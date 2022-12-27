https://ria.ru/20221227/rektor-1841697065.html
Путин встретился с ректором Санкт-Петербургского горного университета
Путин встретился с ректором Санкт-Петербургского горного университета - РИА Новости, 27.12.2022
Путин встретился с ректором Санкт-Петербургского горного университета
Президент России Владимир Путин встретился с ректором Санкт-Петербургского горного университета Владимиром Литвиненко и вручил ему орден "За заслуги перед... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T16:02
2022-12-27T16:02
2022-12-27T16:05
россия
владимир путин
санкт-петербург
владимир литвиненко
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841570483_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_68481d508677b7067b48e309fbce6616.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с ректором Санкт-Петербургского горного университета Владимиром Литвиненко и вручил ему орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, сообщает пресс-служба Кремля."В рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург Президент России встретился с ректором Санкт-Петербургского горного университета Литвиненко и вручил ему орден "За заслуги перед Отечеством" II степени", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221220/nagrazhdenie-1840048812.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841570483_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_371dcb366e974870e64240cdade9d1c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, санкт-петербург, владимир литвиненко, политика
Россия, Владимир Путин, Санкт-Петербург, Владимир Литвиненко, Политика
16:02 27.12.2022 (обновлено: 16:05 27.12.2022)
Путин встретился с ректором Санкт-Петербургского горного университета
Президент Путин встретился с ректором Санкт-Петербургского горного университета Литвиненко