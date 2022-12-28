https://ria.ru/20221228/aurus-1841910860.html

Бывший гендиректор Renault в России возглавил Aurus

Бывший гендиректор Renault в России возглавил Aurus - РИА Новости, 28.12.2022

Бывший гендиректор Renault в России возглавил Aurus

Новым генеральным директором Aurus назначен Андрей Панков, который с 2015 по 2019 годы занимал должность гендиректора автоконцерна Renault в РФ, следует из... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T14:24

2022-12-28T14:24

2022-12-28T15:01

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Новым генеральным директором Aurus назначен Андрей Панков, который с 2015 по 2019 годы занимал должность гендиректора автоконцерна Renault в РФ, следует из сообщения компании."ООО "Аурус Моторс" объявляет о назначении Андрея Панкова на должность генерального директора с 28.12.2022 г", - отмечается в сообщении."С огромной радостью и ответственностью готов приступить к выполнению новых, амбициозных задач по наращиванию темпов индустриализации проекта, увеличению динамики роста объемов, а также масштабированию Aurus как бренда, с разнонаправленной, комплексной стратегией продвижения как в России, так и в рамках планов по экспансии на экспортные рынки", - отметил Панков.Уточняется, что у Панкова степень магистра физики, а также степень MBA, и есть большой управленческий опыт в автомобильной отрасли – в 2005-2014 годах он занимал руководящие должности в Hyundai Россия и Mitsubishi Motors Corporation Russia. А в 2015 году он был назначен генеральным директором Renault в России – первым и единственным гражданином РФ на позиции генерального директора иностранного автопроизводства полного цикла в РФ.В 2020 году Панков был назначен генеральным директором группы компаний АДВ (специализируется на маркетинге и рекламе). Он также в течение нескольких лет работал в составе стратегического совета по инвестициям в новые индустрии, совете по промышленному развитию ТПП РФ, а также других деловых общественных организациях.Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого на данный момент представлены лимузин, седан и внедорожник. Акционеры компании - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ. Автомобили Aurus производятся на заводе в Елабуге (Татарстан).

https://ria.ru/20221226/aurus-1841452519.html

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