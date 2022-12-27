Вероника Никишина: экспортерам необходима поддержка "на местах" за рубежом
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина
Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Значение экспорта возросло в новой экономической реальности и сейчас экспортерам особенно необходима поддержка как по внешнеэкономической линии, так и по дипломатическим каналам, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина во вторник на заседании совместной коллегии МИД РФ и Минэкономразвития РФ.
"Важно отметить, что на новых рынках огромная конкуренция, там уже есть сложившиеся правила и свои игроки. Российским компаниям приходится осваивать их фактически с "нуля". Поэтому синергия в работе наших региональных и зарубежных представительств крайне ценна, она позволяет создавать эффективную систему нефинансовых и финансовых мер поддержки для экспортеров. Сотрудники РЭЦ за рубежом ищут подходящие рыночные ниши и налаживают сотрудничество местного бизнеса с российскими компаниями, а затем сопровождают конкретные экспортные сделки на каждом этапе жизненного цикла проекта", - сказала Никишина.
Она рассказала о двух направлениях развития несырьевого неэнергетического экспорта. Первое направление связано с удержанием и усилением позиций российской продукции на традиционных рынках ближнего зарубежья. Второе – освоение новых перспективных рынков, которые могут принять выпадающие продажи российской продукции.
По словам Никишиной, Группа РЭЦ активно работает по обоим направлениям. Так, РЭЦ имеет представительства в 12 приоритетных для экспорта странах. Это Индия, Китай, Турция, ОАЭ, Вьетнам, Иран, а также страны СНГ: Азербайджан, Узбекистан, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Армения.
Кроме того, РЭЦ продвигает российскую продукцию за рубежом под единым брендом "Сделано в России" (Made in Russia) как по розничным, так и оптовым каналам.