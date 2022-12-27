https://ria.ru/20221227/sssr-1841653644.html

Страны СНГ не были готовы к самостоятельности, заявила экс-зампремьера СССР

Страны СНГ не были готовы к самостоятельности, заявила экс-зампремьера СССР - РИА Новости, 27.12.2022

Страны СНГ не были готовы к самостоятельности, заявила экс-зампремьера СССР

После распада Советского Союза новые государства не были готовы к самостоятельности, поскольку были связаны множеством нитей на основании общей культуры,... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T14:26

2022-12-27T14:26

2022-12-27T14:30

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ДУШАНБЕ, 27 дек – РИА Новости, Лидия Исамова. После распада Советского Союза новые государства не были готовы к самостоятельности, поскольку были связаны множеством нитей на основании общей культуры, заявила РИА Новости экс-секретарь ЦК компартии Таджикской ССР, экс-зампредседателя Совета министров СССР Биходжал Рахимова. 30 декабря исполняется 100 лет с момента принятия декларации об образовании СССР. "Все нравственные достижения времен Союза мы потеряли, разбежавшись по своим национальным квартирам, отдалившись друг от друга. Во многом мы не были готовы к тому, чтобы самостоятельно двигаться вперед, потому что были связаны множеством нитей на основании общей культуры, общечеловеческих ценностей", - сказала она, отвечая на вопрос, что дал Советский Союз Таджикистану и миру. По словам Рахимовой, Советский Союз и компартия СССР были созидательной силой, под ее руководством реализовались грандиозные планы, определившие развитие Таджикистана на десятилетия вперед, а созданный за более чем 70 лет экономический, социальный и культурный потенциал в республике – сегодня его национальное достояние. "Переход от феодализма к социализму, ликвидация безграмотности, вовлечение девушек в учебу - все это произошло в Таджикистане благодаря советской власти", - сказала она. Рахимова сообщила, что она сама из многодетной семьи, ее неграмотная мама после ранней смерти мужа-фронтовика сумела всех детей воспитать достойно, все пятеро получили высшее образование. "Мы ценили все то, что получили благодаря советской власти", - добавила она. Рахимова отметила, что СССР дал всему миру уникальное образование –социалистическое движение и социалистический лагерь, объединивших и Восток, и Запад. "Мы имели немало связей, так как коммунистические, социалистические и братские партии были практически во всех государствах мира, поэтому было движение вперед, взаимопонимание, сохранение мира на земле и уверенность в своем будущем. Было спокойно от того, что жили под мирным небом", - добавила она.

https://ria.ru/20221227/sssr-1841556994.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, ссср, таджикистан, снг