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СМИ: КНДР проводит заседание Трудовой партии при участии Ким Чен Ына
СМИ: КНДР проводит заседание Трудовой партии при участии Ким Чен Ына - РИА Новости, 27.12.2022
СМИ: КНДР проводит заседание Трудовой партии при участии Ким Чен Ына
Заседание партии проходит в КНДР при участии лидера страны Ким Чен Ына, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на Центральное телеграфное агентство... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T00:45
2022-12-27T00:45
2022-12-27T01:01
ким чен ын
южная корея
сеул
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Заседание партии проходит в КНДР при участии лидера страны Ким Чен Ына, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Других деталей пока не приводится. Заседание проводится после того, как пять северокорейских беспилотников в понедельник вторглись в воздушное пространство Южной Кореи со стороны военно-демаркационной линии. Сеул в ответ поднял в воздух истребители, вертолеты и другие средства для уничтожения беспилотников. Южнокорейские военные с вертолетов произвели по ним около 100 выстрелов из 20-миллиметровых пушек, но не смогли сбить дроны. Поднятый в воздух штурмовик по неустановленной причине разбился сразу после взлета в поле в южнокорейской провинции Канвондо, пилоты катапультировались. Один из пяти беспилотников достиг окрестностей Сеула, после чего вернулся в КНДР. Еще четыре беспилотника исчезли с радаров военных и более не появлялись. Предполагается, что дроны находились в воздушном пространстве Южной Кореи пять-семь часов.
https://ria.ru/20221127/kndr-1834526083.html
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ким чен ын, южная корея, сеул
Ким Чен Ын, Южная Корея, Сеул
00:45 27.12.2022 (обновлено: 01:01 27.12.2022)
СМИ: КНДР проводит заседание Трудовой партии при участии Ким Чен Ына
Ренхап: заседание Трудовой партии проходит в КНДР при участии лидера страны Ким Чен Ына