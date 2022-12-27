https://ria.ru/20221227/moskvich-1841688990.html
Продавать автомобили "Москвич 3" начнут в столице не ранее января
Продавать автомобили "Москвич 3" начнут в столице не ранее января - РИА Новости, 27.12.2022
Продавать автомобили "Москвич 3" начнут в столице не ранее января
Фактические продажи новых городских кроссоверов "Москвич 3", которые уже поступают в дилерские центры столицы, начнутся не ранее января, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T15:37
2022-12-27T15:37
2022-12-27T15:37
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Фактические продажи новых городских кроссоверов "Москвич 3", которые уже поступают в дилерские центры столицы, начнутся не ранее января, сообщили РИА Новости источники в отрасли. В понедельник столичные автосалоны сообщали, что к ним поступили первые партии автомобилей "Москвич 3". Бензиновый вариант на механике стоит от 1,97 миллиона рублей, на вариаторе - 2,03 миллиона, рассказал РИА Новости дилер. "Сейчас действительно идут первые поставки этих автомобилей в дилерские центры, можно прийти и посмотреть на них. В автосалонах, конечно, уже говорят о розничных продажах, но это пока скорее маркетинг", - сказал собеседник агентства."Фактически приобрести "Москвич" можно будет после новогодних праздников", - добавил второй собеседник. Директор по маркетингу и ИТ дилера "Петровский" Сергей Новосельский также сообщал ранее РИА Новости, что продажи автомобилей "Москвич 3" в московском автосалоне "Белая дача" начнутся в январе. Серийное производство первой модели бренда - кроссовера "Москвич 3" - было запущено 23 ноября. Производственный план завода до конца года - порядка 440 автомобилей, в том числе 200 электромобилей. Французский автоконцерн Renault в мае передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.
https://ria.ru/20221130/moskvich-1835288785.html
https://ria.ru/20221222/moskvich-1840580931.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, экономика, технологии, москва
Авто, Экономика, Технологии, Москва
Продавать автомобили "Москвич 3" начнут в столице не ранее января
Фактические продажи автомобилей "Москвич 3" начнутся в столице не ранее января
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Фактические продажи новых городских кроссоверов "Москвич 3", которые уже поступают в дилерские центры столицы, начнутся не ранее января, сообщили РИА Новости источники в отрасли.
В понедельник столичные автосалоны сообщали, что к ним поступили первые партии автомобилей "Москвич 3". Бензиновый вариант на механике стоит от 1,97 миллиона рублей, на вариаторе - 2,03 миллиона, рассказал РИА Новости дилер.
"Сейчас действительно идут первые поставки этих автомобилей в дилерские центры, можно прийти и посмотреть на них. В автосалонах, конечно, уже говорят о розничных продажах, но это пока скорее маркетинг", - сказал собеседник агентства.
"Фактически приобрести "Москвич" можно будет после новогодних праздников", - добавил второй собеседник.
Директор по маркетингу и ИТ дилера "Петровский" Сергей Новосельский также сообщал ранее РИА Новости, что продажи автомобилей "Москвич 3" в московском автосалоне "Белая дача" начнутся в январе.
Новый "Москвич": чем будет удивлять легендарный автозавод
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На автомобильном заводе "Москвич" менее чем через полгода после ухода "Рено" стартовало серийное производство.
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Сборку открыли вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин.
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Первенец возрожденного завода — востребованный в крупных городах кроссовер "Москвич 3". Это сравнительно большой и в то же время компактный автомобиль, комфортный и экономичный.
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Сергей Собянин назвал запуск новой модели историческим событием и отметил, что в перспективе завод будет выпускать электромобили.
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Внешний вид "Москвича 3" отличается геометрическими линиями кузова и современной светодиодной оптикой с узнаваемыми рисунками дневных ходовых и габаритных огней.
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Продажи кроссовера начнутся в столице уже в декабре.
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Автомобили "Москвич" в будущем планируют включить в госпрограмму поддержки спроса.
1 из 8
На автомобильном заводе "Москвич" менее чем через полгода после ухода "Рено" стартовало серийное производство.
2 из 8
Сборку открыли вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин.
3 из 8
Первенец возрожденного завода — востребованный в крупных городах кроссовер "Москвич 3". Это сравнительно большой и в то же время компактный автомобиль, комфортный и экономичный.
4 из 8
Сергей Собянин назвал запуск новой модели историческим событием и отметил, что в перспективе завод будет выпускать электромобили.
5 из 8
Внешний вид "Москвича 3" отличается геометрическими линиями кузова и современной светодиодной оптикой с узнаваемыми рисунками дневных ходовых и габаритных огней.
6 из 8
Продажи кроссовера начнутся в столице уже в декабре.
8 из 8
Автомобили "Москвич" в будущем планируют включить в госпрограмму поддержки спроса.
Серийное производство первой модели бренда - кроссовера "Москвич 3" - было запущено 23 ноября. Производственный план завода до конца года - порядка 440 автомобилей, в том числе 200 электромобилей.
Французский автоконцерн Renault в мае передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы
. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.