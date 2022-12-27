10:40 27.12.2022 (обновлено: 10:50 27.12.2022)
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и еще нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди спускаются на станцию метро в центре Харькова
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины, следует из данных онлайн-карты минцифры страны.
Согласно данным ресурса, тревога звучит на востоке: в Харьковской и Днепропетровской областях, а также в северной Сумской и соседней Полтавской областях. Кроме того, сирены включились и на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно. По словам главы минэнерго страны Германа Галущенко, это можно будет сделать только к лету, если не будет новых ударов.