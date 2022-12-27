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Запорожские власти анонсировали завершение обмена гривен на рубли - РИА Новости, 27.12.2022
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Запорожские власти анонсировали завершение обмена гривен на рубли
Запорожские власти анонсировали завершение обмена гривен на рубли - РИА Новости, 27.12.2022
Запорожские власти анонсировали завершение обмена гривен на рубли
Гривны в Запорожской области можно будет обменять на рубли до 1 апреля 2023 года, сообщил глава областного правительства Антон Кольцов. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T06:08
2022-12-27T09:34
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости. Гривны в Запорожской области можно будет обменять на рубли до 1 апреля 2023 года, сообщил глава областного правительства Антон Кольцов. У жителей региона остается всего неделя, чтобы успеть расплатиться гривнами в торговых точках. После 1 января хождение украинской валюты прекратится, однако новые власти позволят перевести оставшиеся на руках украинские банкноты в рубли через банки до 1 апреля 2023 года. Некоторые ограничения, по его словам, коснутся только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — они должны будут составить специальные акты с указанием сумм выручки в гривнах, которые у них останутся к новому году, а затем до 20 января 2023 года предоставить документы в местные банки."После 20 января эти акты приниматься уже не будут. &lt;...&gt; Затем у них будет возможность поменять заактированную сумму на рубли", — уточнил Кольцов.Ограничений по объемам сумм и номиналов для обмена у организаций тоже не будет. Согласно распоряжению областного правительства, с 1 января 2023 года все цены в регионах будут номинированы исключительно в рублях. Сейчас курс гривны к рублю в Запорожской области установлен на уровне 1,25. Курс Банка России — 18,5 рубля за десять гривен.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, по итогам которых регионы вошли в состав России. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы территорий подписали договоры об их принятии в состав страны, а затем документы ратифицировали Госдума и Совет Федерации.
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запорожская область
Запорожская область
06:08 27.12.2022 (обновлено: 09:34 27.12.2022)
 
Запорожские власти анонсировали завершение обмена гривен на рубли

Глава областного правительства Кольцов: гривны на рубли можно будет обменять до 1 апреля

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монета гривны Украины
Денежные купюры и монета гривны Украины - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости. Гривны в Запорожской области можно будет обменять на рубли до 1 апреля 2023 года, сообщил глава областного правительства Антон Кольцов.
У жителей региона остается всего неделя, чтобы успеть расплатиться гривнами в торговых точках. После 1 января хождение украинской валюты прекратится, однако новые власти позволят перевести оставшиеся на руках украинские банкноты в рубли через банки до 1 апреля 2023 года.

"Причем обменять можно как банкноты, так и монеты. Физлица смогут обменять гривну до 1 апреля 2023 года. Пока без ограничения суммы", — сказал Кольцов.

Некоторые ограничения, по его словам, коснутся только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — они должны будут составить специальные акты с указанием сумм выручки в гривнах, которые у них останутся к новому году, а затем до 20 января 2023 года предоставить документы в местные банки.
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"После 20 января эти акты приниматься уже не будут. <...> Затем у них будет возможность поменять заактированную сумму на рубли", — уточнил Кольцов.
Ограничений по объемам сумм и номиналов для обмена у организаций тоже не будет.
Согласно распоряжению областного правительства, с 1 января 2023 года все цены в регионах будут номинированы исключительно в рублях.
Сейчас курс гривны к рублю в Запорожской области установлен на уровне 1,25. Курс Банка России — 18,5 рубля за десять гривен.
С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, по итогам которых регионы вошли в состав России. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы территорий подписали договоры об их принятии в состав страны, а затем документы ратифицировали Госдума и Совет Федерации.
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