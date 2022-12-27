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Продавать автомобили "Москвич 3" начнут в столице не ранее января - РИА Новости, 27.12.2022
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Продавать автомобили "Москвич 3" начнут в столице не ранее января
Продавать автомобили "Москвич 3" начнут в столице не ранее января - РИА Новости, 27.12.2022
Продавать автомобили "Москвич 3" начнут в столице не ранее января
Фактические продажи новых городских кроссоверов "Москвич 3", которые уже поступают в дилерские центры столицы, начнутся не ранее января, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T15:37
2022-12-27T15:37
авто
экономика
технологии
москва
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Фактические продажи новых городских кроссоверов "Москвич 3", которые уже поступают в дилерские центры столицы, начнутся не ранее января, сообщили РИА Новости источники в отрасли. В понедельник столичные автосалоны сообщали, что к ним поступили первые партии автомобилей "Москвич 3". Бензиновый вариант на механике стоит от 1,97 миллиона рублей, на вариаторе - 2,03 миллиона, рассказал РИА Новости дилер. "Сейчас действительно идут первые поставки этих автомобилей в дилерские центры, можно прийти и посмотреть на них. В автосалонах, конечно, уже говорят о розничных продажах, но это пока скорее маркетинг", - сказал собеседник агентства."Фактически приобрести "Москвич" можно будет после новогодних праздников", - добавил второй собеседник. Директор по маркетингу и ИТ дилера "Петровский" Сергей Новосельский также сообщал ранее РИА Новости, что продажи автомобилей "Москвич 3" в московском автосалоне "Белая дача" начнутся в январе. Серийное производство первой модели бренда - кроссовера "Москвич 3" - было запущено 23 ноября. Производственный план завода до конца года - порядка 440 автомобилей, в том числе 200 электромобилей. Французский автоконцерн Renault в мае передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.
https://ria.ru/20221130/moskvich-1835288785.html
https://ria.ru/20221222/moskvich-1840580931.html
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авто, экономика, технологии, москва
Авто, Экономика, Технологии, Москва
15:37 27.12.2022
 
Продавать автомобили "Москвич 3" начнут в столице не ранее января

Фактические продажи автомобилей "Москвич 3" начнутся в столице не ранее января

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкМашины "Москвич 3", появившиеся в продаже в дилерском центре в Москве
Машины Москвич 3, появившиеся в продаже в дилерском центре в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Машины "Москвич 3", появившиеся в продаже в дилерском центре в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Фактические продажи новых городских кроссоверов "Москвич 3", которые уже поступают в дилерские центры столицы, начнутся не ранее января, сообщили РИА Новости источники в отрасли.
В понедельник столичные автосалоны сообщали, что к ним поступили первые партии автомобилей "Москвич 3". Бензиновый вариант на механике стоит от 1,97 миллиона рублей, на вариаторе - 2,03 миллиона, рассказал РИА Новости дилер.
Автомобили Москвич на производственной линии на Московском автомобильном заводе Москвич - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября, 14:42
В "Москвиче" объяснили значение цифры "3" в названии нового автомобиля
"Сейчас действительно идут первые поставки этих автомобилей в дилерские центры, можно прийти и посмотреть на них. В автосалонах, конечно, уже говорят о розничных продажах, но это пока скорее маркетинг", - сказал собеседник агентства.
"Фактически приобрести "Москвич" можно будет после новогодних праздников", - добавил второй собеседник.
Директор по маркетингу и ИТ дилера "Петровский" Сергей Новосельский также сообщал ранее РИА Новости, что продажи автомобилей "Москвич 3" в московском автосалоне "Белая дача" начнутся в январе.
Новый "Москвич": чем будет удивлять легендарный автозавод
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

На автомобильном заводе "Москвич" менее чем через полгода после ухода "Рено" стартовало серийное производство.

Автомобили Москвич на Московском автомобильном заводе Москвич
1 из 8

На автомобильном заводе "Москвич" менее чем через полгода после ухода "Рено" стартовало серийное производство.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Сборку открыли вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин на Московском автомобильном заводе Москвич, где началась сборка автомобилей
2 из 8

Сборку открыли вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Первенец возрожденного завода — востребованный в крупных городах кроссовер "Москвич 3". Это сравнительно большой и в то же время компактный автомобиль, комфортный и экономичный.

Московский автомобильный завод Москвич начал сборку автомобилей
3 из 8

Первенец возрожденного завода — востребованный в крупных городах кроссовер "Москвич 3". Это сравнительно большой и в то же время компактный автомобиль, комфортный и экономичный.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Сергей Собянин назвал запуск новой модели историческим событием и отметил, что в перспективе завод будет выпускать электромобили.

Мэр Москвы Сергей Собянин на Московском автомобильно заводе Москвич, где началась сборка автомобилей
4 из 8

Сергей Собянин назвал запуск новой модели историческим событием и отметил, что в перспективе завод будет выпускать электромобили.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Внешний вид "Москвича 3" отличается геометрическими линиями кузова и современной светодиодной оптикой с узнаваемыми рисунками дневных ходовых и габаритных огней.

Автомобили Москвич на производственной линии на Московском автомобильном заводе Москвич
5 из 8

Внешний вид "Москвича 3" отличается геометрическими линиями кузова и современной светодиодной оптикой с узнаваемыми рисунками дневных ходовых и габаритных огней.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Продажи кроссовера начнутся в столице уже в декабре.

Рабочие за сборкой автомобиля на производственной линии Московского автомобильного завода Москвич
6 из 8

Продажи кроссовера начнутся в столице уже в декабре.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Салон нового "Москвича".

Салон автомобиля Москвич на производственной линии на Московском автомобильном заводе Москвич
7 из 8

Салон нового "Москвича".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Автомобили "Москвич" в будущем планируют включить в госпрограмму поддержки спроса.

Детали на производственной линии на Московском автомобильном заводе Москвич
8 из 8

Автомобили "Москвич" в будущем планируют включить в госпрограмму поддержки спроса.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 8

На автомобильном заводе "Москвич" менее чем через полгода после ухода "Рено" стартовало серийное производство.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
2 из 8

Сборку открыли вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 8

Первенец возрожденного завода — востребованный в крупных городах кроссовер "Москвич 3". Это сравнительно большой и в то же время компактный автомобиль, комфортный и экономичный.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 8

Сергей Собянин назвал запуск новой модели историческим событием и отметил, что в перспективе завод будет выпускать электромобили.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 8

Внешний вид "Москвича 3" отличается геометрическими линиями кузова и современной светодиодной оптикой с узнаваемыми рисунками дневных ходовых и габаритных огней.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 8

Продажи кроссовера начнутся в столице уже в декабре.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
7 из 8

Салон нового "Москвича".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
8 из 8

Автомобили "Москвич" в будущем планируют включить в госпрограмму поддержки спроса.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Серийное производство первой модели бренда - кроссовера "Москвич 3" - было запущено 23 ноября. Производственный план завода до конца года - порядка 440 автомобилей, в том числе 200 электромобилей.
Французский автоконцерн Renault в мае передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.
Московский автомобильный завод Москвич начал сборку автомобилей - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 15:57
Заммэра Москвы заявил о желании купить себе машину "Москвич"
 
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