https://ria.ru/20221227/prazdniki-1841726578.html
В АТОР рассказали, куда российские туристы поедут на новогодние праздники
В АТОР рассказали, куда российские туристы поедут на новогодние праздники - РИА Новости, 27.12.2022
В АТОР рассказали, куда российские туристы поедут на новогодние праздники
Порядка 600 тысяч россиян проведут новогодние каникулы за рубежом, но большая часть отдыхающих – около трех миллионов человек – будут путешествовать по стране,... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T18:11
2022-12-27T18:11
2022-12-27T18:11
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
краснодарский край
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841309202_0:6:3039:1715_1920x0_80_0_0_840449dd7ee86505aa898d1ab90fad97.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Порядка 600 тысяч россиян проведут новогодние каникулы за рубежом, но большая часть отдыхающих – около трех миллионов человек – будут путешествовать по стране, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции "Итоги туристического 2022 года". По ее словам, те, кто планирует провести каникулы за рубежом, покупают тур на семь-десять дней с выездом с 25-26 декабря и до 9 января. Внутри страны едут "либо на первые три дня с включением Нового года, такие туры более дорогие, либо на рождественские каникулы". При этом средняя стоимость путевки по России на три-четыре дня составляет 60-70 тысяч рублей на человека (без учета транспорта), тогда как за рубеж – около 100 тысяч рублей за неделю вместе с перелетом. Наибольшим спросом на праздники пользуются Египет, Таиланд, ОАЭ и Турция. Популярны также Мальдивы и Шри-Ланка, но спрос на них сильно ниже четверки лидеров, отметила Ломидзе. Если говорить о востребованных направлениях внутри страны, спросом пользуются Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленобласть, Карелия, Москва и область, а также города Золотого кольца, добавила Ломидзе. В начале декабря в АТОР заявляли, что продажи туров по России на период новогодних праздников в этом году на 20-30 процентов превосходят объемы прошлого года и уже превысили показатели доковидного 2019-го. Лидер предпочтений среди регионов остался прежним – больше всего россиян намеревались провести новогодние праздники в Краснодарском крае.
https://ria.ru/20221223/goroda-1840607141.html
краснодарский край
египет
турция
таиланд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841309202_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_6f75bd006ddd161a96217ce68aa3fe91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, новости - туризм, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), краснодарский край, новый год, египет, турция, таиланд, куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные, отдых на море
Туризм, Туризм, туристы, Новости - Туризм, Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Краснодарский край, Новый год, Египет, Турция, Таиланд, куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные, Отдых на море
В АТОР рассказали, куда российские туристы поедут на новогодние праздники
АТОР: три миллиона россиян будут путешествовать в каникулы по стране