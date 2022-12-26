https://ria.ru/20221226/nalogi-1841409273.html

Отмена преференций для уехавших из России может коснуться ИП и самозанятых

Отмена преференций для уехавших из России может коснуться ИП и самозанятых - РИА Новости, 26.12.2022

Отмена преференций для уехавших из России может коснуться ИП и самозанятых

Поправки в Налоговый кодекс не затронут работающих удаленно, заявил РИА Новости замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T14:25

2022-12-26T14:25

2022-12-26T23:16

андрей исаев

госдума рф

единая россия

вячеслав володин

общество

налоги

совет федерации рф

андрей клишас

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Поправки в Налоговый кодекс не затронут работающих удаленно, заявил РИА Новости замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.По его словам, основной целью изменения законодательства станут преференции для самозанятых и индивидуальных предпринимателей, уехавших из России."Если они работают по гражданско-правовым договорам, они у нас либо индивидуальные предприниматели, либо самозанятые. И для тех, и для других у нас созданы очень большие преференции — это должно быть урегулировано. Если люди покинули страну, находятся там, то в этом случае те льготы, которые мы специально создавали для тех, кто живет в стране, развивает здесь бизнес, — они на тех, кто уехал, распространяться не должны", — добавил Исаев.О работе над отменой преференций для россиян, покинувших страну, и введением для них повышенной ставки налогообложения сообщал спикер Госдумы Вячеслав Володин.Как ранее пояснил Исаев, обсуждается перспектива запретить нерезидентам заключать трудовой договор об удаленной работе по некоторым специальностям. Их перечень определит правительство. Так депутат прокомментировал слова главы конституционного комитета Совфеда Андрея Клишаса, который не исключил введения ограничений для граждан, уехавших из России после начала частичной мобилизации.В Минцифры в середине декабря высказались против законодательного запрета на удаленную работу в IT-компаниях для сотрудников, которые находятся за рубежом. Ведомство подчеркнуло, что решение по формату работы должно оставаться за работодателем.В министерстве отметили, что дистанционный формат недопустим для разработчиков в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем. Оно предложило включить соответствующие требования в госконтракты.

https://ria.ru/20221221/zakon-1840200857.html

https://ria.ru/20221225/nalog-1841195858.html

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андрей исаев, госдума рф, единая россия, вячеслав володин, общество, налоги, совет федерации рф, андрей клишас, россия