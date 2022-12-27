https://ria.ru/20221227/trevoga-1841575546.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.12.2022

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины, следует из данных онлайн-карты минцифры страны. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T10:40

2022-12-27T10:40

2022-12-27T10:50

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины, следует из данных онлайн-карты минцифры страны.Согласно данным ресурса, тревога звучит на востоке: в Харьковской и Днепропетровской областях, а также в северной Сумской и соседней Полтавской областях. Кроме того, сирены включились и на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно. По словам главы минэнерго страны Германа Галущенко, это можно будет сделать только к лету, если не будет новых ударов.

https://ria.ru/20221227/vooruzheniya-1841483920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сумская область