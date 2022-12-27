https://ria.ru/20221227/rektor-1841697065.html

Путин встретился с ректором Санкт-Петербургского горного университета

Путин встретился с ректором Санкт-Петербургского горного университета - РИА Новости, 27.12.2022

Путин встретился с ректором Санкт-Петербургского горного университета

Президент России Владимир Путин встретился с ректором Санкт-Петербургского горного университета Владимиром Литвиненко и вручил ему орден "За заслуги перед... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T16:02

2022-12-27T16:02

2022-12-27T16:05

россия

владимир путин

санкт-петербург

владимир литвиненко

политика

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с ректором Санкт-Петербургского горного университета Владимиром Литвиненко и вручил ему орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, сообщает пресс-служба Кремля."В рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург Президент России встретился с ректором Санкт-Петербургского горного университета Литвиненко и вручил ему орден "За заслуги перед Отечеством" II степени", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221220/nagrazhdenie-1840048812.html

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Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, санкт-петербург, владимир литвиненко, политика