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Страны СНГ не были готовы к самостоятельности, заявила экс-зампремьера СССР - РИА Новости, 27.12.2022
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Страны СНГ не были готовы к самостоятельности, заявила экс-зампремьера СССР
Страны СНГ не были готовы к самостоятельности, заявила экс-зампремьера СССР - РИА Новости, 27.12.2022
Страны СНГ не были готовы к самостоятельности, заявила экс-зампремьера СССР
После распада Советского Союза новые государства не были готовы к самостоятельности, поскольку были связаны множеством нитей на основании общей культуры,... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T14:26
2022-12-27T14:30
политика
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ДУШАНБЕ, 27 дек – РИА Новости, Лидия Исамова. После распада Советского Союза новые государства не были готовы к самостоятельности, поскольку были связаны множеством нитей на основании общей культуры, заявила РИА Новости экс-секретарь ЦК компартии Таджикской ССР, экс-зампредседателя Совета министров СССР Биходжал Рахимова. 30 декабря исполняется 100 лет с момента принятия декларации об образовании СССР. "Все нравственные достижения времен Союза мы потеряли, разбежавшись по своим национальным квартирам, отдалившись друг от друга. Во многом мы не были готовы к тому, чтобы самостоятельно двигаться вперед, потому что были связаны множеством нитей на основании общей культуры, общечеловеческих ценностей", - сказала она, отвечая на вопрос, что дал Советский Союз Таджикистану и миру. По словам Рахимовой, Советский Союз и компартия СССР были созидательной силой, под ее руководством реализовались грандиозные планы, определившие развитие Таджикистана на десятилетия вперед, а созданный за более чем 70 лет экономический, социальный и культурный потенциал в республике – сегодня его национальное достояние. "Переход от феодализма к социализму, ликвидация безграмотности, вовлечение девушек в учебу - все это произошло в Таджикистане благодаря советской власти", - сказала она. Рахимова сообщила, что она сама из многодетной семьи, ее неграмотная мама после ранней смерти мужа-фронтовика сумела всех детей воспитать достойно, все пятеро получили высшее образование. "Мы ценили все то, что получили благодаря советской власти", - добавила она. Рахимова отметила, что СССР дал всему миру уникальное образование –социалистическое движение и социалистический лагерь, объединивших и Восток, и Запад. "Мы имели немало связей, так как коммунистические, социалистические и братские партии были практически во всех государствах мира, поэтому было движение вперед, взаимопонимание, сохранение мира на земле и уверенность в своем будущем. Было спокойно от того, что жили под мирным небом", - добавила она.
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политика, ссср, таджикистан, снг
Политика, СССР, Таджикистан, СНГ
14:26 27.12.2022 (обновлено: 14:30 27.12.2022)
 
Страны СНГ не были готовы к самостоятельности, заявила экс-зампремьера СССР

Экс-замглавы Совмина Рахимова: страны бывшего СССР не были готовы к самостоятельности

© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в медиабанкУ памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади. 22 августа 1991 года
У памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади. 22 августа 1991 года - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Александр Поляков
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У памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади. 22 августа 1991 года. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 27 дек – РИА Новости, Лидия Исамова. После распада Советского Союза новые государства не были готовы к самостоятельности, поскольку были связаны множеством нитей на основании общей культуры, заявила РИА Новости экс-секретарь ЦК компартии Таджикской ССР, экс-зампредседателя Совета министров СССР Биходжал Рахимова.
30 декабря исполняется 100 лет с момента принятия декларации об образовании СССР.
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"Все нравственные достижения времен Союза мы потеряли, разбежавшись по своим национальным квартирам, отдалившись друг от друга. Во многом мы не были готовы к тому, чтобы самостоятельно двигаться вперед, потому что были связаны множеством нитей на основании общей культуры, общечеловеческих ценностей", - сказала она, отвечая на вопрос, что дал Советский Союз Таджикистану и миру.
По словам Рахимовой, Советский Союз и компартия СССР были созидательной силой, под ее руководством реализовались грандиозные планы, определившие развитие Таджикистана на десятилетия вперед, а созданный за более чем 70 лет экономический, социальный и культурный потенциал в республике – сегодня его национальное достояние.
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"Переход от феодализма к социализму, ликвидация безграмотности, вовлечение девушек в учебу - все это произошло в Таджикистане благодаря советской власти", - сказала она. Рахимова сообщила, что она сама из многодетной семьи, ее неграмотная мама после ранней смерти мужа-фронтовика сумела всех детей воспитать достойно, все пятеро получили высшее образование. "Мы ценили все то, что получили благодаря советской власти", - добавила она.
Рахимова отметила, что СССР дал всему миру уникальное образование –социалистическое движение и социалистический лагерь, объединивших и Восток, и Запад. "Мы имели немало связей, так как коммунистические, социалистические и братские партии были практически во всех государствах мира, поэтому было движение вперед, взаимопонимание, сохранение мира на земле и уверенность в своем будущем. Было спокойно от того, что жили под мирным небом", - добавила она.
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