https://ria.ru/20221227/moskvich-1841688990.html

Продавать автомобили "Москвич 3" начнут в столице не ранее января

Продавать автомобили "Москвич 3" начнут в столице не ранее января - РИА Новости, 27.12.2022

Продавать автомобили "Москвич 3" начнут в столице не ранее января

Фактические продажи новых городских кроссоверов "Москвич 3", которые уже поступают в дилерские центры столицы, начнутся не ранее января, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T15:37

2022-12-27T15:37

2022-12-27T15:37

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москва

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Фактические продажи новых городских кроссоверов "Москвич 3", которые уже поступают в дилерские центры столицы, начнутся не ранее января, сообщили РИА Новости источники в отрасли. В понедельник столичные автосалоны сообщали, что к ним поступили первые партии автомобилей "Москвич 3". Бензиновый вариант на механике стоит от 1,97 миллиона рублей, на вариаторе - 2,03 миллиона, рассказал РИА Новости дилер. "Сейчас действительно идут первые поставки этих автомобилей в дилерские центры, можно прийти и посмотреть на них. В автосалонах, конечно, уже говорят о розничных продажах, но это пока скорее маркетинг", - сказал собеседник агентства."Фактически приобрести "Москвич" можно будет после новогодних праздников", - добавил второй собеседник. Директор по маркетингу и ИТ дилера "Петровский" Сергей Новосельский также сообщал ранее РИА Новости, что продажи автомобилей "Москвич 3" в московском автосалоне "Белая дача" начнутся в январе. Серийное производство первой модели бренда - кроссовера "Москвич 3" - было запущено 23 ноября. Производственный план завода до конца года - порядка 440 автомобилей, в том числе 200 электромобилей. Французский автоконцерн Renault в мае передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.

https://ria.ru/20221130/moskvich-1835288785.html

https://ria.ru/20221222/moskvich-1840580931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

авто, экономика, технологии, москва