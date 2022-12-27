https://ria.ru/20221227/podderzhka-1841678533.html

Вероника Никишина: экспортерам необходима поддержка "на местах" за рубежом

Вероника Никишина: экспортерам необходима поддержка "на местах" за рубежом - РИА Новости, 27.12.2022

Вероника Никишина: экспортерам необходима поддержка "на местах" за рубежом

Значение экспорта возросло в новой экономической реальности и сейчас экспортерам особенно необходима поддержка как по внешнеэкономической линии, так и по... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T15:09

2022-12-27T15:09

2022-12-27T15:09

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

вероника никишина

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Значение экспорта возросло в новой экономической реальности и сейчас экспортерам особенно необходима поддержка как по внешнеэкономической линии, так и по дипломатическим каналам, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина во вторник на заседании совместной коллегии МИД РФ и Минэкономразвития РФ.Она рассказала о двух направлениях развития несырьевого неэнергетического экспорта. Первое направление связано с удержанием и усилением позиций российской продукции на традиционных рынках ближнего зарубежья. Второе – освоение новых перспективных рынков, которые могут принять выпадающие продажи российской продукции.По словам Никишиной, Группа РЭЦ активно работает по обоим направлениям. Так, РЭЦ имеет представительства в 12 приоритетных для экспорта странах. Это Индия, Китай, Турция, ОАЭ, Вьетнам, Иран, а также страны СНГ: Азербайджан, Узбекистан, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Армения.Кроме того, РЭЦ продвигает российскую продукцию за рубежом под единым брендом "Сделано в России" (Made in Russia) как по розничным, так и оптовым каналам.

https://ria.ru/20221215/eksport-1838878430.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вероника никишина, экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)