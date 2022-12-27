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В День спасателя в Москве открыли памятник Зиничеву - РИА Новости, 27.12.2022
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В День спасателя в Москве открыли памятник Зиничеву
В День спасателя в Москве открыли памятник Зиничеву - РИА Новости, 27.12.2022
В День спасателя в Москве открыли памятник Зиничеву
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава МЧС России Александр Куренков в День спасателя возложили цветы к монументу сотрудникам МЧС в Москве и приняли участие в... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T10:37
2022-12-27T12:21
сергей шойгу
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
евгений зиничев
россия
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава МЧС России Александр Куренков в День спасателя возложили цветы к монументу сотрудникам МЧС в Москве и приняли участие в церемонии открытия памятника Герою России Евгению Зиничеву, сообщает министерство обороны РФ."Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-лейтенант Александр Куренков почтили память и возложили цветы к монументу спасателям и пожарным, горноспасателям и ветеранам МЧС", - говорится в сообщении. "Также Шойгу принял участие в церемонии открытия памятника Герою России генералу армии Евгению Николаевичу Зиничеву, погибшему 8 сентября 2021 года при исполнении служебных обязанностей, спасая жизнь человеку", - информирует ведомство. Как передает корреспондент РИА Новости, также в мероприятии приняли участие вдова Зиничева Наталья, директор Росгвардии Виктор Золотов и помощник президента РФ Владимир Мединский."Евгений Николаевич делал много для обеспечения безопасности страны и граждан. Он не был кабинетным работником, никогда не стремился кому-то угодить, умел проявлять волю, а когда требовалось - найти компромисс, не боялся сложных задач, решал их спокойно, профессионально и убедительно... Для меня лично он остается примером глубокой и ответственной любви к родине, благородства, надежности и порядочности", - сказал Куренков.Скульптура работы Михаила Баскакова установлена на Кременчугской улице в сквере напротив комплекса зданий центрального аппарата МЧС России. Памятник представляет собой ростовую фигуру на постаменте сложной конструкции. Основной задачей художника было отразить деятельность Зиничева в МЧС, "показав его стремление непосредственно участвовать в решении сложных вопросов, отобразить "не кабинетный" стиль руководства", желание досконально разбираться во всех вопросах, говорится в пресс-релизе. Зиничев погиб 8 сентября 2021 года на учениях в Норильске, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост главы МЧС он занял в 2018 году. Посмертно ему было присвоено звание Героя России.
https://ria.ru/20220908/zinichev-1815423309.html
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сергей шойгу, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, евгений зиничев, россия
Сергей Шойгу, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва, Евгений Зиничев, Россия
10:37 27.12.2022 (обновлено: 12:21 27.12.2022)
 
В День спасателя в Москве открыли памятник Зиничеву

Шойгу и Куренков открыли в Москве памятник погибшему в Норильске экс-главе МЧС Зиничеву

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкПамятник Герою России Евгению Зиничеву в Москве. 27 декабря 2022
Памятник Герою России Евгению Зиничеву в Москве. 27 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Памятник Герою России Евгению Зиничеву в Москве. 27 декабря 2022
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава МЧС России Александр Куренков в День спасателя возложили цветы к монументу сотрудникам МЧС в Москве и приняли участие в церемонии открытия памятника Герою России Евгению Зиничеву, сообщает министерство обороны РФ.
"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-лейтенант Александр Куренков почтили память и возложили цветы к монументу спасателям и пожарным, горноспасателям и ветеранам МЧС", - говорится в сообщении.
© Фото : МЧС РоссииЦеремония открытия памятника Евгению Зиничеву в Москве. 27 декабря 2022
Церемония открытия памятника Евгению Зиничеву в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© Фото : МЧС России
Церемония открытия памятника Евгению Зиничеву в Москве. 27 декабря 2022
"Также Шойгу принял участие в церемонии открытия памятника Герою России генералу армии Евгению Николаевичу Зиничеву, погибшему 8 сентября 2021 года при исполнении служебных обязанностей, спасая жизнь человеку", - информирует ведомство.
Как передает корреспондент РИА Новости, также в мероприятии приняли участие вдова Зиничева Наталья, директор Росгвардии Виктор Золотов и помощник президента РФ Владимир Мединский.
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"Евгений Николаевич делал много для обеспечения безопасности страны и граждан. Он не был кабинетным работником, никогда не стремился кому-то угодить, умел проявлять волю, а когда требовалось - найти компромисс, не боялся сложных задач, решал их спокойно, профессионально и убедительно... Для меня лично он остается примером глубокой и ответственной любви к родине, благородства, надежности и порядочности", - сказал Куренков.
Скульптура работы Михаила Баскакова установлена на Кременчугской улице в сквере напротив комплекса зданий центрального аппарата МЧС России. Памятник представляет собой ростовую фигуру на постаменте сложной конструкции.
Основной задачей художника было отразить деятельность Зиничева в МЧС, "показав его стремление непосредственно участвовать в решении сложных вопросов, отобразить "не кабинетный" стиль руководства", желание досконально разбираться во всех вопросах, говорится в пресс-релизе.
Зиничев погиб 8 сентября 2021 года на учениях в Норильске, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост главы МЧС он занял в 2018 году. Посмертно ему было присвоено звание Героя России.
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Сергей ШойгуМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваЕвгений ЗиничевРоссия
 
 
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