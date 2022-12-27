https://ria.ru/20221227/lnr-1841601866.html

Пасечник ликвидировал таможенный комитет ЛНР

Пасечник ликвидировал таможенный комитет ЛНР - РИА Новости, 27.12.2022

Пасечник ликвидировал таможенный комитет ЛНР

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник постановил ликвидировать Государственный таможенный комитет республики. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T11:54

2022-12-27T11:54

2022-12-27T11:54

леонид пасечник

луганская народная республика

россия

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ЛУГАНСК, 27 дек - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник постановил ликвидировать Государственный таможенный комитет республики. "Постановляю... ликвидировать Государственный таможенный комитет Луганской Народной Республики", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте врио главы ЛНР. Правительству региона поручено создать комиссию по ликвидации структуры не позднее пяти дней со дня вступления указа в силу, обеспечить предоставление гарантий и компенсаций сотрудникам комитета, а также определить срок завершения ликвидации. Контроль за исполнением указа врио главы ЛНР взял на себя.

https://ria.ru/20221227/marochko-1841550301.html

луганская народная республика

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леонид пасечник, луганская народная республика, россия