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Отмена преференций для уехавших из России может коснуться ИП и самозанятых - РИА Новости, 26.12.2022
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Отмена преференций для уехавших из России может коснуться ИП и самозанятых
Отмена преференций для уехавших из России может коснуться ИП и самозанятых - РИА Новости, 26.12.2022
Отмена преференций для уехавших из России может коснуться ИП и самозанятых
Поправки в Налоговый кодекс не затронут работающих удаленно, заявил РИА Новости замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T14:25
2022-12-26T23:16
андрей исаев
госдума рф
единая россия
вячеслав володин
общество
налоги
совет федерации рф
андрей клишас
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Поправки в Налоговый кодекс не затронут работающих удаленно, заявил РИА Новости замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.По его словам, основной целью изменения законодательства станут преференции для самозанятых и индивидуальных предпринимателей, уехавших из России."Если они работают по гражданско-правовым договорам, они у нас либо индивидуальные предприниматели, либо самозанятые. И для тех, и для других у нас созданы очень большие преференции — это должно быть урегулировано. Если люди покинули страну, находятся там, то в этом случае те льготы, которые мы специально создавали для тех, кто живет в стране, развивает здесь бизнес, — они на тех, кто уехал, распространяться не должны", — добавил Исаев.О работе над отменой преференций для россиян, покинувших страну, и введением для них повышенной ставки налогообложения сообщал спикер Госдумы Вячеслав Володин.Как ранее пояснил Исаев, обсуждается перспектива запретить нерезидентам заключать трудовой договор об удаленной работе по некоторым специальностям. Их перечень определит правительство. Так депутат прокомментировал слова главы конституционного комитета Совфеда Андрея Клишаса, который не исключил введения ограничений для граждан, уехавших из России после начала частичной мобилизации.В Минцифры в середине декабря высказались против законодательного запрета на удаленную работу в IT-компаниях для сотрудников, которые находятся за рубежом. Ведомство подчеркнуло, что решение по формату работы должно оставаться за работодателем.В министерстве отметили, что дистанционный формат недопустим для разработчиков в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем. Оно предложило включить соответствующие требования в госконтракты.
https://ria.ru/20221221/zakon-1840200857.html
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андрей исаев, госдума рф, единая россия, вячеслав володин, общество, налоги, совет федерации рф, андрей клишас, россия
Андрей Исаев, Госдума РФ, Единая Россия, Вячеслав Володин, Общество, Налоги, Совет Федерации РФ, Андрей Клишас, Россия
14:25 26.12.2022 (обновлено: 23:16 26.12.2022)
 
Отмена преференций для уехавших из России может коснуться ИП и самозанятых

Депутат Исаев: повышение налогов для уехавших из России не затронет работающих удаленно

© Pixabay / Bartek ZakrzewskiЖенщина работает удаленно
Женщина работает удаленно - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© Pixabay / Bartek Zakrzewski
Женщина работает удаленно. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Поправки в Налоговый кодекс не затронут работающих удаленно, заявил РИА Новости замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

"Если (изменения. — Прим. ред.) в Налоговый (кодекс), то это касается не тех, кто работает удаленно, потому что там есть регулирование — за них работодатель в любом случае платит налоги. И если они — нерезиденты, то за них платится налог 30 процентов", — сказал агентству парламентарий.

По его словам, основной целью изменения законодательства станут преференции для самозанятых и индивидуальных предпринимателей, уехавших из России.
"Если они работают по гражданско-правовым договорам, они у нас либо индивидуальные предприниматели, либо самозанятые. И для тех, и для других у нас созданы очень большие преференции — это должно быть урегулировано. Если люди покинули страну, находятся там, то в этом случае те льготы, которые мы специально создавали для тех, кто живет в стране, развивает здесь бизнес, — они на тех, кто уехал, распространяться не должны", — добавил Исаев.
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О работе над отменой преференций для россиян, покинувших страну, и введением для них повышенной ставки налогообложения сообщал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Как ранее пояснил Исаев, обсуждается перспектива запретить нерезидентам заключать трудовой договор об удаленной работе по некоторым специальностям. Их перечень определит правительство. Так депутат прокомментировал слова главы конституционного комитета Совфеда Андрея Клишаса, который не исключил введения ограничений для граждан, уехавших из России после начала частичной мобилизации.
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В Минцифры в середине декабря высказались против законодательного запрета на удаленную работу в IT-компаниях для сотрудников, которые находятся за рубежом. Ведомство подчеркнуло, что решение по формату работы должно оставаться за работодателем.
В министерстве отметили, что дистанционный формат недопустим для разработчиков в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем. Оно предложило включить соответствующие требования в госконтракты.
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Андрей ИсаевГосдума РФЕдиная РоссияВячеслав ВолодинОбществоНалогиСовет Федерации РФАндрей КлишасРоссия
 
 
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