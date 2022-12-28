https://ria.ru/20221228/amerika-1841749181.html
Убить Путина: Вашингтон поверил, что создал абсолютное оружие
Убить Путина: Вашингтон поверил, что создал абсолютное оружие - РИА Новости, 28.12.2022
Убить Путина: Вашингтон поверил, что создал абсолютное оружие
Сергей Лавров прокомментировал информацию, что в Вашингтоне среди мер противодействия России рассматривается "обезглавливающий удар" по Кремлю, то есть... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T08:00
2022-12-28T08:00
2022-12-28T08:10
авторы
владимир путин
сергей лавров
россия
украина
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Сергей Лавров прокомментировал информацию, что в Вашингтоне среди мер противодействия России рассматривается "обезглавливающий удар" по Кремлю, то есть физическое устранение российского президента.Соответствующий инсайд опубликовал в конце сентября журнал Newsweek. Тогда это было связано с раскрученной самим Западом истерикой о том, что Москва вот-вот применит ядерное оружие на Украине. Причем сладострастность, с которой западные официальные лица и СМИ обсуждали данную тему, не оставляет сомнений, что это было для них весьма желательное развитие событий и фактически они старались спровоцировать российское руководство к соответствующему шагу.Как раз в то время "военные источники" в Пентагоне и сообщили журналистам Newsweek, что среди обсуждаемых вариантов американского "решительного ответа" фигурирует убийство Владимира Путина.Вчера российский министр иностранных дел вернулся в данной теме и отметил, что "если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов".Правда, нет уверенности, что его предупреждение будет услышано за океаном. Слишком уж американцы наслаждаются сложившимся форматом войны с Россией и считают, что он не просто выгоден для них, но и, по существу, делает их неуязвимыми: Штаты убеждены, что подобрали отмычку к системе глобальной безопасности, сложившейся после Второй мировой.Проблема убийства главы государства другим государством — геополитическим противником имеет двойственный характер в мировой истории и политике. С одной стороны, по всем писаным и неписаным правилам это считается абсолютно неприемлемым, даже когда речь идет об открыто враждующих странах. С другой стороны, реальность куда сложнее. Ярчайшим примером тут может служить Фидель Кастро, против которого Штаты организовывали десятки покушений — и это практически ими не скрывается.Тут, конечно, можно было бы обрушиться на США с гневными морализаторскими разоблачениями, но на самом деле факт их покушений на Кастро вскрывает изнанку исторически сложившегося вето на убийства глав государства. Дело вовсе не в моральных соображениях или каком-то благородстве великих держав. Все куда проще и прагматичнее, если не сказать циничнее: идея убить лидера конкурирующей державы может возникнуть у государства (и, как показала публикация Newsweek, возникает), когда не получается победить другими методами. Вот только такое обычно бывает, когда речь идет о близких по силе противниках, а в подобном случае акт возмездия гарантированно будет столь болезнен для инициатора, что это сразу отбивает охоту прибегать к таким методам.Данный принцип достиг своего апогея с появлением ядерного оружия. США и СССР могли сходиться в крайне жестком противостоянии, но все знали, что в случае, например, покушения ЦРУ на генерального секретаря КПСС в Москве будет немедленно нажата красная кнопка. Поэтому такой опции по определению не было в методах, которые применялись во времена холодной войны.В случае же Фиделя Кастро данный принцип не работал — у Кубы не было возможности нанести Штатам в ответ на гипотетическое убийство своего руководителя неприемлемый ущерб. Поэтому американцы чувствовали, что у них полностью развязаны руки в этом вопросе, и это касалось далеко не только кубинского лидера.Благодаря ядерному оружию современная Россия унаследовала от СССР как неприкосновенность своих руководителей, так и невозможность использования против самой страны иных "неконвенциональных" методов геополитической борьбы. И очевидно: чем дальше заходит процесс распада однополярного мира и утраты Соединенными Штатами своей гегемонии, тем сильнее их раздражают имеющиеся ограничения.Однако за текущий год Вашингтон, похоже, уверился в том, что нашел способ обойти правила. Когда говорят о гибридном характере нынешней войны Запада против России и об Украине как его прокси-оружии, обычно имеют в виду события в зоне боевых действий. Но на самом деле все намного сложнее и масштабнее.