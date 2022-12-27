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Киев направляет штурмовые группы наемников в район Кременной, заявили в ЛНР - РИА Новости, 27.12.2022
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Киев направляет штурмовые группы наемников в район Кременной, заявили в ЛНР
Киев направляет штурмовые группы наемников в район Кременной, заявили в ЛНР - РИА Новости, 27.12.2022
Киев направляет штурмовые группы наемников в район Кременной, заявили в ЛНР
Киев перебрасывает в район Кременной в Луганской Народной Республике штурмовые группы, чтобы восполнить потери, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T07:35
2022-12-27T09:09
андрей марочко
киев
кременная
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 27 дек — РИА Новости. Киев перебрасывает в район Кременной в Луганской Народной Республике штурмовые группы, чтобы восполнить потери, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, сославшись на данные разведки. Собеседник агентства отметил, что украинские подразделения понесли потери при попытке прорыва российской линии обороны и вынуждены были откатиться на ранее занимаемые позиции для перегруппировки. "При выполнении боевой задачи по прорыву нашей линии обороны подразделения понесли потери и вернулись на ранее занимаемые позиции. На данный момент идет перегруппировка и восполнение потерь", — сообщил офицер. Согласно имеющимся разведданным, добавил Марочко, после восполнения потерь ВСУ могут возобновить наступление на данном участке фронта.Ранее офицер сообщил РИА Новости, что в зоне ответственности второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР на линии боевого соприкосновения выявили наемников из более чем 30 стран.В начале ноября официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более трех тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были убиты, столько же вернулись домой.
https://ria.ru/20220803/vsu-1806997974.html
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андрей марочко, киев, кременная, луганская народная республика, вооруженные силы рф
Андрей Марочко, Киев, Кременная, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ
07:35 27.12.2022 (обновлено: 09:09 27.12.2022)
 
Киев направляет штурмовые группы наемников в район Кременной, заявили в ЛНР

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил о переброске ВСУ штурмовых групп наемников в район Кременной

© AP Photo / Roman ChopСолдаты ВСУ на линии соприкосновения
Солдаты ВСУ на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© AP Photo / Roman Chop
Солдаты ВСУ на линии соприкосновения. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 дек — РИА Новости. Киев перебрасывает в район Кременной в Луганской Народной Республике штурмовые группы, чтобы восполнить потери, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, сославшись на данные разведки.

"В районе населенного пункта Кременная отмечена переброска штурмовых групп, состоящих из подготовленных за рубежом украинцев и иностранных наемников", — рассказал он.

Собеседник агентства отметил, что украинские подразделения понесли потери при попытке прорыва российской линии обороны и вынуждены были откатиться на ранее занимаемые позиции для перегруппировки.
"При выполнении боевой задачи по прорыву нашей линии обороны подразделения понесли потери и вернулись на ранее занимаемые позиции. На данный момент идет перегруппировка и восполнение потерь", — сообщил офицер.
Согласно имеющимся разведданным, добавил Марочко, после восполнения потерь ВСУ могут возобновить наступление на данном участке фронта.
Ранее офицер сообщил РИА Новости, что в зоне ответственности второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР на линии боевого соприкосновения выявили наемников из более чем 30 стран.
В начале ноября официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более трех тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были убиты, столько же вернулись домой.
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Андрей МарочкоКиевКременнаяЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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