Рейтинг@Mail.ru
ООН призвала Ереван и Баку решить вопрос Лачинского коридора в диалоге - РИА Новости, 27.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221227/koridor-1841732358.html
ООН призвала Ереван и Баку решить вопрос Лачинского коридора в диалоге
ООН призвала Ереван и Баку решить вопрос Лачинского коридора в диалоге - РИА Новости, 27.12.2022
ООН призвала Ереван и Баку решить вопрос Лачинского коридора в диалоге
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призывает Армению и Азербайджан решить вопрос Лачинского коридора путем диалога, с соблюдением... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T17:53
2022-12-27T17:53
в мире
оон
армения
азербайджан
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588541067_0:38:3068:1764_1920x0_80_0_0_29ce1b651297217cb76de4fe0c804bc4.jpg
ЖЕНЕВА, 27 дек – РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призывает Армению и Азербайджан решить вопрос Лачинского коридора путем диалога, с соблюдением прав человека, говорится в опубликованном заявлении на Twitter-аккаунте организации. "Лачинский коридор (Армения/Азербайджан): мы призываем стороны решить нерешенные вопросы путем диалога, срочно обеспечить свободное и безопасное передвижение, защитить права человека и избежать неблагоприятного гуманитарного воздействия на гражданское население", - говорится в сообщении. Минобороны РФ ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт – Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией из-за чего командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".
армения
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588541067_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b3a24d24538a2e53412a29831f073b39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оон, армения, азербайджан, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, ООН, Армения, Азербайджан, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
17:53 27.12.2022
 
ООН призвала Ереван и Баку решить вопрос Лачинского коридора в диалоге

УВКПЧ ООН призвало Армению и Азербайджан решить вопрос Лачинского коридора в диалоге

© РИА Новости / Валерий МельниковБлокпост российских миротворцев на въезде в город Шуша
Блокпост российских миротворцев на въезде в город Шуша - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Блокпост российских миротворцев на въезде в город Шуша . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 27 дек – РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призывает Армению и Азербайджан решить вопрос Лачинского коридора путем диалога, с соблюдением прав человека, говорится в опубликованном заявлении на Twitter-аккаунте организации.
"Лачинский коридор (Армения/Азербайджан): мы призываем стороны решить нерешенные вопросы путем диалога, срочно обеспечить свободное и безопасное передвижение, защитить права человека и избежать неблагоприятного гуманитарного воздействия на гражданское население", - говорится в сообщении.
Минобороны РФ ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт – Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией из-за чего командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".
Блокировка Лачинского коридора в Азербайджане
17 декабря, 12:31Инфографика
Блокировка Лачинского коридора
Инфографика
Посмотреть
 
В миреООНАрменияАзербайджанУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала