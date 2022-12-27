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Пасечник ликвидировал таможенный комитет ЛНР - РИА Новости, 27.12.2022
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Пасечник ликвидировал таможенный комитет ЛНР
Пасечник ликвидировал таможенный комитет ЛНР - РИА Новости, 27.12.2022
Пасечник ликвидировал таможенный комитет ЛНР
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник постановил ликвидировать Государственный таможенный комитет республики. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T11:54
2022-12-27T11:54
леонид пасечник
луганская народная республика
россия
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ЛУГАНСК, 27 дек - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник постановил ликвидировать Государственный таможенный комитет республики. "Постановляю... ликвидировать Государственный таможенный комитет Луганской Народной Республики", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте врио главы ЛНР. Правительству региона поручено создать комиссию по ликвидации структуры не позднее пяти дней со дня вступления указа в силу, обеспечить предоставление гарантий и компенсаций сотрудникам комитета, а также определить срок завершения ликвидации. Контроль за исполнением указа врио главы ЛНР взял на себя.
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леонид пасечник, луганская народная республика, россия
Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Россия
11:54 27.12.2022
 
Пасечник ликвидировал таможенный комитет ЛНР

Врио главы ЛНР Пасечник ликвидировал Государственный таможенный комитет республики

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 дек - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник постановил ликвидировать Государственный таможенный комитет республики.
"Постановляю... ликвидировать Государственный таможенный комитет Луганской Народной Республики", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте врио главы ЛНР.
Правительству региона поручено создать комиссию по ликвидации структуры не позднее пяти дней со дня вступления указа в силу, обеспечить предоставление гарантий и компенсаций сотрудникам комитета, а также определить срок завершения ликвидации.
Контроль за исполнением указа врио главы ЛНР взял на себя.
Солдаты ВСУ на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
07:35
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Леонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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