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Конгрессмен из США после избрания признался, что солгал в своем резюме
Конгрессмен из США после избрания признался, что солгал в своем резюме - РИА Новости, 27.12.2022
Конгрессмен из США после избрания признался, что солгал в своем резюме
Член палаты представителей США республиканец из Нью-Йорка Джордж Сантос признался, что солгал в резюме о своем происхождении, образовании и трудовой... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T15:34
2022-12-27T15:34
2022-12-27T15:34
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Член палаты представителей США республиканец из Нью-Йорка Джордж Сантос признался, что солгал в резюме о своем происхождении, образовании и трудовой деятельности. В середине декабря газета New York Times опубликовала расследование, посвященное Сантосу и нестыковкам в его биографии. В частности, издание обнаружило материалы криминального расследования в Бразилии, согласно которым, будущий американский конгрессмен признался в совершении кражи чековой книжки у пациента своей матери и был осужден, но приговор не вступил в действие, так как на вызов суда 19-летний Сантос не отреагировал, а по адресу, где он должен был находиться, будущего сенатора не нашли. Также издание не обнаружило подтверждения его обучению в колледже Барух и стажировке в университете Нью-Йорка, как указано в его биографии на сайте Комитета конгресса Республиканской партии. Оба учебных заведения сообщили изданию, что у них нет документального подтверждения обучения Сантоса. Банки Citigroup и Goldman Sachs, которые сенатор указал в своем резюме, как бывших работодателей, также не смогли подтвердить факт его трудоустройства. После недели молчания Сантос прокомментировал материал New York Times и признался, что сведения в его резюме, действительно, являются ложными. "Я не оканчивал никаких университетов. Мне стыдно, и я сожалею, что приукрасил свое резюме", - сказал Сантос в интервью изданию New York Post. Помимо прочего, Сантос, избранный в конгресс от Республиканской партии в ноябре, как утверждали СМИ, солгал о своем происхождении, написав на сайте предвыборной кампании о том, что его мать была еврейкой, а ее родители бежали из Европы от нацистов во время Второй мировой войны. "Я никогда не говорил, что я еврей. Я католик", - сказал сенатор газете с пояснением, что на своем сайте он относит себя к еврейской национальности из-за семейных историй о еврейском происхождении по материнской линии. На вопрос журналистов о том, заставит ли Сантоса разоблачение в СМИ уйти в отставку, конгрессмен ответил отрицательно. "Я всегда был очень амбициозным, я всегда хотел большего... Приукрасил ли я свое резюме? Да, я это сделал, мне не следовало этого делать, мне жаль... Уйду ли я в отставку? Нет, я не уйду", - заявил Сантос в интервью изданию City & State New York. Сам Сантос считает, что несоответствие биографии, которую он представил общественности во время предвыборной гонки, никак не повлияет на его работу в качестве конгрессмена. "Я не преступник. Это не станет препятствием в достижении успеха в моей законотворческой деятельности. Я буду эффективен. Я буду хорош", - заявил сенатор в интервью газете New York Post.
https://ria.ru/20221227/patriot-1841587880.html
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в мире, нью-йорк (город), сша, citigroup, goldman sachs, бразилия, конгресс сша
В мире, Нью-Йорк (город), США, Citigroup, Goldman Sachs, Бразилия, Конгресс США
Конгрессмен из США после избрания признался, что солгал в своем резюме
Конгрессмен из США Сантос признался, что солгал в резюме об образовании и опыте работы
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости.
Член палаты представителей США республиканец из Нью-Йорка Джордж Сантос признался
, что солгал в резюме о своем происхождении, образовании и трудовой деятельности.
В середине декабря газета New York Times опубликовала расследование, посвященное Сантосу и нестыковкам в его биографии. В частности, издание обнаружило материалы криминального расследования в Бразилии, согласно которым, будущий американский конгрессмен признался в совершении кражи чековой книжки у пациента своей матери и был осужден, но приговор не вступил в действие, так как на вызов суда 19-летний Сантос не отреагировал, а по адресу, где он должен был находиться, будущего сенатора не нашли.
Также издание не обнаружило подтверждения его обучению в колледже Барух и стажировке в университете Нью-Йорка, как указано в его биографии на сайте Комитета конгресса Республиканской партии. Оба учебных заведения сообщили изданию, что у них нет документального подтверждения обучения Сантоса. Банки Citigroup и Goldman Sachs, которые сенатор указал в своем резюме, как бывших работодателей, также не смогли подтвердить факт его трудоустройства.
После недели молчания Сантос прокомментировал материал New York Times и признался, что сведения в его резюме, действительно, являются ложными.
"Я не оканчивал никаких университетов. Мне стыдно, и я сожалею, что приукрасил свое резюме", - сказал Сантос в интервью изданию New York Post.
Помимо прочего, Сантос, избранный в конгресс от Республиканской партии в ноябре, как утверждали СМИ, солгал о своем происхождении, написав на сайте предвыборной кампании о том, что его мать была еврейкой, а ее родители бежали из Европы от нацистов во время Второй мировой войны.
"Я никогда не говорил, что я еврей. Я католик", - сказал сенатор газете с пояснением, что на своем сайте он относит себя к еврейской национальности из-за семейных историй о еврейском происхождении по материнской линии.
На вопрос журналистов о том, заставит ли Сантоса разоблачение в СМИ уйти в отставку, конгрессмен ответил отрицательно.
"Я всегда был очень амбициозным, я всегда хотел большего... Приукрасил ли я свое резюме? Да, я это сделал, мне не следовало этого делать, мне жаль... Уйду ли я в отставку? Нет, я не уйду", - заявил Сантос в интервью изданию City & State New York.
Сам Сантос считает, что несоответствие биографии, которую он представил общественности во время предвыборной гонки, никак не повлияет на его работу в качестве конгрессмена.
"Я не преступник. Это не станет препятствием в достижении успеха в моей законотворческой деятельности. Я буду эффективен. Я буду хорош", - заявил сенатор в интервью газете New York Post.