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В Совфеде предложили перенести штаб-квартиру ООН в Улан-Батор - РИА Новости, 27.12.2022
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В Совфеде предложили перенести штаб-квартиру ООН в Улан-Батор
В Совфеде предложили перенести штаб-квартиру ООН в Улан-Батор - РИА Новости, 27.12.2022
В Совфеде предложили перенести штаб-квартиру ООН в Улан-Батор
Штаб-квартиру ООН необходимо перенести из Нью-Йорка в Улан-Батор, поскольку Монголия не входит в военные блоки и находится в центре Евразии, где проживают 5... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T10:02
2022-12-27T10:38
андрей климов
монголия
сша
нью-йорк (город)
оон
политика
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Штаб-квартиру ООН необходимо перенести из Нью-Йорка в Улан-Батор, поскольку Монголия не входит в военные блоки и находится в центре Евразии, где проживают 5 миллиардов из 8 миллиардов жителей Земли, считает зампред комитета Совета Федерации по международной политике Андрей Климов."Штаб-квартиру ООН хорошо бы перенести из США в какую-нибудь подлинно нейтральную страну. Например, в Монголию - она как раз в центре Большой Евразии, где проживают 5 из 8 миллиардов землян. Монголия не входит в военные блоки, не стремится быть мировым гегемоном", - написал Климов в своем Telegram-канале.По мнению сенатора, для сохранения роли и значения ООН в качестве ключевой, "подлинно международной (а не провашингтонской)" организации необходимо уравновесить участие в СБ ООН США, Великобритании, Франции ведущими державами Азии, Африки, Латинской Америки."Думаю, там должны быть места для таких стран, как Бразилия, Индия, ЮАР. Генсек ООН также не должен, на мой взгляд, быть выходцем из страны, входящей в такие агрессивные военные блоки, как НАТО. А в секретариате ООН не должно быть перекосов в пользу гегемонистских структур вроде G7", - отметил Климов.Говоря о предложении МИД Украины провести "мирный саммит" на площадке ООН, предварительно исключив из нее Россию после "необходимого международного суда", сенатор назвал его "идеей киевских марионеток Вашингтона"."Думаю, если бы столь дикое предложение судить страну-учредителя ООН, обладателя право вето в СБ ООН, поступило (генсеку ООН Антониу) Гутерришу непосредственно от кукловодов проамериканского мирка, то ответ мог быть вполне антироссийским. У меня лично есть ощущение, что офис бывшего премьера натовской Португалии подыгрывает Госдепу США, в том числе, во время различных русофобских голосований на ооновской площадке", - заявил он.По мнению Климова, происходящее вокруг ООН свидетельствует о необходимости срочно укреплять и формировать другие, "подлинно всемирные площадки, где нет места неоколониализму и неонацизму".
https://ria.ru/20221226/medvedev-1841528223.html
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андрей климов, монголия, сша, нью-йорк (город), оон, политика
Андрей Климов, Монголия, США, Нью-Йорк (город), ООН, Политика
10:02 27.12.2022 (обновлено: 10:38 27.12.2022)
 
В Совфеде предложили перенести штаб-квартиру ООН в Улан-Батор

Сенатор Климов предложил перенести штаб-квартиру ООН в "подлинно нейтральную страну"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкФлаг ООН
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Штаб-квартиру ООН необходимо перенести из Нью-Йорка в Улан-Батор, поскольку Монголия не входит в военные блоки и находится в центре Евразии, где проживают 5 миллиардов из 8 миллиардов жителей Земли, считает зампред комитета Совета Федерации по международной политике Андрей Климов.
"Штаб-квартиру ООН хорошо бы перенести из США в какую-нибудь подлинно нейтральную страну. Например, в Монголию - она как раз в центре Большой Евразии, где проживают 5 из 8 миллиардов землян. Монголия не входит в военные блоки, не стремится быть мировым гегемоном", - написал Климов в своем Telegram-канале.
По мнению сенатора, для сохранения роли и значения ООН в качестве ключевой, "подлинно международной (а не провашингтонской)" организации необходимо уравновесить участие в СБ ООН США, Великобритании, Франции ведущими державами Азии, Африки, Латинской Америки.
"Думаю, там должны быть места для таких стран, как Бразилия, Индия, ЮАР. Генсек ООН также не должен, на мой взгляд, быть выходцем из страны, входящей в такие агрессивные военные блоки, как НАТО. А в секретариате ООН не должно быть перекосов в пользу гегемонистских структур вроде G7", - отметил Климов.
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Говоря о предложении МИД Украины провести "мирный саммит" на площадке ООН, предварительно исключив из нее Россию после "необходимого международного суда", сенатор назвал его "идеей киевских марионеток Вашингтона".
"Думаю, если бы столь дикое предложение судить страну-учредителя ООН, обладателя право вето в СБ ООН, поступило (генсеку ООН Антониу) Гутерришу непосредственно от кукловодов проамериканского мирка, то ответ мог быть вполне антироссийским. У меня лично есть ощущение, что офис бывшего премьера натовской Португалии подыгрывает Госдепу США, в том числе, во время различных русофобских голосований на ооновской площадке", - заявил он.
По мнению Климова, происходящее вокруг ООН свидетельствует о необходимости срочно укреплять и формировать другие, "подлинно всемирные площадки, где нет места неоколониализму и неонацизму".
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Андрей КлимовМонголияСШАНью-Йорк (город)ООНПолитика
 
 
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