Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили проиндексировать стоимость подарка учителю - РИА Новости, 27.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221227/podarki-1841741224.html
В Госдуме предложили проиндексировать стоимость подарка учителю
В Госдуме предложили проиндексировать стоимость подарка учителю - РИА Новости, 27.12.2022
В Госдуме предложили проиндексировать стоимость подарка учителю
Депутат Госдумы Николай Брыкин и сенатор Павел Тараканов внесли в Думу законопроект, предлагающий проиндексировать стоимость подарка, который можно по закону... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T18:21
2022-12-27T18:21
госдума рф
общество
николай брыкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742524281_0:24:3014:1719_1920x0_80_0_0_f2b42d33c57cded1f52dbf9d496171d1.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Николай Брыкин и сенатор Павел Тараканов внесли в Думу законопроект, предлагающий проиндексировать стоимость подарка, который можно по закону подарить учителю, медику или госслужащему, до 10 тысяч рублей, но только для категории изделий, относящихся к народно-художественному промыслу, соответствующий документ доступен в думской электронной базе. Изменения предлагается внести в статью 575 Гражданского кодекса РФ "Запрещение дарения", которой устанавливается, что дарение, за исключением обычных подарков до 3 тысяч рублей, не допускается работникам образовательных, медицинских и социальных организаций, муниципальным и государственным служащим. "Проектом федерального закона предлагается проиндексировать предельное значение стоимости обычного подарка чуть выше уровня накопленной инфляции до 10 тысяч рублей, но только для категории подарков, отнесенных к изделиям народных художественных промыслов признанного художественного достоинства", - указывается в пояснительных материалах. Парламентарии отмечают, что проект направлен на дополнительную поддержка отрасли народных художественных промыслов в условиях санкций, снижения объемов въездного туризма и увеличения доли импортной сувенирной продукции. Кроме того, добавляют авторы, после 2008 года, когда актуальная норма закона была введена (до этого можно было дарить подарки стоимостью до пяти минимальных размеров оплаты труда), "произошел существенный рост стоимости расходных материалов и оплаты труда производителей изделий народных художественных промыслов, что в свою очередь привело к росту стоимости изделий". "Таким образом, принятие закона позволит значительно расширить рынок сбыта, увеличить объем производства и продаж указанных изделий, и положительно скажется на динамике развития отрасли в целом", - отмечают авторы.
https://ria.ru/20221004/uchitel_goda-1821468833.html
https://ria.ru/20221212/sgu-1837452385.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742524281_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_35a39c60143b9437495107a437ed7229.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, общество, николай брыкин
Госдума РФ, Общество, Николай Брыкин
18:21 27.12.2022
 
В Госдуме предложили проиндексировать стоимость подарка учителю

В ГД хотят разрешить дарить учителям изделия народного творчества до десяти тысяч рублей

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкМастер-художник расписывает шкатулку
Мастер-художник расписывает шкатулку - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Мастер-художник расписывает шкатулку. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Николай Брыкин и сенатор Павел Тараканов внесли в Думу законопроект, предлагающий проиндексировать стоимость подарка, который можно по закону подарить учителю, медику или госслужащему, до 10 тысяч рублей, но только для категории изделий, относящихся к народно-художественному промыслу, соответствующий документ доступен в думской электронной базе.
Изменения предлагается внести в статью 575 Гражданского кодекса РФ "Запрещение дарения", которой устанавливается, что дарение, за исключением обычных подарков до 3 тысяч рублей, не допускается работникам образовательных, медицинских и социальных организаций, муниципальным и государственным служащим.
Призеры конкурса Учитель года России - 2022
4 октября, 15:41
Призеры "Учителя года России" займутся развитием образования в стране
"Проектом федерального закона предлагается проиндексировать предельное значение стоимости обычного подарка чуть выше уровня накопленной инфляции до 10 тысяч рублей, но только для категории подарков, отнесенных к изделиям народных художественных промыслов признанного художественного достоинства", - указывается в пояснительных материалах.
Парламентарии отмечают, что проект направлен на дополнительную поддержка отрасли народных художественных промыслов в условиях санкций, снижения объемов въездного туризма и увеличения доли импортной сувенирной продукции.
Кроме того, добавляют авторы, после 2008 года, когда актуальная норма закона была введена (до этого можно было дарить подарки стоимостью до пяти минимальных размеров оплаты труда), "произошел существенный рост стоимости расходных материалов и оплаты труда производителей изделий народных художественных промыслов, что в свою очередь привело к росту стоимости изделий".
"Таким образом, принятие закона позволит значительно расширить рынок сбыта, увеличить объем производства и продаж указанных изделий, и положительно скажется на динамике развития отрасли в целом", - отмечают авторы.
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 09:00Наука
Ученые разработали концепцию непрерывной подготовки учителя
 
Госдума РФОбществоНиколай Брыкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала