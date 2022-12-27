https://ria.ru/20221227/tiktok-1841784823.html

Членов палаты представителей США обязали удалить у себя TikTok

Членов палаты представителей США обязали удалить у себя TikTok - РИА Новости, 27.12.2022

Членов палаты представителей США обязали удалить у себя TikTok

Членам и сотрудникам палаты представителей США приказали удалить у себя социальную сеть TikTok, принадлежащую китайской компании ByteDance, говорится в письме... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T23:02

2022-12-27T23:02

2022-12-27T23:17

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ВАШИНГТОН, 27 дек — РИА Новости. Членам и сотрудникам палаты представителей США приказали удалить у себя социальную сеть TikTok, принадлежащую китайской компании ByteDance, говорится в письме офиса административного директора палаты, опубликованном журналистом ABC News.Отмечается, что сотрудникам палаты запрещено скачивать мобильное приложение TikTok на любые мобильные устройства палаты, уже установленные приложения должны быть удалены "незамедлительно". Ранее сенат США утвердил законопроект, запрещающий устанавливать TikTok на электронных устройствах федерального правительства. Использование популярного приложения для создания и просмотра коротких видео также запрещено госслужащим штатов Джоржия, Техас, Алабама, Северная и Южная Дакота. Положение о запрете на использование приложения госслужащими было включено в проект бюджета США на 2023 год. В понедельник газета The Wall Street Journal сообщала, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность принудительной продажи американского бизнеса социальной сети. Предложение о "принудительной продаже" возникло в рамках межправительственного комитета по иностранным инвестициям в США, который на протяжении двух лет обсуждал с руководством TikTok возможность разделить данные и бизнес компании. В декабре директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что соцсеть может представлять реальную угрозу национальной безопасности США. По словам Бернса, TikTok — это китайская компания, а значит, правительство КНР сможет настаивать на доступе к информации пользователей из США и получить этот доступ, а также контролировать контент в соцсети. TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в своем сегменте в Китае и завоевывает популярность по всему миру. В США TikTok пользуются более 100 миллионов американцев.

https://ria.ru/20221223/elita-1840626002.html

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в мире, сша, tiktok, китай