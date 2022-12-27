Депутата молдавской партии возмутила популярность Путина в республике
Депутата правящей в Молдавии партии ПДС возмутила популярность Путина среди сограждан
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 дек – РИА Новости. Депутат парламента от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) Оазу Нантой выразил недовольство тем, что жителей республики мало волнует приднестровский конфликт, а президент России Владимир Путин является популярным зарубежным политиком среди молдаван.
Ранее Нантой призвал руководство страны отказаться от диалога с Приднестровьем и изменить статус Гагаузии в составе республики, заявив, что "гагаузы воспринимают автономию как некую государственность, а русский язык продвигают в качестве основного". Позже пресс-секретарь ПДС Аурика Жардан сообщила кишиневским журналистам, что Нантой не координировал и не согласовывал свои заявления с руководством партии.
"Если мы посмотрим на социологические опросы, проводимые на протяжении десятилетий, наше общество совершенно безразлично к нахождению войск РФ в Приднестровье, наше общество совершенно не волнует так называемый приднестровский конфликт, который стоит на самом последнем месте в списке забот, и с момента прихода Путина к власти он был и остается самым популярным политиком в Молдавии", - заявил во вторник Нантой кишиневскому онлайн-изданию Agora, выразив сожаление, что большая часть жителей страны не разделяет опасения представителей власти о возможном вторжении российской армии в республику.
Ранее глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил, что РФ якобы планирует вторгнуться на территорию Молдавии в начале 2023 года, в том числе, чтобы использовать вооружение со складов в Колбасне.
Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы - миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.