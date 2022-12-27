https://ria.ru/20221227/tatarstan-1841702004.html

В Кремле прокомментировали переименование должности главы Татарстана

В Кремле прокомментировали переименование должности главы Татарстана - РИА Новости, 27.12.2022

В Кремле прокомментировали переименование должности главы Татарстана

Переименование должности президента Татарстана в раиса - это решение законодательного органа, к нему можно относиться с уважением, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T16:20

2022-12-27T16:20

2022-12-27T16:32

политика

россия

республика татарстан (татарстан)

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Переименование должности президента Татарстана в раиса - это решение законодательного органа, к нему можно относиться с уважением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, не могу, а зачем ее оценивать? Это решение законодательного органа, к нему можно относиться с уважением", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу оценить инициативу.На уточняющий вопрос, что будет, если главы других регионов последуют этому примеру, Песков ответил: "Будем смотреть". "Сейчас вот есть такое решение. Больше нечего сказать", - отметил он.Депутаты Госсовета Татарстана 23 декабря приняли законопроект о внесении поправок в конституцию Татарстана, изменяющих наименование высшего должностного лица республики с президента на "главу – раиса Республики Татарстан", при этом новое наименование будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу республики, Рустам Минниханов до окончания срока полномочий останется президентом Татарстана.

https://ria.ru/20220120/putin-1768712426.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, республика татарстан (татарстан), владимир путин