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В АТОР рассказали, куда российские туристы поедут на новогодние праздники - РИА Новости, 27.12.2022
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Туризм
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В АТОР рассказали, куда российские туристы поедут на новогодние праздники
В АТОР рассказали, куда российские туристы поедут на новогодние праздники - РИА Новости, 27.12.2022
В АТОР рассказали, куда российские туристы поедут на новогодние праздники
Порядка 600 тысяч россиян проведут новогодние каникулы за рубежом, но большая часть отдыхающих – около трех миллионов человек – будут путешествовать по стране,... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T18:11
2022-12-27T18:11
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
краснодарский край
новый год
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Порядка 600 тысяч россиян проведут новогодние каникулы за рубежом, но большая часть отдыхающих – около трех миллионов человек – будут путешествовать по стране, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции "Итоги туристического 2022 года". По ее словам, те, кто планирует провести каникулы за рубежом, покупают тур на семь-десять дней с выездом с 25-26 декабря и до 9 января. Внутри страны едут "либо на первые три дня с включением Нового года, такие туры более дорогие, либо на рождественские каникулы". При этом средняя стоимость путевки по России на три-четыре дня составляет 60-70 тысяч рублей на человека (без учета транспорта), тогда как за рубеж – около 100 тысяч рублей за неделю вместе с перелетом. Наибольшим спросом на праздники пользуются Египет, Таиланд, ОАЭ и Турция. Популярны также Мальдивы и Шри-Ланка, но спрос на них сильно ниже четверки лидеров, отметила Ломидзе. Если говорить о востребованных направлениях внутри страны, спросом пользуются Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленобласть, Карелия, Москва и область, а также города Золотого кольца, добавила Ломидзе. В начале декабря в АТОР заявляли, что продажи туров по России на период новогодних праздников в этом году на 20-30 процентов превосходят объемы прошлого года и уже превысили показатели доковидного 2019-го. Лидер предпочтений среди регионов остался прежним – больше всего россиян намеревались провести новогодние праздники в Краснодарском крае.
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турция
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туризм, туристы, новости - туризм, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), краснодарский край, новый год, египет, турция, таиланд, куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные, отдых на море
Туризм, Туризм, туристы, Новости - Туризм, Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Краснодарский край, Новый год, Египет, Турция, Таиланд, куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные, Отдых на море
18:11 27.12.2022
 
В АТОР рассказали, куда российские туристы поедут на новогодние праздники

АТОР: три миллиона россиян будут путешествовать в каникулы по стране

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкНовогодняя елка на Михайловской набережной реки Обь в Новосибирске
Новогодняя елка на Михайловской набережной реки Обь в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Порядка 600 тысяч россиян проведут новогодние каникулы за рубежом, но большая часть отдыхающих – около трех миллионов человек – будут путешествовать по стране, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции "Итоги туристического 2022 года".
По ее словам, те, кто планирует провести каникулы за рубежом, покупают тур на семь-десять дней с выездом с 25-26 декабря и до 9 января.
Внутри страны едут "либо на первые три дня с включением Нового года, такие туры более дорогие, либо на рождественские каникулы". При этом средняя стоимость путевки по России на три-четыре дня составляет 60-70 тысяч рублей на человека (без учета транспорта), тогда как за рубеж – около 100 тысяч рублей за неделю вместе с перелетом.
Наибольшим спросом на праздники пользуются Египет, Таиланд, ОАЭ и Турция. Популярны также Мальдивы и Шри-Ланка, но спрос на них сильно ниже четверки лидеров, отметила Ломидзе.
Если говорить о востребованных направлениях внутри страны, спросом пользуются Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленобласть, Карелия, Москва и область, а также города Золотого кольца, добавила Ломидзе.
В начале декабря в АТОР заявляли, что продажи туров по России на период новогодних праздников в этом году на 20-30 процентов превосходят объемы прошлого года и уже превысили показатели доковидного 2019-го. Лидер предпочтений среди регионов остался прежним – больше всего россиян намеревались провести новогодние праздники в Краснодарском крае.
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