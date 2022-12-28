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В рядах ВСУ в Донбассе стало служить больше женщин - РИА Новости, 28.12.2022
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В рядах ВСУ в Донбассе стало служить больше женщин
В рядах ВСУ в Донбассе стало служить больше женщин - РИА Новости, 28.12.2022
В рядах ВСУ в Донбассе стало служить больше женщин
Разведка Луганской Народной Республики фиксирует увеличение количества женщин-военнослужащих в рядах украинской армии, сообщил РИА Новости офицер Народной... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T08:41
2022-12-28T10:32
в мире
здоровье - общество
андрей марочко
луганская народная республика
харьковская область
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ЛУГАНСК, 28 дек — РИА Новости. Разведка Луганской Народной Республики фиксирует увеличение количества женщин-военнослужащих в рядах украинской армии, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Он уточнил, что количество женщин возросло в основном в тыловых районах близ линии соприкосновения.Так, местное население в Харьковской области отмечает, что на блокпостах трассы, ведущей в направлении Сватово, документы и автомобили часто проверяют женские военные патрули, заключил Марочко.Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Сватово из американских реактивных систем залпового HIMARS и пытаются прорвать оборону на данном участке, который имеет стратегически важное значение, открывая пути к ряду населенных пунктов.
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луганская народная республика
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в мире, здоровье - общество, андрей марочко, луганская народная республика, харьковская область
В мире, Здоровье - Общество, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика, Харьковская область
08:41 28.12.2022 (обновлено: 10:32 28.12.2022)
 
В рядах ВСУ в Донбассе стало служить больше женщин

Офицер НМ ЛНР Марочко отметил увеличение числа женщин в рядах армии Киева в Донбассе

© AP Photo / Andrew MarienkoВоеннослужащая ВСУ в Харьковской области
Военнослужащая ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© AP Photo / Andrew Marienko
Военнослужащая ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 дек — РИА Новости. Разведка Луганской Народной Республики фиксирует увеличение количества женщин-военнослужащих в рядах украинской армии, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"В зоне ответственности 2-го армейского корпуса на линии боевого соприкосновения выявлено увеличение присутствия украинских военнослужащих женского пола", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что количество женщин возросло в основном в тыловых районах близ линии соприкосновения.
Так, местное население в Харьковской области отмечает, что на блокпостах трассы, ведущей в направлении Сватово, документы и автомобили часто проверяют женские военные патрули, заключил Марочко.
Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Сватово из американских реактивных систем залпового HIMARS и пытаются прорвать оборону на данном участке, который имеет стратегически важное значение, открывая пути к ряду населенных пунктов.
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В миреЗдоровье - ОбществоАндрей МарочкоЛуганская Народная РеспубликаХарьковская область
 
 
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