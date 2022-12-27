https://ria.ru/20221227/vzryv-1841612089.html

Кадыров вспомнил жертв теракта у Дома правительства в Грозном в 2002 году

Кадыров вспомнил жертв теракта у Дома правительства в Грозном в 2002 году - РИА Новости, 27.12.2022

Кадыров вспомнил жертв теракта у Дома правительства в Грозном в 2002 году

Теракт в правительстве Чечни 20 лет назад разделил судьбы сотен людей на "до" и "после", заявил глава региона Рамзан Кадыров. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T12:32

2022-12-27T12:32

2022-12-27T12:32

общество

рамзан кадыров

грозный

чеченская республика (чечня)

шамиль басаев

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ГРОЗНЫЙ, 27 дек – РИА Новости. Теракт в правительстве Чечни 20 лет назад разделил судьбы сотен людей на "до" и "после", заявил глава региона Рамзан Кадыров. Ровно 20 лет назад террористы-смертники подорвали два грузовика со взрывчаткой возле Дома правительства Чечни в Грозном, погибли более 70 человек, свыше 600 получили ранения. Ответственность за организацию теракта публично взял на себя Шамиль Басаев, который был уничтожен 10 июля 2006 года в соседней Ингушетии. "Прошло 20 лет со дня разделившего судьбы сотен людей на "до" и "после". 27 декабря 2002 года на территории комплекса правительственных зданий был совершен чудовищный теракт, унесший жизни более 70 наших братьев и сестер. Этот день навсегда стал скорбной датой для чеченского народа", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он добавил, что таким образом террористы пытались посеять панику среди людей, заставить отказаться от работы в государственных органах. "Но они не добились желаемого результата. Чеченское общество прокляло их за гибель невинных людей, и их ждал ожидаемый бесславный конец", - добавил глава Чечни и выразил соболезнования семьям, родным и близким погибших.

https://ria.ru/20221023/terrorizm-1825684465.html

грозный

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Кирилл Волков

общество, рамзан кадыров, грозный, чеченская республика (чечня), шамиль басаев