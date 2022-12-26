https://ria.ru/20221226/fukuyama-1841357546.html

Лавров обвинил Белый дом в стремлениях к "концу истории" по Фукуяме

Лавров обвинил Белый дом в стремлениях к "концу истории" по Фукуяме - РИА Новости, 26.12.2022

Лавров обвинил Белый дом в стремлениях к "концу истории" по Фукуяме

Администрация президента США Джо Байдена хочет, чтобы "конец истории", то есть, полное доминирование либеральной идеологии в мире, из трудов американского... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T12:43

2022-12-26T12:43

2022-12-26T12:43

в мире

сергей лавров

фрэнсис фукуяма

сша

россия

джо байден

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена хочет, чтобы "конец истории", то есть, полное доминирование либеральной идеологии в мире, из трудов американского философа Фрэнсиса Фукуямы состоялся в реальной жизни, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Когда Фрэнсис Фукуяма еще 30 лет назад, даже раньше, заявил, что наступил конец истории, когда он имел в виду под этим полное доминирование либеральной идеологии, демократии, либерального образа жизни, имея в виду, что конкурирующая мировая система, система социализма, исчезла, через некоторое время его быстро подняли на смех. Стали говорить: вот, как Фрэнсис ошибался, не надо так безапелляционно делать прогнозы. Если вы посмотрите на политику, которую проводит администрация Байдена, то они ровно этого хотят", - сказал Лавров во время рабочей встречи с руководителями российских СМИ. Нынешняя американская администрация, добавил министр, хочет, чтобы конец истории состоялся не только в работах политологов и исследователей, а в реальной жизни, и отражением этого является то, что происходит в Европе и на других континентах. "От каждого государства американские гонцы требуют занять антироссийскую позицию, требуют присоединиться к санкциям, требуют не общаться с российскими представителями - это отражение той попытки все-таки установить конец истории, окончательное и бесповоротное доминирование того самого "Золотого миллиарда", - добавил Лавров. Американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма в одном из своих трудов, "Конец истории и последний человек", писал о том, что распространение в мире либеральной демократии западного образца говорит о конечной точке социокультурного развития человечества и формировании финальной формы правления. Это не означает конца событийной истории, но говорит о завершении века идеологических противостояний, глобальных революций и войн.

https://ria.ru/20220628/vezd-1798658685.html

https://ria.ru/20220614/fukuyama-1795081545.html

сша

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сергей лавров, фрэнсис фукуяма, сша, россия, джо байден, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)