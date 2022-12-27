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Мишустин поручил создать 16 военных центров при федеральных вузах - РИА Новости, 27.12.2022
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Мишустин поручил создать 16 военных центров при федеральных вузах
Мишустин поручил создать 16 военных центров при федеральных вузах - РИА Новости, 27.12.2022
Мишустин поручил создать 16 военных центров при федеральных вузах
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании 16 военных учебных центров (ВУЦ) при вузах в регионах, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T20:16
2022-12-27T21:12
михаил мишустин
общество
россия
ижевск
грозный
ахмат кадыров (политик)
сергей шойгу
астрахань
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании 16 военных учебных центров (ВУЦ) при вузах в регионах, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.В перечень создаваемых военных учебных центров вошли: Ижевский технический университет имени Калашникова, Чеченский госуниверситет имени Ахмата Кадырова, Псковский госуниверситет.Кроме того, ВУЦ появятся в высших учебных заведениях в Астрахани, Кирове, Липецке, Саранске, Благовещенске, Новгороде, Орле, Йошкар-Оле, Южно-Сахалинске, Смоленске, Тюмени, Череповце и Ярославле.С подобной инициативой выступил в конце ноября министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, новые военные учебные центры расширят географию военной подготовки с 52 до 68 российских регионов. В итоге число ВУЦ увеличится до 120.Как отметил глава Минобороны, это позволит осуществлять военную подготовку в стенах вузов по востребованным направлениям деятельности Вооруженных сил.Указом президента в 2019 году военные кафедры при вузах были переименованы в ВУЦ. На тот момент в российских высших учебных заведениях было 87 военных кафедр, которые преобразовали в центры. Позднее появилось несколько таких центров, по итогам 2021-го их число достигло 104.
https://ria.ru/20221225/spetsnaz-1841241429.html
https://ria.ru/20221222/programma-1840675732.html
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михаил мишустин, общество, россия, ижевск, грозный, ахмат кадыров (политик), сергей шойгу, астрахань, киров, липецк
Михаил Мишустин, Общество, Россия, Ижевск, Грозный, Ахмат Кадыров (политик), Сергей Шойгу, Астрахань, Киров, Липецк
20:16 27.12.2022 (обновлено: 21:12 27.12.2022)
 
Мишустин поручил создать 16 военных центров при федеральных вузах

Мишустин подписал распоряжение о создании 16 военных учебных центров при федеральных вузах

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании 16 военных учебных центров (ВУЦ) при вузах в регионах, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

"Создать военные учебные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования", — говорится в нем.

В перечень создаваемых военных учебных центров вошли: Ижевский технический университет имени Калашникова, Чеченский госуниверситет имени Ахмата Кадырова, Псковский госуниверситет.
Кроме того, ВУЦ появятся в высших учебных заведениях в Астрахани, Кирове, Липецке, Саранске, Благовещенске, Новгороде, Орле, Йошкар-Оле, Южно-Сахалинске, Смоленске, Тюмени, Череповце и Ярославле.
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С подобной инициативой выступил в конце ноября министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, новые военные учебные центры расширят географию военной подготовки с 52 до 68 российских регионов. В итоге число ВУЦ увеличится до 120.
Как отметил глава Минобороны, это позволит осуществлять военную подготовку в стенах вузов по востребованным направлениям деятельности Вооруженных сил.
Указом президента в 2019 году военные кафедры при вузах были переименованы в ВУЦ. На тот момент в российских высших учебных заведениях было 87 военных кафедр, которые преобразовали в центры. Позднее появилось несколько таких центров, по итогам 2021-го их число достигло 104.
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Михаил МишустинОбществоРоссияИжевскГрозныйАхмат Кадыров (политик)Сергей ШойгуАстраханьКировЛипецк
 
 
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