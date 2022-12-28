https://ria.ru/20221228/afrika-1841791903.html

СМИ: Запад теряет влияние в Африке, в отличие от России и Китая

СМИ: Запад теряет влияние в Африке, в отличие от России и Китая - РИА Новости, 28.12.2022

СМИ: Запад теряет влияние в Африке, в отличие от России и Китая

США и бывшие колониальные державы — Великобритания и Франция — в последние годы теряют влияние в Африке, в то время как Россия и Китай расширяют свое... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T03:19

2022-12-28T03:19

2022-12-28T05:24

в мире

джо байден

владимир путин

россия

африка

сша

оон

африканский союз

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. США и бывшие колониальные державы — Великобритания и Франция — в последние годы теряют влияние в Африке, в то время как Россия и Китай расширяют свое присутствие в регионе, пишет газета Times. Газета также подчеркивает, что Россия может рассчитывать на большую поддержку в Африке, которая "долгое время была игровой площадкой великих держав", на международном уровне, прежде всего в ООН.В рамках прошедшего в декабре саммита США-Африка президент Соединенных Штатов Джо Байден "попытался переманить глав африканских государств" на сторону Запада. Однако, отмечает издание, начавшийся новый виток битвы за Африку "может уже быть проигран" на фоне расширяющегося присутствия России и Китая в регионе. В саммите США-Африка приняли участие главы государств и правительств 49 стран Африки, а также представитель Африканского союза. Несколько стран – Мали, Буркина-Фасо, Гвинея и Судан, где ранее произошли государственные перевороты, – не были приглашены на трехдневную встречу. На форуме отсутствовала Эритрея, с которой у США отсутствуют дипломатические отношения. Об отказе от поездки по различным причинам ранее объявили лидеры Зимбабве и ЮАР.Ранее директор по международным партнерским программам Российского экспортного центра Алексей Мурзенок выразил уверенность, что африканские и азиатские рынки очень перспективны для экспорта товаров под брендом Made in Russia.По словам президента Владимира Путина, Россия будет искать партнеров в динамично развивающихся странах — в Азии, Латинской Америке и Африке.

https://ria.ru/20221130/sammit-1835343635.html

россия

африка

сша

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в мире, джо байден, владимир путин, россия, африка, сша, оон, африканский союз