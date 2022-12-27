https://ria.ru/20221227/nalog-1841569515.html

В Минфине прокомментировали идею налога для уехавших за рубеж россиян

В Минфине прокомментировали идею налога для уехавших за рубеж россиян - РИА Новости, 27.12.2022

В Минфине прокомментировали идею налога для уехавших за рубеж россиян

Минфин пока не сформировал позицию по налогообложению россиян, работающих из-за рубежа, заявил глава ведомства Антон Силуанов. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T10:19

2022-12-27T10:19

2022-12-27T13:13

экономика

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Минфин пока не сформировал позицию по налогообложению россиян, работающих из-за рубежа, заявил глава ведомства Антон Силуанов.Он подтвердил, что сейчас рассматриваются предложения депутатов об отмене преференций для покинувших страну.Спикер Думы Вячеслав Володин 25 декабря призвал отменить преференции для покинувших Россию сотрудников и ввести для них повышенную ставку налогообложения.В свою очередь, замглавы фракции "Единой России" Андрей Исаев пояснил, что поправки не затронут работающих удаленно, потому что работодатель в любом случае платит налоги за них. Изменение законодательства скажется на самозанятых и индивидуальных предпринимателях, уехавших из России.Как подчеркнул Силуанов, решение в любом случае не должно создавать рисков для бюджета.В Минцифры в середине декабря высказались против законодательного запрета на удаленную работу в IT-компаниях для сотрудников, которые находятся за рубежом. Ведомство подчеркнуло, что решение по формату работы должно оставаться за работодателем. В министерстве отметили, что дистанционный формат недопустим для разработчиков в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем. Оно предложило включить соответствующие требования в госконтракты.

https://ria.ru/20221226/nalogi-1841388368.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), россия