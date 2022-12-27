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ООН призвала Ереван и Баку решить вопрос Лачинского коридора в диалоге
ООН призвала Ереван и Баку решить вопрос Лачинского коридора в диалоге - РИА Новости, 27.12.2022
ООН призвала Ереван и Баку решить вопрос Лачинского коридора в диалоге
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призывает Армению и Азербайджан решить вопрос Лачинского коридора путем диалога, с соблюдением... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T17:53
2022-12-27T17:53
2022-12-27T17:53
в мире
оон
армения
азербайджан
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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ЖЕНЕВА, 27 дек – РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призывает Армению и Азербайджан решить вопрос Лачинского коридора путем диалога, с соблюдением прав человека, говорится в опубликованном заявлении на Twitter-аккаунте организации. "Лачинский коридор (Армения/Азербайджан): мы призываем стороны решить нерешенные вопросы путем диалога, срочно обеспечить свободное и безопасное передвижение, защитить права человека и избежать неблагоприятного гуманитарного воздействия на гражданское население", - говорится в сообщении. Минобороны РФ ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт – Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией из-за чего командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, армения, азербайджан, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, ООН, Армения, Азербайджан, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
ООН призвала Ереван и Баку решить вопрос Лачинского коридора в диалоге
УВКПЧ ООН призвало Армению и Азербайджан решить вопрос Лачинского коридора в диалоге