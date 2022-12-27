https://ria.ru/20221227/tsentry-1841766110.html

Мишустин поручил создать 16 военных центров при федеральных вузах

Мишустин поручил создать 16 военных центров при федеральных вузах - РИА Новости, 27.12.2022

Мишустин поручил создать 16 военных центров при федеральных вузах

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании 16 военных учебных центров (ВУЦ) при вузах в регионах, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T20:16

2022-12-27T20:16

2022-12-27T21:12

михаил мишустин

общество

россия

ижевск

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании 16 военных учебных центров (ВУЦ) при вузах в регионах, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.В перечень создаваемых военных учебных центров вошли: Ижевский технический университет имени Калашникова, Чеченский госуниверситет имени Ахмата Кадырова, Псковский госуниверситет.Кроме того, ВУЦ появятся в высших учебных заведениях в Астрахани, Кирове, Липецке, Саранске, Благовещенске, Новгороде, Орле, Йошкар-Оле, Южно-Сахалинске, Смоленске, Тюмени, Череповце и Ярославле.С подобной инициативой выступил в конце ноября министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, новые военные учебные центры расширят географию военной подготовки с 52 до 68 российских регионов. В итоге число ВУЦ увеличится до 120.Как отметил глава Минобороны, это позволит осуществлять военную подготовку в стенах вузов по востребованным направлениям деятельности Вооруженных сил.Указом президента в 2019 году военные кафедры при вузах были переименованы в ВУЦ. На тот момент в российских высших учебных заведениях было 87 военных кафедр, которые преобразовали в центры. Позднее появилось несколько таких центров, по итогам 2021-го их число достигло 104.

https://ria.ru/20221225/spetsnaz-1841241429.html

https://ria.ru/20221222/programma-1840675732.html

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михаил мишустин, общество, россия, ижевск, грозный, ахмат кадыров (политик), сергей шойгу, астрахань, киров, липецк