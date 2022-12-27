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В Госдуме предложили проиндексировать стоимость подарка учителю

В Госдуме предложили проиндексировать стоимость подарка учителю - РИА Новости, 27.12.2022

В Госдуме предложили проиндексировать стоимость подарка учителю

Депутат Госдумы Николай Брыкин и сенатор Павел Тараканов внесли в Думу законопроект, предлагающий проиндексировать стоимость подарка, который можно по закону... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T18:21

2022-12-27T18:21

2022-12-27T18:21

госдума рф

общество

николай брыкин

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Николай Брыкин и сенатор Павел Тараканов внесли в Думу законопроект, предлагающий проиндексировать стоимость подарка, который можно по закону подарить учителю, медику или госслужащему, до 10 тысяч рублей, но только для категории изделий, относящихся к народно-художественному промыслу, соответствующий документ доступен в думской электронной базе. Изменения предлагается внести в статью 575 Гражданского кодекса РФ "Запрещение дарения", которой устанавливается, что дарение, за исключением обычных подарков до 3 тысяч рублей, не допускается работникам образовательных, медицинских и социальных организаций, муниципальным и государственным служащим. "Проектом федерального закона предлагается проиндексировать предельное значение стоимости обычного подарка чуть выше уровня накопленной инфляции до 10 тысяч рублей, но только для категории подарков, отнесенных к изделиям народных художественных промыслов признанного художественного достоинства", - указывается в пояснительных материалах. Парламентарии отмечают, что проект направлен на дополнительную поддержка отрасли народных художественных промыслов в условиях санкций, снижения объемов въездного туризма и увеличения доли импортной сувенирной продукции. Кроме того, добавляют авторы, после 2008 года, когда актуальная норма закона была введена (до этого можно было дарить подарки стоимостью до пяти минимальных размеров оплаты труда), "произошел существенный рост стоимости расходных материалов и оплаты труда производителей изделий народных художественных промыслов, что в свою очередь привело к росту стоимости изделий". "Таким образом, принятие закона позволит значительно расширить рынок сбыта, увеличить объем производства и продаж указанных изделий, и положительно скажется на динамике развития отрасли в целом", - отмечают авторы.

https://ria.ru/20221004/uchitel_goda-1821468833.html

https://ria.ru/20221212/sgu-1837452385.html

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госдума рф, общество, николай брыкин