промышленная палата РФНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Hyundai Genesis
 
 
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