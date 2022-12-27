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"Транснефть" не получала заявок из Казахстана на прокачку по "Дружбе" в ФРГ - РИА Новости, 27.12.2022
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"Транснефть" не получала заявок из Казахстана на прокачку по "Дружбе" в ФРГ
"Транснефть" не получала заявок из Казахстана на прокачку по "Дружбе" в ФРГ - РИА Новости, 27.12.2022
"Транснефть" не получала заявок из Казахстана на прокачку по "Дружбе" в ФРГ
"Транснефть" не получала из Казахстана заявок на прокачку нефти по трубопроводной системе "Дружба" для Германии в январе, такие решения принимает Минэнерго РФ,... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T17:48
2022-12-27T18:44
экономика
казахстан
германия
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
игорь демин
цены на нефть
транснефть
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. "Транснефть" не получала из Казахстана заявок на прокачку нефти по трубопроводной системе "Дружба" для Германии в январе, такие решения принимает Минэнерго РФ, сообщил РИА Новости советник президента компании Игорь Демин.Ранее во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что правительство Казахстана на фоне планов ФРГ получать нефть по трубопроводу "Дружба" обратилось за разрешением к "Транснефти". По данным агентства, речь идет о возможности прокачки транзитом 20 тысяч тонн нефти с Карачаганакского месторождения Казахстана в январе."Мы не получали от наших казахстанских коллег заявок на январь на прокачку каких-либо объемов транзитом из Казахстана в Германию. Решение о транзите в соответствии с действующими правилами принимает Минэнерго", - прокомментировал данную информацию Демин.Германия в сентябре заявила, что проведет переговоры с Казахстаном о закупке нефти с транспортировкой по трубопроводу "Дружба" с целью обеспечения дополнительных объемов для НПЗ в городе Шведте и замены российских объемов. Сейчас Казахстан пользуется транзитом по "Дружбе", направляя около 10 миллионов тонн нефти в направлении порта в Усть-Луге."Транснефть" поясняла, что для увеличения транзита Казахстану нужно политическое решение правительства РФ. Технически же нарастить транзит возможно только на 3-5 миллионов тонн, тогда как РФ поставляла в ФРГ около 20 миллионов. При этом глава минэнерго Казахстана Болат Акчулаков в октябре говорил, что страна не располагает сейчас свободными объемами для увеличения транзитных поставок по нефтепроводу "Дружба" и загружает систему КТК.Тем не менее, на прошлой неделе глава "КазМунайГаз" (КМГ) Магзум Мирзагалиев заявил, что компания рассматривает вариант пробной отправки партии нефти в Германию в январе 2023 года. А чуть ранее Минэкономики ФРГ сообщило, что Германия не будет покупать российскую нефть в следующем году, при этом НПЗ в Шведте направил заявку на транзитные мощности "Дружбы" под казахскую нефть. В заявке не было указано, что мощности бронируются под нефть из Казахстана, отмечали в "Транснефти".
https://ria.ru/20221220/prokachka-1839878126.html
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экономика, казахстан, германия, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), игорь демин, цены на нефть, транснефть, санкции в отношении россии, магзум мирзагалиев
Экономика, Казахстан, Германия, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Игорь Демин, Цены на нефть, Транснефть, Санкции в отношении России, Магзум Мирзагалиев
17:48 27.12.2022 (обновлено: 18:44 27.12.2022)
 
"Транснефть" не получала заявок из Казахстана на прокачку по "Дружбе" в ФРГ

"Транснефть" не получала заявок из Казахстана на прокачку по "Дружбе" в Германию в январе

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСтенд ОАО "АК "Транснефть"
Стенд ОАО АК Транснефть - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд ОАО "АК "Транснефть". Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. "Транснефть" не получала из Казахстана заявок на прокачку нефти по трубопроводной системе "Дружба" для Германии в январе, такие решения принимает Минэнерго РФ, сообщил РИА Новости советник президента компании Игорь Демин.
Ранее во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что правительство Казахстана на фоне планов ФРГ получать нефть по трубопроводу "Дружба" обратилось за разрешением к "Транснефти". По данным агентства, речь идет о возможности прокачки транзитом 20 тысяч тонн нефти с Карачаганакского месторождения Казахстана в январе.
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"Мы не получали от наших казахстанских коллег заявок на январь на прокачку каких-либо объемов транзитом из Казахстана в Германию. Решение о транзите в соответствии с действующими правилами принимает Минэнерго", - прокомментировал данную информацию Демин.
Германия в сентябре заявила, что проведет переговоры с Казахстаном о закупке нефти с транспортировкой по трубопроводу "Дружба" с целью обеспечения дополнительных объемов для НПЗ в городе Шведте и замены российских объемов. Сейчас Казахстан пользуется транзитом по "Дружбе", направляя около 10 миллионов тонн нефти в направлении порта в Усть-Луге.
"Транснефть" поясняла, что для увеличения транзита Казахстану нужно политическое решение правительства РФ. Технически же нарастить транзит возможно только на 3-5 миллионов тонн, тогда как РФ поставляла в ФРГ около 20 миллионов. При этом глава минэнерго Казахстана Болат Акчулаков в октябре говорил, что страна не располагает сейчас свободными объемами для увеличения транзитных поставок по нефтепроводу "Дружба" и загружает систему КТК.
Тем не менее, на прошлой неделе глава "КазМунайГаз" (КМГ) Магзум Мирзагалиев заявил, что компания рассматривает вариант пробной отправки партии нефти в Германию в январе 2023 года. А чуть ранее Минэкономики ФРГ сообщило, что Германия не будет покупать российскую нефть в следующем году, при этом НПЗ в Шведте направил заявку на транзитные мощности "Дружбы" под казахскую нефть. В заявке не было указано, что мощности бронируются под нефть из Казахстана, отмечали в "Транснефти".
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20 декабря, 21:02
"Транснефть": ФРГ не указывала, что бронирует "Дружбу" под казахскую нефть
 
ЭкономикаКазахстанГерманияРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Игорь ДеминЦены на нефтьТранснефтьСанкции в отношении РоссииМагзум Мирзагалиев
 
 
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