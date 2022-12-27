https://ria.ru/20221227/podderzhka-1841570085.html
Силуанов назвал поддержку семей с детьми приоритетом для бюджета страны
Силуанов назвал поддержку семей с детьми приоритетом для бюджета страны - РИА Новости, 27.12.2022
Силуанов назвал поддержку семей с детьми приоритетом для бюджета страны
Поддержка семей с детьми является главной задачей государства, Минфин скорее согласится сократить расходы на инфраструктуру, но эти обязательства профинансирует РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T10:21
2022-12-27T10:21
2022-12-27T10:21
антон силуанов
татьяна голикова
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
общество
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Поддержка семей с детьми является главной задачей государства, Минфин скорее согласится сократить расходы на инфраструктуру, но эти обязательства профинансирует в любом случае, заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов. "Поддержка семей с детьми, поддержка малоимущих граждан - это главная задача государства. Поэтому при любых обстоятельствах мы будем финансировать. Мы лучше откажемся от дорог, откажемся от каких-то инфраструктурных объектов, но это будет профинансировано", - сказал министр. Он напомнил, что с 1 января 2023 года в России будет реализован переход на единое социальное пособие. Оно заменит целый ряд выплат - от беременности женщины и до достижения ее ребенком 17 лет. Оператором пособия выступит Социальный фонд – структура, сформированная в результате объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Благодаря этим изменениям, вместо набора мер поддержки с разными правилами их получения семьям нужно будет знать только об одной универсальной выплате. Право на пособие будет предоставляться всем нуждающимся в социальной поддержке гражданам России, постоянно проживающим в стране. "Это структурная мера, к которой мы шли достаточно давно и продумывали, выстраивали эту систему. Мы думали, что, может быть, она будет чуть более растянута во времени, но мы ее сделали гораздо быстрее, чем изначально планировали, и правильно, потому что основное количество людей, которые живут ниже прожиточного минимума - это семьи с детьми", - сказал Силуанов. По его словам, расходы федерального бюджета на выплату этого пособия в 2023 году запланированы на уровне 900 миллиардов рублей. "Вопрос - вынесем, вытерпим мы такие объемы расходов или нет? Это первоочередная задача, понимаете. Все остальное можно отложить, но это будет финансироваться по полной", - подчеркнул глава Минфина. При этом в ноябре вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценивала общий объем расходов на эти цели в более 1,6 триллиона рублей в год, из которых 1 триллион 430 миллиардов, по ее словам, должны покрываться из федерального бюджета.
https://ria.ru/20221226/propavshie-1841421061.html
https://ria.ru/20221222/issledovanie-1840408684.html
https://ria.ru/20221219/posobie-1839666090.html
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антон силуанов, татьяна голикова, россия, министерство финансов рф (минфин россии), общество
Антон Силуанов, Татьяна Голикова, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Общество
Силуанов назвал поддержку семей с детьми приоритетом для бюджета страны
Силуанов назвал поддержку семей с детьми главной задачей для государства и Минфина
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Поддержка семей с детьми является главной задачей государства, Минфин скорее согласится сократить расходы на инфраструктуру, но эти обязательства профинансирует в любом случае, заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.
"Поддержка семей с детьми, поддержка малоимущих граждан - это главная задача государства. Поэтому при любых обстоятельствах мы будем финансировать. Мы лучше откажемся от дорог, откажемся от каких-то инфраструктурных объектов, но это будет профинансировано", - сказал министр.
Он напомнил, что с 1 января 2023 года в России будет реализован переход на единое социальное пособие. Оно заменит целый ряд выплат - от беременности женщины и до достижения ее ребенком 17 лет. Оператором пособия выступит Социальный фонд – структура, сформированная в результате объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.
Благодаря этим изменениям, вместо набора мер поддержки с разными правилами их получения семьям нужно будет знать только об одной универсальной выплате. Право на пособие будет предоставляться всем нуждающимся в социальной поддержке гражданам России, постоянно проживающим в стране.
"Это структурная мера, к которой мы шли достаточно давно и продумывали, выстраивали эту систему. Мы думали, что, может быть, она будет чуть более растянута во времени, но мы ее сделали гораздо быстрее, чем изначально планировали, и правильно, потому что основное количество людей, которые живут ниже прожиточного минимума - это семьи с детьми", - сказал Силуанов.
По его словам, расходы федерального бюджета на выплату этого пособия в 2023 году запланированы на уровне 900 миллиардов рублей. "Вопрос - вынесем, вытерпим мы такие объемы расходов или нет? Это первоочередная задача, понимаете. Все остальное можно отложить, но это будет финансироваться по полной", - подчеркнул глава Минфина.
При этом в ноябре вице-премьер РФ Татьяна Голикова
оценивала общий объем расходов на эти цели в более 1,6 триллиона рублей в год, из которых 1 триллион 430 миллиардов, по ее словам, должны покрываться из федерального бюджета.