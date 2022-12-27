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Лидеры стран СНГ осмотрели экспозицию Русского музея - РИА Новости, 28.12.2022
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Лидеры стран СНГ осмотрели экспозицию Русского музея
Лидеры стран СНГ осмотрели экспозицию Русского музея - РИА Новости, 28.12.2022
Лидеры стран СНГ осмотрели экспозицию Русского музея
Лидеры стран СНГ, собравшиеся в Санкт-Петербурге на неформальный саммит, утром 27 декабря посетили Русский музей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-27T12:59
2022-12-28T01:09
карл брюллов
владимир гусев
иван айвазовский
санкт-петербург
россия
русский музей
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Лидеры стран СНГ, собравшиеся в Санкт-Петербурге на неформальный саммит, утром 27 декабря посетили Русский музей, передает корреспондент РИА Новости. Данный музей — самый крупный в мире русского искусства, располагается в уникальном архитектурно-художественном комплексе в историческом центре Северной столицы — Михайловском, Строгановском, Мраморном дворцах и Михайловском замке. Главы государств осмотрели залы Михайловского дворца, который носит название "Академический", в частности, зал, где выставлена экспозиция первой половины XIX века. Сначала Путин сам рассказал о некоторых экспонатах, затем экскурсию провел директор музея Владимир Гусев. Как отметил Путин, это один из наиболее крупных музеев в России. В ходе экскурсии он также напомнил, что настоящая фамилия Айвазовского - Гайвазян.
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карл брюллов, владимир гусев, иван айвазовский, санкт-петербург, россия, русский музей
Карл Брюллов, Владимир Гусев, Иван Айвазовский, Санкт-Петербург, Россия, Русский музей
12:59 27.12.2022 (обновлено: 01:09 28.12.2022)
 
Лидеры стран СНГ осмотрели экспозицию Русского музея

Лидеры стран СНГ, прибывшие на неформальный саммит, осмотрели экспозицию Русского музея

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин с участниками традиционной неформальной встречи лидеров государств - участников СНГ на экскурсии в Русском музее в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин с участниками традиционной неформальной встречи лидеров государств - участников СНГ на экскурсии в Русском музее в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин с участниками традиционной неформальной встречи лидеров государств - участников СНГ на экскурсии в Русском музее в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Лидеры стран СНГ, собравшиеся в Санкт-Петербурге на неформальный саммит, утром 27 декабря посетили Русский музей, передает корреспондент РИА Новости.
Данный музей — самый крупный в мире русского искусства, располагается в уникальном архитектурно-художественном комплексе в историческом центре Северной столицы — Михайловском, Строгановском, Мраморном дворцах и Михайловском замке.
Главы государств осмотрели залы Михайловского дворца, который носит название "Академический", в частности, зал, где выставлена экспозиция первой половины XIX века.
Сначала Путин сам рассказал о некоторых экспонатах, затем экскурсию провел директор музея Владимир Гусев.
Как отметил Путин, это один из наиболее крупных музеев в России. В ходе экскурсии он также напомнил, что настоящая фамилия Айвазовского - Гайвазян.
Неформальная встреча лидеров СНГ - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
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Карл БрюлловВладимир ГусевИван АйвазовскийСанкт-ПетербургРоссияРусский музей
 
 
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