https://ria.ru/20221227/perstni-1841711297.html

Песков назвал перстни для лидеров стран СНГ новогодними сувенирами

Песков назвал перстни для лидеров стран СНГ новогодними сувенирами - РИА Новости, 27.12.2022

Песков назвал перстни для лидеров стран СНГ новогодними сувенирами

Перстни, которые лидерам стран СНГ подарили на неформальном саммите в Петербурге, это сувенир к Новому году, сообщил пресс-секретарь российского президента... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T16:54

2022-12-27T16:54

2022-12-27T17:30

россия

санкт-петербург

снг

содружество

дмитрий песков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Перстни, которые лидерам стран СНГ подарили на неформальном саммите в Петербурге, это сувенир к Новому году, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.На уточняющий вопрос, будет ли президент носить это украшение, Песков ответил отрицательно.Главы государств и правительств стран СНГ получили в Петербурге перстни с символикой Содружества.

россия

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, санкт-петербург, снг, содружество , дмитрий песков