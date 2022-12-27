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ООН призвала Ереван и Баку решить вопрос Лачинского коридора в диалоге

ООН призвала Ереван и Баку решить вопрос Лачинского коридора в диалоге - РИА Новости, 27.12.2022

ООН призвала Ереван и Баку решить вопрос Лачинского коридора в диалоге

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призывает Армению и Азербайджан решить вопрос Лачинского коридора путем диалога, с соблюдением... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T17:53

2022-12-27T17:53

2022-12-27T17:53

в мире

оон

армения

азербайджан

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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ЖЕНЕВА, 27 дек – РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призывает Армению и Азербайджан решить вопрос Лачинского коридора путем диалога, с соблюдением прав человека, говорится в опубликованном заявлении на Twitter-аккаунте организации. "Лачинский коридор (Армения/Азербайджан): мы призываем стороны решить нерешенные вопросы путем диалога, срочно обеспечить свободное и безопасное передвижение, защитить права человека и избежать неблагоприятного гуманитарного воздействия на гражданское население", - говорится в сообщении. Минобороны РФ ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт – Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией из-за чего командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".

армения

азербайджан

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, оон, армения, азербайджан, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе