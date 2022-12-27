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Вероника Никишина: экспортерам необходима поддержка "на местах" за рубежом - РИА Новости, 27.12.2022
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Вероника Никишина: экспортерам необходима поддержка "на местах" за рубежом
Вероника Никишина: экспортерам необходима поддержка "на местах" за рубежом - РИА Новости, 27.12.2022
Вероника Никишина: экспортерам необходима поддержка "на местах" за рубежом
Значение экспорта возросло в новой экономической реальности и сейчас экспортерам особенно необходима поддержка как по внешнеэкономической линии, так и по... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T15:09
2022-12-27T15:09
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
вероника никишина
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Значение экспорта возросло в новой экономической реальности и сейчас экспортерам особенно необходима поддержка как по внешнеэкономической линии, так и по дипломатическим каналам, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина во вторник на заседании совместной коллегии МИД РФ и Минэкономразвития РФ.Она рассказала о двух направлениях развития несырьевого неэнергетического экспорта. Первое направление связано с удержанием и усилением позиций российской продукции на традиционных рынках ближнего зарубежья. Второе – освоение новых перспективных рынков, которые могут принять выпадающие продажи российской продукции.По словам Никишиной, Группа РЭЦ активно работает по обоим направлениям. Так, РЭЦ имеет представительства в 12 приоритетных для экспорта странах. Это Индия, Китай, Турция, ОАЭ, Вьетнам, Иран, а также страны СНГ: Азербайджан, Узбекистан, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Армения.Кроме того, РЭЦ продвигает российскую продукцию за рубежом под единым брендом "Сделано в России" (Made in Russia) как по розничным, так и оптовым каналам.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вероника никишина, экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Вероника Никишина, Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
15:09 27.12.2022
 

Вероника Никишина: экспортерам необходима поддержка "на местах" за рубежом

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина
Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Значение экспорта возросло в новой экономической реальности и сейчас экспортерам особенно необходима поддержка как по внешнеэкономической линии, так и по дипломатическим каналам, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина во вторник на заседании совместной коллегии МИД РФ и Минэкономразвития РФ.
"Важно отметить, что на новых рынках огромная конкуренция, там уже есть сложившиеся правила и свои игроки. Российским компаниям приходится осваивать их фактически с "нуля". Поэтому синергия в работе наших региональных и зарубежных представительств крайне ценна, она позволяет создавать эффективную систему нефинансовых и финансовых мер поддержки для экспортеров. Сотрудники РЭЦ за рубежом ищут подходящие рыночные ниши и налаживают сотрудничество местного бизнеса с российскими компаниями, а затем сопровождают конкретные экспортные сделки на каждом этапе жизненного цикла проекта", - сказала Никишина.
Она рассказала о двух направлениях развития несырьевого неэнергетического экспорта. Первое направление связано с удержанием и усилением позиций российской продукции на традиционных рынках ближнего зарубежья. Второе – освоение новых перспективных рынков, которые могут принять выпадающие продажи российской продукции.
По словам Никишиной, Группа РЭЦ активно работает по обоим направлениям. Так, РЭЦ имеет представительства в 12 приоритетных для экспорта странах. Это Индия, Китай, Турция, ОАЭ, Вьетнам, Иран, а также страны СНГ: Азербайджан, Узбекистан, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Армения.
Кроме того, РЭЦ продвигает российскую продукцию за рубежом под единым брендом "Сделано в России" (Made in Russia) как по розничным, так и оптовым каналам.
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 13:41
РЭЦ: рынки Африки и Азии перспективны для экспорта бренда Made in Russia
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Вероника НикишинаЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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