https://ria.ru/20221228/armiya-1841806477.html
В рядах ВСУ в Донбассе стало служить больше женщин
В рядах ВСУ в Донбассе стало служить больше женщин - РИА Новости, 28.12.2022
В рядах ВСУ в Донбассе стало служить больше женщин
Разведка Луганской Народной Республики фиксирует увеличение количества женщин-военнослужащих в рядах украинской армии, сообщил РИА Новости офицер Народной... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T08:41
2022-12-28T08:41
2022-12-28T10:32
в мире
здоровье - общество
андрей марочко
луганская народная республика
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841815075_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_24bb5a00a72b92bbc8d5b499ce976620.jpg
ЛУГАНСК, 28 дек — РИА Новости. Разведка Луганской Народной Республики фиксирует увеличение количества женщин-военнослужащих в рядах украинской армии, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Он уточнил, что количество женщин возросло в основном в тыловых районах близ линии соприкосновения.Так, местное население в Харьковской области отмечает, что на блокпостах трассы, ведущей в направлении Сватово, документы и автомобили часто проверяют женские военные патрули, заключил Марочко.Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Сватово из американских реактивных систем залпового HIMARS и пытаются прорвать оборону на данном участке, который имеет стратегически важное значение, открывая пути к ряду населенных пунктов.
https://ria.ru/20221223/ukraina-1840863467.html
луганская народная республика
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841815075_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_4a01179fa2973e4e6cff9b6c771cb38f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, андрей марочко, луганская народная республика, харьковская область
В мире, Здоровье - Общество, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика, Харьковская область
08:41 28.12.2022 (обновлено: 10:32 28.12.2022)
В рядах ВСУ в Донбассе стало служить больше женщин
Офицер НМ ЛНР Марочко отметил увеличение числа женщин в рядах армии Киева в Донбассе