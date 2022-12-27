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Путин встретился с ректором Санкт-Петербургского горного университета - РИА Новости, 27.12.2022
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Путин встретился с ректором Санкт-Петербургского горного университета
Путин встретился с ректором Санкт-Петербургского горного университета - РИА Новости, 27.12.2022
Путин встретился с ректором Санкт-Петербургского горного университета
Президент России Владимир Путин встретился с ректором Санкт-Петербургского горного университета Владимиром Литвиненко и вручил ему орден "За заслуги перед... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T16:02
2022-12-27T16:05
россия
владимир путин
санкт-петербург
владимир литвиненко
политика
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с ректором Санкт-Петербургского горного университета Владимиром Литвиненко и вручил ему орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, сообщает пресс-служба Кремля."В рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург Президент России встретился с ректором Санкт-Петербургского горного университета Литвиненко и вручил ему орден "За заслуги перед Отечеством" II степени", - говорится в сообщении.
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россия, владимир путин, санкт-петербург, владимир литвиненко, политика
Россия, Владимир Путин, Санкт-Петербург, Владимир Литвиненко, Политика
16:02 27.12.2022 (обновлено: 16:05 27.12.2022)
 
Путин встретился с ректором Санкт-Петербургского горного университета

Президент Путин встретился с ректором Санкт-Петербургского горного университета Литвиненко

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с ректором Санкт-Петербургского горного университета Владимиром Литвиненко и вручил ему орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, сообщает пресс-служба Кремля.
"В рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург Президент России встретился с ректором Санкт-Петербургского горного университета Литвиненко и вручил ему орден "За заслуги перед Отечеством" II степени", - говорится в сообщении.
Президент Владимир Путин и врио главы ДНР Денис Пушилин, награжденный орденом За заслуги перед Отечеством I степени - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 16:45
Путин вручил государственные награды в Кремле
 
РоссияВладимир ПутинСанкт-ПетербургВладимир ЛитвиненкоПолитика
 
 
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