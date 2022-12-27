https://ria.ru/20221227/sng-1841626643.html

Лидеров стран СНГ в Петербурге угощали кашей, сырниками и драниками

Лидеров стран СНГ в Петербурге угощали кашей, сырниками и драниками - РИА Новости, 27.12.2022

Лидеров стран СНГ в Петербурге угощали кашей, сырниками и драниками

В меню рабочего завтрака лидеров стран СНГ, собравшихся на неформальный саммит в Санкт-Петербурге, были несколько видов каш, свежий творог с ягодами, драники с... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T12:58

2022-12-27T12:58

2022-12-27T12:58

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. В меню рабочего завтрака лидеров стран СНГ, собравшихся на неформальный саммит в Санкт-Петербурге, были несколько видов каш, свежий творог с ягодами, драники с крабом и яйцом пашот, сырники со сметаной, пирожное "Три шоколада" и шербет из глинтвейна с вяленой вишней, передаёт корреспондент РИА Новости. Каждый мог выбрать блюдо по своему вкусу. Из каш лидерам стран СНГ были предложены на выбор каша "Пять злаков", каша гречневая или рисовая каша с изюмом.

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Кирилл Волков

снг, политика, санкт-петербург, россия