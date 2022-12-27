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Лидеров стран СНГ в Петербурге угощали кашей, сырниками и драниками
Лидеров стран СНГ в Петербурге угощали кашей, сырниками и драниками - РИА Новости, 27.12.2022
Лидеров стран СНГ в Петербурге угощали кашей, сырниками и драниками
В меню рабочего завтрака лидеров стран СНГ, собравшихся на неформальный саммит в Санкт-Петербурге, были несколько видов каш, свежий творог с ягодами, драники с... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T12:58
2022-12-27T12:58
2022-12-27T12:58
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. В меню рабочего завтрака лидеров стран СНГ, собравшихся на неформальный саммит в Санкт-Петербурге, были несколько видов каш, свежий творог с ягодами, драники с крабом и яйцом пашот, сырники со сметаной, пирожное "Три шоколада" и шербет из глинтвейна с вяленой вишней, передаёт корреспондент РИА Новости. Каждый мог выбрать блюдо по своему вкусу. Из каш лидерам стран СНГ были предложены на выбор каша "Пять злаков", каша гречневая или рисовая каша с изюмом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
снг, политика, санкт-петербург, россия
СНГ, Политика, Санкт-Петербург, Россия
Лидеров стран СНГ в Петербурге угощали кашей, сырниками и драниками
В меню рабочего завтрака лидеров стран СНГ в Петербурге вошли каши, сырники и драники