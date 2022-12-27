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Песков назвал перстни для лидеров стран СНГ новогодними сувенирами - РИА Новости, 27.12.2022
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Песков назвал перстни для лидеров стран СНГ новогодними сувенирами
Песков назвал перстни для лидеров стран СНГ новогодними сувенирами - РИА Новости, 27.12.2022
Песков назвал перстни для лидеров стран СНГ новогодними сувенирами
Перстни, которые лидерам стран СНГ подарили на неформальном саммите в Петербурге, это сувенир к Новому году, сообщил пресс-секретарь российского президента... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T16:54
2022-12-27T17:30
россия
санкт-петербург
снг
содружество
дмитрий песков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Перстни, которые лидерам стран СНГ подарили на неформальном саммите в Петербурге, это сувенир к Новому году, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.На уточняющий вопрос, будет ли президент носить это украшение, Песков ответил отрицательно.Главы государств и правительств стран СНГ получили в Петербурге перстни с символикой Содружества.
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россия, санкт-петербург, снг, содружество , дмитрий песков
Россия, Санкт-Петербург, СНГ, Содружество , Дмитрий Песков
16:54 27.12.2022 (обновлено: 17:30 27.12.2022)
 
Песков назвал перстни для лидеров стран СНГ новогодними сувенирами

Песков назвал полученные лидерами стран СНГ на саммите перстни новогодними сувенирами

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принял участие в неформальной встрече руководителей государств — участников СНГ
Президент России Владимир Путин принял участие в неформальной встрече руководителей государств — участников СНГ - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин принял участие в неформальной встрече руководителей государств — участников СНГ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Перстни, которые лидерам стран СНГ подарили на неформальном саммите в Петербурге, это сувенир к Новому году, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Это просто такой новогодний сувенир, ничего в этом особенного нет", — сказал представитель Кремля.
На уточняющий вопрос, будет ли президент носить это украшение, Песков ответил отрицательно.
Главы государств и правительств стран СНГ получили в Петербурге перстни с символикой Содружества.
 
РоссияСанкт-ПетербургСНГСодружествоДмитрий Песков
 
 
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