В частности, в последние месяцы под террористическими ударами, за которыми явно тянется украинский след, оказались российские инфраструктурные и военные объекты, в том числе в глубине нашей территории. Пару дней назад при отражении атаки беспилотника погибли трое военнослужащих на аэродроме в Энгельсе.Однако там базируются не просто военные самолеты. Это аэродром нашей стратегической авиации, которая, в свою очередь, является частью ядерной триады России, то есть фактически имело место нападение на инфраструктуру ядерного сдерживания.Подобный акт со стороны любой ядерной державы стал бы безоговорочным казус белли с соответствующими последствиями. Но тут США вроде как не имеют отношения к происходящему. То есть даже если будет доказано, что исполнители являются действующими военнослужащими ВСУ и выполняли прямой приказ командования, формально Запад непричастен к атаке и не несет ответственности за произошедшее. А значит, возмездие должно пасть только на Киев, причем атлантисты будут тем больше счастливы, чем масштабнее и жестче оно будет — да хоть с землей сровняйте и застеклите всю Украину.Отсюда и кажущаяся абсурдной американская бравада — через СМИ угрожать убийством руководителю ядерной державы. Просто подразумевается, что Штаты будут действовать чужими руками, с которых и надо будет спрашивать. Отсюда и удивительная откровенность анонимных чиновников и военных с журналистами, когда англосаксы не то что не скрывают, а фактически выставляют напоказ свою роль кукловода по отношению к Украине. Они ужасно гордятся, что создали столь эффективную марионетку. Там искренне верят, что ну не начнет Россия глобальный ядерный апокалипсис из-за украинцев, что бы те ни сделали, а бить по самой Украине в подобных ситуациях бессмысленно, поскольку истинные интересанты и организаторы остаются неуязвимыми.Закономерно, что в данной картине мира Украина предстает для Вашингтона тем самым абсолютным оружием, которое позволит США не только победить Россию, но и добиться своей главной цели — "конца истории" и сохранения собственной глобальной гегемонии на веки вечные.Однако, как говорится, гладко было на бумаге. Самолюбование застит Штатам глаза и не позволяет трезво оценить реальность. А она заключается в том, что абсолютного оружия не существует. В мире нет и не может быть ничего окончательного и неизменного, а на любой хитрый план всегда найдется более эффективный.
https://ria.ru/20221226/fukuyama-1841357546.html
https://ria.ru/20221221/putin-1840263932.html
https://ria.ru/20221226/ukraina-1841468216.html
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Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg
авторы, владимир путин, сергей лавров, россия, украина, сша, вашингтон, вашингтон (город), центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны сша
Авторы, Владимир Путин, Сергей Лавров, Россия, Украина, США, Вашингтон, Вашингтон (город), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Министерство обороны США
Сергей Лавров прокомментировал информацию, что в Вашингтоне среди мер противодействия России рассматривается "обезглавливающий удар" по Кремлю, то есть физическое устранение российского президента.
Соответствующий инсайд опубликовал
в конце сентября журнал Newsweek. Тогда это было связано с раскрученной самим Западом истерикой о том, что Москва
вот-вот применит ядерное оружие на Украине
. Причем сладострастность, с которой западные официальные лица и СМИ обсуждали данную тему, не оставляет сомнений, что это было для них весьма желательное развитие событий и фактически они старались спровоцировать российское руководство к соответствующему шагу.
Как раз в то время "военные источники" в Пентагоне
и сообщили журналистам Newsweek, что среди обсуждаемых вариантов американского "решительного ответа" фигурирует убийство Владимира Путина.
Вчера российский министр иностранных дел вернулся в данной теме и отметил, что "если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов".
Правда, нет уверенности, что его предупреждение будет услышано за океаном. Слишком уж американцы наслаждаются сложившимся форматом войны с Россией и считают, что он не просто выгоден для них, но и, по существу, делает их неуязвимыми: Штаты убеждены, что подобрали отмычку к системе глобальной безопасности, сложившейся после Второй мировой.
Проблема убийства главы государства другим государством — геополитическим противником имеет двойственный характер в мировой истории и политике. С одной стороны, по всем писаным и неписаным правилам это считается абсолютно неприемлемым, даже когда речь идет об открыто враждующих странах. С другой стороны, реальность куда сложнее. Ярчайшим примером тут может служить Фидель Кастро
, против которого Штаты организовывали десятки покушений — и это практически ими не скрывается.
