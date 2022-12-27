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В АТОР подвели туристические итоги 2022 года - РИА Новости, 27.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221227/turizm-1841701396.html
В АТОР подвели туристические итоги 2022 года
В АТОР подвели туристические итоги 2022 года - РИА Новости, 27.12.2022
В АТОР подвели туристические итоги 2022 года
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе рассказала об итогах 2022 года в туризме на пресс-брифинге в НСН. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T17:14
2022-12-27T17:14
туризм
новости - туризм
туристы
туризм
майя ломидзе
турция
китай
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе рассказала об итогах 2022 года в туризме на пресс-брифинге в НСН.Внутренний организованный туризм в России вырос выше рынка, следует из данных аналитической службы ассоциации. Заметнее всего по итогам года увеличится поток отдыхающих в Дагестан (+100 процентов), Москву (+57), Крым и Петербург (по 32 процента).Эксперты связывают это с уходом зарубежных систем бронирования: россияне начали все чаще обращаться к туроператорам. В этом году они отправили по стране на 16 процентов больше отдыхающих по сравнению с допандемийным 2019-м.Самыми популярными направлениями стали Краснодарский край, Кавминводы, Подмосковье, обе столицы, Карелия, Урал, Сибирь, Калининградская область, Крым. Востребованы были и речные круизы.Главными трендами уходящего года эксперты назвали небольшую глубину бронирования (полтора месяца максимум), рост спроса на люксовые отели и отдых в "домашнем" или соседнем регионе. Также Ломидзе отметила увеличение среднего чека — примерно на 15 процентов.Чаще стали ездить россияне и за рубеж: по оценкам аналитиков, к концу 2022 года будет достигнут показатель в 9,4 миллионов поездок, что почти на четверть больше, чем год назад. В топ вошли Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд и Абхазия. Почти все путевки были приобретены через туроператоров, отмечают эксперты.Что касается въездного туризма, по итогам трех кварталов он сократился на 99,5 процента: зафиксировано всего 147 тысяч прибытий иностранных путешественников. В основном это были граждане Германии, Турции и Ирана. По мнению экспертов, улучшить показатели может запуск электронных виз, появление банковских карт для зарубежных гостей, а также снятие ковидных ограничений для туристов из КНР (до пандемии Китай был главным въездным рынком РФ).
https://ria.ru/20221227/kitay-1841564457.html
турция
китай
египет
таиланд
краснодарский край
республика карелия
урал
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новости - туризм, туристы, туризм, майя ломидзе, турция, китай, ассоциация туроператоров россии (атор), египет, таиланд, краснодарский край, республика карелия, урал, республика дагестан, санкт-петербург, куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Майя Ломидзе, Турция, Китай, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Египет, Таиланд, Краснодарский край, Республика Карелия, Урал, Республика Дагестан, Санкт-Петербург, куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные, Отдых на море
17:14 27.12.2022
 
В АТОР подвели туристические итоги 2022 года

Исполнительный директор АТОР Ломидзе озвучила итоги года во въездном и выездном туризме

© РИА Новости / Заман Рамазанов / Перейти в медиабанкТуристы в аэропорту Шарм-эль-Шейха
Туристы в аэропорту Шарм-эль-Шейха - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Заман Рамазанов
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе рассказала об итогах 2022 года в туризме на пресс-брифинге в НСН.
Внутренний организованный туризм в России вырос выше рынка, следует из данных аналитической службы ассоциации. Заметнее всего по итогам года увеличится поток отдыхающих в Дагестан (+100 процентов), Москву (+57), Крым и Петербург (по 32 процента).
Эксперты связывают это с уходом зарубежных систем бронирования: россияне начали все чаще обращаться к туроператорам. В этом году они отправили по стране на 16 процентов больше отдыхающих по сравнению с допандемийным 2019-м.
Самыми популярными направлениями стали Краснодарский край, Кавминводы, Подмосковье, обе столицы, Карелия, Урал, Сибирь, Калининградская область, Крым. Востребованы были и речные круизы.
Главными трендами уходящего года эксперты назвали небольшую глубину бронирования (полтора месяца максимум), рост спроса на люксовые отели и отдых в "домашнем" или соседнем регионе. Также Ломидзе отметила увеличение среднего чека — примерно на 15 процентов.
Чаще стали ездить россияне и за рубеж: по оценкам аналитиков, к концу 2022 года будет достигнут показатель в 9,4 миллионов поездок, что почти на четверть больше, чем год назад. В топ вошли Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд и Абхазия. Почти все путевки были приобретены через туроператоров, отмечают эксперты.
Что касается въездного туризма, по итогам трех кварталов он сократился на 99,5 процента: зафиксировано всего 147 тысяч прибытий иностранных путешественников. В основном это были граждане Германии, Турции и Ирана. По мнению экспертов, улучшить показатели может запуск электронных виз, появление банковских карт для зарубежных гостей, а также снятие ковидных ограничений для туристов из КНР (до пандемии Китай был главным въездным рынком РФ).
Вид Харбина - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
Вчера, 13:48Туризм
Туроператоры на Дальнем Востоке пока не возобновили продажу путевок в Китай
 
ТуризмНовости - ТуризмтуристыТуризмМайя ЛомидзеТурцияКитайАссоциация туроператоров России (АТОР)ЕгипетТаиландКраснодарский крайРеспублика КарелияУралРеспублика ДагестанСанкт-Петербургкуда можно лететькуда поехатькуда поехать в выходныеОтдых на море
 
 
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