https://ria.ru/20221228/armiya-1841806477.html

В рядах ВСУ в Донбассе стало служить больше женщин

В рядах ВСУ в Донбассе стало служить больше женщин - РИА Новости, 28.12.2022

В рядах ВСУ в Донбассе стало служить больше женщин

Разведка Луганской Народной Республики фиксирует увеличение количества женщин-военнослужащих в рядах украинской армии, сообщил РИА Новости офицер Народной... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T08:41

2022-12-28T08:41

2022-12-28T10:32

в мире

здоровье - общество

андрей марочко

луганская народная республика

харьковская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841815075_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_24bb5a00a72b92bbc8d5b499ce976620.jpg

ЛУГАНСК, 28 дек — РИА Новости. Разведка Луганской Народной Республики фиксирует увеличение количества женщин-военнослужащих в рядах украинской армии, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Он уточнил, что количество женщин возросло в основном в тыловых районах близ линии соприкосновения.Так, местное население в Харьковской области отмечает, что на блокпостах трассы, ведущей в направлении Сватово, документы и автомобили часто проверяют женские военные патрули, заключил Марочко.Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Сватово из американских реактивных систем залпового HIMARS и пытаются прорвать оборону на данном участке, который имеет стратегически важное значение, открывая пути к ряду населенных пунктов.

https://ria.ru/20221223/ukraina-1840863467.html

луганская народная республика

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, здоровье - общество, андрей марочко, луганская народная республика, харьковская область