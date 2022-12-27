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В Минфине прокомментировали идею налога для уехавших за рубеж россиян - РИА Новости, 27.12.2022
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В Минфине прокомментировали идею налога для уехавших за рубеж россиян
В Минфине прокомментировали идею налога для уехавших за рубеж россиян - РИА Новости, 27.12.2022
В Минфине прокомментировали идею налога для уехавших за рубеж россиян
Минфин пока не сформировал позицию по налогообложению россиян, работающих из-за рубежа, заявил глава ведомства Антон Силуанов. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T10:19
2022-12-27T13:13
экономика
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Минфин пока не сформировал позицию по налогообложению россиян, работающих из-за рубежа, заявил глава ведомства Антон Силуанов.Он подтвердил, что сейчас рассматриваются предложения депутатов об отмене преференций для покинувших страну.Спикер Думы Вячеслав Володин 25 декабря призвал отменить преференции для покинувших Россию сотрудников и ввести для них повышенную ставку налогообложения.В свою очередь, замглавы фракции "Единой России" Андрей Исаев пояснил, что поправки не затронут работающих удаленно, потому что работодатель в любом случае платит налоги за них. Изменение законодательства скажется на самозанятых и индивидуальных предпринимателях, уехавших из России.Как подчеркнул Силуанов, решение в любом случае не должно создавать рисков для бюджета.В Минцифры в середине декабря высказались против законодательного запрета на удаленную работу в IT-компаниях для сотрудников, которые находятся за рубежом. Ведомство подчеркнуло, что решение по формату работы должно оставаться за работодателем. В министерстве отметили, что дистанционный формат недопустим для разработчиков в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем. Оно предложило включить соответствующие требования в госконтракты.
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экономика, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), россия
Экономика, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Россия
10:19 27.12.2022 (обновлено: 13:13 27.12.2022)
 
В Минфине прокомментировали идею налога для уехавших за рубеж россиян

Глава Минфина Силуанов: позиция по налогообложению уехавших россиян пока не сформирована

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов в Москве
Здание Министерства финансов в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства финансов в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Минфин пока не сформировал позицию по налогообложению россиян, работающих из-за рубежа, заявил глава ведомства Антон Силуанов.
Он подтвердил, что сейчас рассматриваются предложения депутатов об отмене преференций для покинувших страну.
"Мы могли бы, наверное, говорить о том, что, оказывая определенные услуги из-за рубежа на территории Российской Федерации, с этого может быть уплачен налог. И мы, собственно, хотим сделать так, чтобы налоги платились, не создавая никаких негативных стимулов. Поэтому взвешиваем предложения депутатов, и правительство определится с позицией", — сказал министр.
Спикер Думы Вячеслав Володин 25 декабря призвал отменить преференции для покинувших Россию сотрудников и ввести для них повышенную ставку налогообложения.
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Вчера, 16:24
В свою очередь, замглавы фракции "Единой России" Андрей Исаев пояснил, что поправки не затронут работающих удаленно, потому что работодатель в любом случае платит налоги за них. Изменение законодательства скажется на самозанятых и индивидуальных предпринимателях, уехавших из России.
Как подчеркнул Силуанов, решение в любом случае не должно создавать рисков для бюджета.
"Если мы сделаем особые порядки налогообложения, то можем создать условия, когда бизнес будет не заинтересован платить в российский бюджет", — заключил глава Минфина.
В Минцифры в середине декабря высказались против законодательного запрета на удаленную работу в IT-компаниях для сотрудников, которые находятся за рубежом. Ведомство подчеркнуло, что решение по формату работы должно оставаться за работодателем. В министерстве отметили, что дистанционный формат недопустим для разработчиков в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем. Оно предложило включить соответствующие требования в госконтракты.
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ЭкономикаАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Россия
 
 
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