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Новый "Москвич": чем будет удивлять легендарный автозавод - РИА Новости, 23.11.2022
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Новый "Москвич": чем будет удивлять легендарный автозавод
Новый "Москвич": чем будет удивлять легендарный автозавод - РИА Новости, 23.11.2022
Новый "Москвич": чем будет удивлять легендарный автозавод
Завод "Москвич" возобновил работу запуском в производство городского кроссовера. Как выглядит новая машина, смотрите в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 23.11.2022
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фото
москва
сергей собянин
автомобили
производство
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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Завод "Москвич" возобновил работу запуском в производство городского кроссовера. Как выглядит новая машина, смотрите в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, москва, сергей собянин, автомобили, производство, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авто
Фото, Москва, Сергей Собянин, Автомобили, Производство, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Авто
15:15 23.11.2022
 

Новый "Москвич": чем будет удивлять легендарный автозавод

Читать ria.ru в
Завод "Москвич" возобновил работу запуском в производство городского кроссовера. Как выглядит новая машина, смотрите в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

На автомобильном заводе "Москвич" менее чем через полгода после ухода "Рено" стартовало серийное производство.

Автомобили Москвич на Московском автомобильном заводе Москвич
1 из 8

На автомобильном заводе "Москвич" менее чем через полгода после ухода "Рено" стартовало серийное производство.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Сборку открыли вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин на Московском автомобильном заводе Москвич, где началась сборка автомобилей
2 из 8

Сборку открыли вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Первенец возрожденного завода — востребованный в крупных городах кроссовер "Москвич 3". Это сравнительно большой и в то же время компактный автомобиль, комфортный и экономичный.

Московский автомобильный завод Москвич начал сборку автомобилей
3 из 8

Первенец возрожденного завода — востребованный в крупных городах кроссовер "Москвич 3". Это сравнительно большой и в то же время компактный автомобиль, комфортный и экономичный.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Сергей Собянин назвал запуск новой модели историческим событием и отметил, что в перспективе завод будет выпускать электромобили.

Мэр Москвы Сергей Собянин на Московском автомобильно заводе Москвич, где началась сборка автомобилей
4 из 8

Сергей Собянин назвал запуск новой модели историческим событием и отметил, что в перспективе завод будет выпускать электромобили.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Внешний вид "Москвича 3" отличается геометрическими линиями кузова и современной светодиодной оптикой с узнаваемыми рисунками дневных ходовых и габаритных огней.

Автомобили Москвич на производственной линии на Московском автомобильном заводе Москвич
5 из 8

Внешний вид "Москвича 3" отличается геометрическими линиями кузова и современной светодиодной оптикой с узнаваемыми рисунками дневных ходовых и габаритных огней.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Продажи кроссовера начнутся в столице уже в декабре.

Рабочие за сборкой автомобиля на производственной линии Московского автомобильного завода Москвич
6 из 8

Продажи кроссовера начнутся в столице уже в декабре.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Салон нового "Москвича".

Салон автомобиля Москвич на производственной линии на Московском автомобильном заводе Москвич
7 из 8

Салон нового "Москвича".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Автомобили "Москвич" в будущем планируют включить в госпрограмму поддержки спроса.

Детали на производственной линии на Московском автомобильном заводе Москвич
8 из 8

Автомобили "Москвич" в будущем планируют включить в госпрограмму поддержки спроса.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ФотоМоскваСергей СобянинАвтомобилиПроизводствоДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Авто
 
 
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