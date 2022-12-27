https://ria.ru/20221227/tatarstan-1841702004.html
В Кремле прокомментировали переименование должности главы Татарстана
В Кремле прокомментировали переименование должности главы Татарстана - РИА Новости, 27.12.2022
В Кремле прокомментировали переименование должности главы Татарстана
Переименование должности президента Татарстана в раиса - это решение законодательного органа, к нему можно относиться с уважением, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T16:20
2022-12-27T16:20
2022-12-27T16:32
политика
россия
республика татарстан (татарстан)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Переименование должности президента Татарстана в раиса - это решение законодательного органа, к нему можно относиться с уважением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, не могу, а зачем ее оценивать? Это решение законодательного органа, к нему можно относиться с уважением", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу оценить инициативу.На уточняющий вопрос, что будет, если главы других регионов последуют этому примеру, Песков ответил: "Будем смотреть". "Сейчас вот есть такое решение. Больше нечего сказать", - отметил он.Депутаты Госсовета Татарстана 23 декабря приняли законопроект о внесении поправок в конституцию Татарстана, изменяющих наименование высшего должностного лица республики с президента на "главу – раиса Республики Татарстан", при этом новое наименование будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу республики, Рустам Минниханов до окончания срока полномочий останется президентом Татарстана.
https://ria.ru/20220120/putin-1768712426.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, республика татарстан (татарстан), владимир путин
Политика, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Владимир Путин
16:20 27.12.2022 (обновлено: 16:32 27.12.2022)
В Кремле прокомментировали переименование должности главы Татарстана
Песков заявил, что решение переименовать должность главы Татарстана можно уважать
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Переименование должности президента Татарстана в раиса - это решение законодательного органа, к нему можно относиться с уважением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не могу, а зачем ее оценивать? Это решение законодательного органа, к нему можно относиться с уважением", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу оценить инициативу.
На уточняющий вопрос, что будет, если главы других регионов последуют этому примеру, Песков ответил: "Будем смотреть". "Сейчас вот есть такое решение. Больше нечего сказать", - отметил он.
Депутаты Госсовета Татарстана 23 декабря приняли законопроект о внесении поправок в конституцию Татарстана, изменяющих наименование высшего должностного лица республики с президента на "главу – раиса Республики Татарстан", при этом новое наименование будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу республики, Рустам Минниханов
до окончания срока полномочий останется президентом Татарстана.