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Кадыров вспомнил жертв теракта у Дома правительства в Грозном в 2002 году - РИА Новости, 27.12.2022
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Кадыров вспомнил жертв теракта у Дома правительства в Грозном в 2002 году
Кадыров вспомнил жертв теракта у Дома правительства в Грозном в 2002 году - РИА Новости, 27.12.2022
Кадыров вспомнил жертв теракта у Дома правительства в Грозном в 2002 году
Теракт в правительстве Чечни 20 лет назад разделил судьбы сотен людей на "до" и "после", заявил глава региона Рамзан Кадыров. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T12:32
2022-12-27T12:32
общество
рамзан кадыров
грозный
чеченская республика (чечня)
шамиль басаев
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ГРОЗНЫЙ, 27 дек – РИА Новости. Теракт в правительстве Чечни 20 лет назад разделил судьбы сотен людей на "до" и "после", заявил глава региона Рамзан Кадыров. Ровно 20 лет назад террористы-смертники подорвали два грузовика со взрывчаткой возле Дома правительства Чечни в Грозном, погибли более 70 человек, свыше 600 получили ранения. Ответственность за организацию теракта публично взял на себя Шамиль Басаев, который был уничтожен 10 июля 2006 года в соседней Ингушетии. "Прошло 20 лет со дня разделившего судьбы сотен людей на "до" и "после". 27 декабря 2002 года на территории комплекса правительственных зданий был совершен чудовищный теракт, унесший жизни более 70 наших братьев и сестер. Этот день навсегда стал скорбной датой для чеченского народа", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он добавил, что таким образом террористы пытались посеять панику среди людей, заставить отказаться от работы в государственных органах. "Но они не добились желаемого результата. Чеченское общество прокляло их за гибель невинных людей, и их ждал ожидаемый бесславный конец", - добавил глава Чечни и выразил соболезнования семьям, родным и близким погибших.
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общество, рамзан кадыров, грозный, чеченская республика (чечня), шамиль басаев
Общество, Рамзан Кадыров, Грозный, Чеченская республика (Чечня), Шамиль Басаев
12:32 27.12.2022
 
Кадыров вспомнил жертв теракта у Дома правительства в Грозном в 2002 году

Кадыров: теракт в Грозном 27 декабря 2002 года разделил судьбы людей на "до" и "после"

© AP Photo / Musa SadulayevЖенщины недалеко от места взрыва у дома правительства в Грозном. 28 декабря 2002
Женщины недалеко от места взрыва у дома правительства в Грозном. 28 декабря 2002 - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© AP Photo / Musa Sadulayev
Женщины недалеко от места взрыва у дома правительства в Грозном. 28 декабря 2002. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 27 дек – РИА Новости. Теракт в правительстве Чечни 20 лет назад разделил судьбы сотен людей на "до" и "после", заявил глава региона Рамзан Кадыров.
Ровно 20 лет назад террористы-смертники подорвали два грузовика со взрывчаткой возле Дома правительства Чечни в Грозном, погибли более 70 человек, свыше 600 получили ранения. Ответственность за организацию теракта публично взял на себя Шамиль Басаев, который был уничтожен 10 июля 2006 года в соседней Ингушетии.
"Прошло 20 лет со дня разделившего судьбы сотен людей на "до" и "после". 27 декабря 2002 года на территории комплекса правительственных зданий был совершен чудовищный теракт, унесший жизни более 70 наших братьев и сестер. Этот день навсегда стал скорбной датой для чеченского народа", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что таким образом террористы пытались посеять панику среди людей, заставить отказаться от работы в государственных органах. "Но они не добились желаемого результата. Чеченское общество прокляло их за гибель невинных людей, и их ждал ожидаемый бесславный конец", - добавил глава Чечни и выразил соболезнования семьям, родным и близким погибших.
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ОбществоРамзан КадыровГрозныйЧеченская республика (Чечня)Шамиль Басаев
 
 
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