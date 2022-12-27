https://ria.ru/20221227/prazdniki-1841726578.html

В АТОР рассказали, куда российские туристы поедут на новогодние праздники

В АТОР рассказали, куда российские туристы поедут на новогодние праздники - РИА Новости, 27.12.2022

В АТОР рассказали, куда российские туристы поедут на новогодние праздники

Порядка 600 тысяч россиян проведут новогодние каникулы за рубежом, но большая часть отдыхающих – около трех миллионов человек – будут путешествовать по стране,... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T18:11

2022-12-27T18:11

2022-12-27T18:11

туризм

туризм

туристы

новости - туризм

майя ломидзе

ассоциация туроператоров россии (атор)

краснодарский край

новый год

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Порядка 600 тысяч россиян проведут новогодние каникулы за рубежом, но большая часть отдыхающих – около трех миллионов человек – будут путешествовать по стране, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции "Итоги туристического 2022 года". По ее словам, те, кто планирует провести каникулы за рубежом, покупают тур на семь-десять дней с выездом с 25-26 декабря и до 9 января. Внутри страны едут "либо на первые три дня с включением Нового года, такие туры более дорогие, либо на рождественские каникулы". При этом средняя стоимость путевки по России на три-четыре дня составляет 60-70 тысяч рублей на человека (без учета транспорта), тогда как за рубеж – около 100 тысяч рублей за неделю вместе с перелетом. Наибольшим спросом на праздники пользуются Египет, Таиланд, ОАЭ и Турция. Популярны также Мальдивы и Шри-Ланка, но спрос на них сильно ниже четверки лидеров, отметила Ломидзе. Если говорить о востребованных направлениях внутри страны, спросом пользуются Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленобласть, Карелия, Москва и область, а также города Золотого кольца, добавила Ломидзе. В начале декабря в АТОР заявляли, что продажи туров по России на период новогодних праздников в этом году на 20-30 процентов превосходят объемы прошлого года и уже превысили показатели доковидного 2019-го. Лидер предпочтений среди регионов остался прежним – больше всего россиян намеревались провести новогодние праздники в Краснодарском крае.

https://ria.ru/20221223/goroda-1840607141.html

краснодарский край

египет

турция

таиланд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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