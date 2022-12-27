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Губернатор Приамурья привез мобилизованным оборудование в зону СВО - РИА Новости, 27.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221227/svo-1841577615.html
Губернатор Приамурья привез мобилизованным оборудование в зону СВО
Губернатор Приамурья привез мобилизованным оборудование в зону СВО - РИА Новости, 27.12.2022
Губернатор Приамурья привез мобилизованным оборудование в зону СВО
Губернатор Приамурья Василий Орлов привез военнослужащим из Амурской области оборудование и теплую одежду, он впервые побывал в зоне спецоперации в Донецкой... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T10:48
2022-12-27T10:48
специальная военная операция на украине
общество
василий орлов (губернатор)
амурская область
донецкая народная республика
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 дек – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов привез военнослужащим из Амурской области оборудование и теплую одежду, он впервые побывал в зоне спецоперации в Донецкой народной республике, сообщила пресс-служба правительства региона. "Губернатор Василий Орлов посетил место дислокации общевойсковой армии Восточного военного округа в Донецкой народной республике, где встретился с мобилизованными из Амурской области. Губернатор передал военнослужащим обмундирование и оборудование, собранное по заявкам армии", - говорится в сообщении. В наборы вошли квадрокоптеры, прицелы, термобелье, носки, теплые рукавицы и стельки, балаклавы, тепловые пушки, лопаты, бензопилы, газовые плитки. Глава региона оценил бытовые условия, а также побывал на полигоне, где бойцы проходят допподготовку. В месте размещения есть кухня, прачечная и баня. "Убедился, что быт и условия службы у наших бойцов организованы нормально. Кормят хорошо, боевой дух высокий. Важно, что здесь есть телефон, по которому любой желающий может поговорить со своими родственниками. Связь есть, проверил лично, все работает. Посмотрел, как ведется подготовка и боевое слаживание. Все организовано на высоком уровне", - отметил Орлов. Кроме того, бойцам привезли сладкие наборы и новогодние открытки и письма от детей и молодежи Приамурья. Их собрал региональный исполком Народного фронта в рамках масштабного проекта "Народный фронт. Всё для победы!". Орлов отметил, что детские письма очень важны для военнослужащих, они поднимают боевой дух. Во время встречи с главой области бойцы интересовались тем, как помогают их семьям в регионе. Некоторые попросили помочь устроить их детей в дошкольное учреждение, также были просьбы о помощи в организации лечения детей. Глава области отметил, что каждой семье обязательно помогут, все вопросы будут решаться в индивидуальном порядке.
https://ria.ru/20221226/azarov-1841318370.html
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общество, василий орлов (губернатор), амурская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Общество, Василий Орлов (губернатор), Амурская область, Донецкая Народная Республика
10:48 27.12.2022
 
Губернатор Приамурья привез мобилизованным оборудование в зону СВО

Губернатор Приамурья Орлов привез мобилизованным оборудование и теплую одежду в зону СВО

© Фото : пресс-служба правительства Амурской областиГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© Фото : пресс-служба правительства Амурской области
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 дек – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов привез военнослужащим из Амурской области оборудование и теплую одежду, он впервые побывал в зоне спецоперации в Донецкой народной республике, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Губернатор Василий Орлов посетил место дислокации общевойсковой армии Восточного военного округа в Донецкой народной республике, где встретился с мобилизованными из Амурской области. Губернатор передал военнослужащим обмундирование и оборудование, собранное по заявкам армии", - говорится в сообщении.
В наборы вошли квадрокоптеры, прицелы, термобелье, носки, теплые рукавицы и стельки, балаклавы, тепловые пушки, лопаты, бензопилы, газовые плитки. Глава региона оценил бытовые условия, а также побывал на полигоне, где бойцы проходят допподготовку. В месте размещения есть кухня, прачечная и баня.
"Убедился, что быт и условия службы у наших бойцов организованы нормально. Кормят хорошо, боевой дух высокий. Важно, что здесь есть телефон, по которому любой желающий может поговорить со своими родственниками. Связь есть, проверил лично, все работает. Посмотрел, как ведется подготовка и боевое слаживание. Все организовано на высоком уровне", - отметил Орлов.
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Кроме того, бойцам привезли сладкие наборы и новогодние открытки и письма от детей и молодежи Приамурья. Их собрал региональный исполком Народного фронта в рамках масштабного проекта "Народный фронт. Всё для победы!". Орлов отметил, что детские письма очень важны для военнослужащих, они поднимают боевой дух.
Во время встречи с главой области бойцы интересовались тем, как помогают их семьям в регионе. Некоторые попросили помочь устроить их детей в дошкольное учреждение, также были просьбы о помощи в организации лечения детей. Глава области отметил, что каждой семье обязательно помогут, все вопросы будут решаться в индивидуальном порядке.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоВасилий Орлов (губернатор)Амурская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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