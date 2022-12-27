https://ria.ru/20221227/muzey-1841786934.html

Лидеры стран СНГ осмотрели экспозицию Русского музея

Лидеры стран СНГ осмотрели экспозицию Русского музея - РИА Новости, 28.12.2022

Лидеры стран СНГ осмотрели экспозицию Русского музея

Лидеры стран СНГ, собравшиеся в Санкт-Петербурге на неформальный саммит, утром 27 декабря посетили Русский музей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-27T12:59

2022-12-27T12:59

2022-12-28T01:09

карл брюллов

владимир гусев

иван айвазовский

санкт-петербург

россия

русский музей

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Лидеры стран СНГ, собравшиеся в Санкт-Петербурге на неформальный саммит, утром 27 декабря посетили Русский музей, передает корреспондент РИА Новости. Данный музей — самый крупный в мире русского искусства, располагается в уникальном архитектурно-художественном комплексе в историческом центре Северной столицы — Михайловском, Строгановском, Мраморном дворцах и Михайловском замке. Главы государств осмотрели залы Михайловского дворца, который носит название "Академический", в частности, зал, где выставлена экспозиция первой половины XIX века. Сначала Путин сам рассказал о некоторых экспонатах, затем экскурсию провел директор музея Владимир Гусев. Как отметил Путин, это один из наиболее крупных музеев в России. В ходе экскурсии он также напомнил, что настоящая фамилия Айвазовского - Гайвазян.

https://ria.ru/20221226/podarki-1841530936.html

санкт-петербург

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

карл брюллов, владимир гусев, иван айвазовский, санкт-петербург, россия, русский музей