Тут, конечно, можно было бы обрушиться на США
с гневными морализаторскими разоблачениями, но на самом деле факт их покушений на Кастро вскрывает изнанку исторически сложившегося вето на убийства глав государства. Дело вовсе не в моральных соображениях или каком-то благородстве великих держав. Все куда проще и прагматичнее, если не сказать циничнее: идея убить лидера конкурирующей державы может возникнуть у государства (и, как показала публикация Newsweek, возникает), когда не получается победить другими методами. Вот только такое обычно бывает, когда речь идет о близких по силе противниках, а в подобном случае акт возмездия гарантированно будет столь болезнен для инициатора, что это сразу отбивает охоту прибегать к таким методам.
Данный принцип достиг своего апогея с появлением ядерного оружия. США и СССР
могли сходиться в крайне жестком противостоянии, но все знали, что в случае, например, покушения ЦРУ
на генерального секретаря КПСС
в Москве будет немедленно нажата красная кнопка. Поэтому такой опции по определению не было в методах, которые применялись во времена холодной войны.
В случае же Фиделя Кастро данный принцип не работал — у Кубы
не было возможности нанести Штатам в ответ на гипотетическое убийство своего руководителя неприемлемый ущерб. Поэтому американцы чувствовали, что у них полностью развязаны руки в этом вопросе, и это касалось далеко не только кубинского лидера.
Благодаря ядерному оружию современная Россия унаследовала от СССР как неприкосновенность своих руководителей, так и невозможность использования против самой страны иных "неконвенциональных" методов геополитической борьбы. И очевидно: чем дальше заходит процесс распада однополярного мира и утраты Соединенными Штатами своей гегемонии, тем сильнее их раздражают имеющиеся ограничения.
Однако за текущий год Вашингтон, похоже, уверился в том, что нашел способ обойти правила. Когда говорят о гибридном характере нынешней войны Запада против России и об Украине как его прокси-оружии, обычно имеют в виду события в зоне боевых действий. Но на самом деле все намного сложнее и масштабнее.
В частности, в последние месяцы под террористическими ударами, за которыми явно тянется украинский след, оказались российские инфраструктурные и военные объекты, в том числе в глубине нашей территории. Пару дней назад при отражении атаки беспилотника погибли трое военнослужащих на аэродроме в Энгельсе
.
Однако там базируются не просто военные самолеты. Это аэродром нашей стратегической авиации, которая, в свою очередь, является частью ядерной триады России, то есть фактически имело место нападение на инфраструктуру ядерного сдерживания.
Подобный акт со стороны любой ядерной державы стал бы безоговорочным казус белли с соответствующими последствиями. Но тут США вроде как не имеют отношения к происходящему. То есть даже если будет доказано, что исполнители являются действующими военнослужащими ВСУ
и выполняли прямой приказ командования, формально Запад непричастен к атаке и не несет ответственности за произошедшее. А значит, возмездие должно пасть только на Киев
, причем атлантисты будут тем больше счастливы, чем масштабнее и жестче оно будет — да хоть с землей сровняйте и застеклите всю Украину.
Отсюда и кажущаяся абсурдной американская бравада — через СМИ угрожать убийством руководителю ядерной державы. Просто подразумевается, что Штаты будут действовать чужими руками, с которых и надо будет спрашивать. Отсюда и удивительная откровенность анонимных чиновников и военных с журналистами, когда англосаксы не то что не скрывают, а фактически выставляют напоказ свою роль кукловода по отношению к Украине. Они ужасно гордятся, что создали столь эффективную марионетку. Там искренне верят, что ну не начнет Россия глобальный ядерный апокалипсис из-за украинцев, что бы те ни сделали, а бить по самой Украине в подобных ситуациях бессмысленно, поскольку истинные интересанты и организаторы остаются неуязвимыми.
Закономерно, что в данной картине мира Украина предстает для Вашингтона тем самым абсолютным оружием, которое позволит США не только победить Россию, но и добиться
своей главной цели — "конца истории" и сохранения собственной глобальной гегемонии на веки вечные.
Однако, как говорится, гладко было на бумаге. Самолюбование застит Штатам глаза и не позволяет трезво оценить реальность. А она заключается в том, что абсолютного оружия не существует. В мире нет и не может быть ничего окончательного и неизменного, а на любой хитрый план всегда найдется более эффективный.