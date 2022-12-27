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"Росатом" приобрел долю разработчика средств кибербезопасности

"Росатом" приобрел долю разработчика средств кибербезопасности - РИА Новости, 27.12.2022

"Росатом" приобрел долю разработчика средств кибербезопасности

Госкорпорация "Росатом" приобрела половину долей крупного российского разработчика программных и аппаратных сертифицированных средств защиты информации ООО "Код РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T12:28

2022-12-27T12:28

2022-12-27T13:18

технологии

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

платон

россия

кибербезопасность

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" приобрела половину долей крупного российского разработчика программных и аппаратных сертифицированных средств защиты информации ООО "Код Безопасности", чтобы совместно ускоренно создавать отечественные продукты в области кибербезопасности, сообщила пресс-служба компании "Русатом-Цифровые решения". Стороны подписали договор о стратегическом партнерстве. "Партнерство создано на паритетных началах и предполагает приобретение "Росатомом" 50% долей ООО "Код безопасности", - говорится в сообщении. "Росатом" создает программно-аппаратные комплексы для защиты критической информационной инфраструктуры. "Код безопасности" обеспечивает киберзащиту государственных информационных систем, таких как ГАС "Выборы", Национальная система платежных карт, "Платон" и других.

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технологии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", платон, россия, кибербезопасность