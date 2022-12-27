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Лидеров стран СНГ в Петербурге угощали кашей, сырниками и драниками - РИА Новости, 27.12.2022
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Лидеров стран СНГ в Петербурге угощали кашей, сырниками и драниками
Лидеров стран СНГ в Петербурге угощали кашей, сырниками и драниками - РИА Новости, 27.12.2022
Лидеров стран СНГ в Петербурге угощали кашей, сырниками и драниками
В меню рабочего завтрака лидеров стран СНГ, собравшихся на неформальный саммит в Санкт-Петербурге, были несколько видов каш, свежий творог с ягодами, драники с... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T12:58
2022-12-27T12:58
снг
политика
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. В меню рабочего завтрака лидеров стран СНГ, собравшихся на неформальный саммит в Санкт-Петербурге, были несколько видов каш, свежий творог с ягодами, драники с крабом и яйцом пашот, сырники со сметаной, пирожное "Три шоколада" и шербет из глинтвейна с вяленой вишней, передаёт корреспондент РИА Новости. Каждый мог выбрать блюдо по своему вкусу. Из каш лидерам стран СНГ были предложены на выбор каша "Пять злаков", каша гречневая или рисовая каша с изюмом.
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снг, политика, санкт-петербург, россия
СНГ, Политика, Санкт-Петербург, Россия
12:58 27.12.2022
 
Лидеров стран СНГ в Петербурге угощали кашей, сырниками и драниками

В меню рабочего завтрака лидеров стран СНГ в Петербурге вошли каши, сырники и драники

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин с участниками традиционной неформальной встречи лидеров государств - участников СНГ на экскурсии в Русском музее в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин с участниками традиционной неформальной встречи лидеров государств - участников СНГ на экскурсии в Русском музее в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин с участниками традиционной неформальной встречи лидеров государств - участников СНГ на экскурсии в Русском музее в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. В меню рабочего завтрака лидеров стран СНГ, собравшихся на неформальный саммит в Санкт-Петербурге, были несколько видов каш, свежий творог с ягодами, драники с крабом и яйцом пашот, сырники со сметаной, пирожное "Три шоколада" и шербет из глинтвейна с вяленой вишней, передаёт корреспондент РИА Новости.
Каждый мог выбрать блюдо по своему вкусу. Из каш лидерам стран СНГ были предложены на выбор каша "Пять злаков", каша гречневая или рисовая каша с изюмом.
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