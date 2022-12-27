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Депутата молдавской партии возмутила популярность Путина в республике - РИА Новости, 27.12.2022
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Депутата молдавской партии возмутила популярность Путина в республике
Депутата молдавской партии возмутила популярность Путина в республике - РИА Новости, 27.12.2022
Депутата молдавской партии возмутила популярность Путина в республике
Депутат парламента от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) Оазу Нантой выразил недовольство тем, что жителей республики мало волнует... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T15:52
2022-12-27T15:52
в мире
молдавия
россия
владимир путин
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КИШИНЕВ, 27 дек – РИА Новости. Депутат парламента от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) Оазу Нантой выразил недовольство тем, что жителей республики мало волнует приднестровский конфликт, а президент России Владимир Путин является популярным зарубежным политиком среди молдаван. Ранее Нантой призвал руководство страны отказаться от диалога с Приднестровьем и изменить статус Гагаузии в составе республики, заявив, что "гагаузы воспринимают автономию как некую государственность, а русский язык продвигают в качестве основного". Позже пресс-секретарь ПДС Аурика Жардан сообщила кишиневским журналистам, что Нантой не координировал и не согласовывал свои заявления с руководством партии. "Если мы посмотрим на социологические опросы, проводимые на протяжении десятилетий, наше общество совершенно безразлично к нахождению войск РФ в Приднестровье, наше общество совершенно не волнует так называемый приднестровский конфликт, который стоит на самом последнем месте в списке забот, и с момента прихода Путина к власти он был и остается самым популярным политиком в Молдавии", - заявил во вторник Нантой кишиневскому онлайн-изданию Agora, выразив сожаление, что большая часть жителей страны не разделяет опасения представителей власти о возможном вторжении российской армии в республику. Ранее глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил, что РФ якобы планирует вторгнуться на территорию Молдавии в начале 2023 года, в том числе, чтобы использовать вооружение со складов в Колбасне. Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы - миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20221227/moldaviya-1841544172.html
https://ria.ru/20221224/mid-1841017610.html
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в мире, молдавия, россия, владимир путин
В мире, Молдавия, Россия, Владимир Путин
15:52 27.12.2022
 
Депутата молдавской партии возмутила популярность Путина в республике

Депутата правящей в Молдавии партии ПДС возмутила популярность Путина среди сограждан

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 дек – РИА Новости. Депутат парламента от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) Оазу Нантой выразил недовольство тем, что жителей республики мало волнует приднестровский конфликт, а президент России Владимир Путин является популярным зарубежным политиком среди молдаван.
Ранее Нантой призвал руководство страны отказаться от диалога с Приднестровьем и изменить статус Гагаузии в составе республики, заявив, что "гагаузы воспринимают автономию как некую государственность, а русский язык продвигают в качестве основного". Позже пресс-секретарь ПДС Аурика Жардан сообщила кишиневским журналистам, что Нантой не координировал и не согласовывал свои заявления с руководством партии.
Спикер парламента Молдавии и генеральный секретарь партии Действие и Солидарность Игорь Гросу - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
Вчера, 03:00
Спикер парламента Молдавии заявил, что не видит угрозы со стороны России
"Если мы посмотрим на социологические опросы, проводимые на протяжении десятилетий, наше общество совершенно безразлично к нахождению войск РФ в Приднестровье, наше общество совершенно не волнует так называемый приднестровский конфликт, который стоит на самом последнем месте в списке забот, и с момента прихода Путина к власти он был и остается самым популярным политиком в Молдавии", - заявил во вторник Нантой кишиневскому онлайн-изданию Agora, выразив сожаление, что большая часть жителей страны не разделяет опасения представителей власти о возможном вторжении российской армии в республику.
Ранее глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил, что РФ якобы планирует вторгнуться на территорию Молдавии в начале 2023 года, в том числе, чтобы использовать вооружение со складов в Колбасне.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
24 декабря, 07:29
МИД России осудил безрассудную накачку Молдавии западными вооружениями
Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы - миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 08:00
"Война неизбежна". Власти Молдавии рассказали о планах на ближайшие месяцы
 
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