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В МИД КНР прокомментировали открытие Китая для туристов - РИА Новости, 27.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221227/kitay-1841577290.html
В МИД КНР прокомментировали открытие Китая для туристов
В МИД КНР прокомментировали открытие Китая для туристов - РИА Новости, 27.12.2022
В МИД КНР прокомментировали открытие Китая для туристов
Китай будет продолжать динамично корректировать визовую политику для иностранцев, планирующих въехать в КНР, заявил на брифинге во вторник официальный... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T11:21
2022-12-27T11:21
туризм
новости - туризм
туристы
туризм
китай
коронавирус covid-19
визы
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ПЕКИН, 27 дек – РИА Новости. Китай будет продолжать динамично корректировать визовую политику для иностранцев, планирующих въехать в КНР, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, отвечая на вопрос о планах Китая по возобновлению выдачи туристических виз зарубежным гражданам. "В настоящее время пандемия COVID-19 еще не закончилась. Китай продолжит научно и динамично корректировать визовую политику для иностранцев, направляющихся в КНР в соответствии с развитием эпидемической ситуации", – сказал дипломат, отвечая на вопрос одного из журналистов о том, планирует ли Китай возобновить выдачу туристических виз с 8 января. Во вторник МИД КНР выпустил уведомление, согласно которому Китай продолжит упрощать процедуры выдачи виз иностранным гражданам, направляющимся в страну на работу, учебу или для воссоединения с семьей. Информации о въездном туризме в сообщении не было, однако в нем отмечалось, что КНР продолжит планомерно восстанавливать выездной туризм для китайских граждан.
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новости - туризм, туристы, туризм, китай, коронавирус covid-19, визы
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Китай, Коронавирус COVID-19, Визы
11:21 27.12.2022
 
В МИД КНР прокомментировали открытие Китая для туристов

МИД КНР: Китай откроет границы для туристов в соответствии с эпидемиологической ситуацией

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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ПЕКИН, 27 дек – РИА Новости. Китай будет продолжать динамично корректировать визовую политику для иностранцев, планирующих въехать в КНР, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, отвечая на вопрос о планах Китая по возобновлению выдачи туристических виз зарубежным гражданам.
"В настоящее время пандемия COVID-19 еще не закончилась. Китай продолжит научно и динамично корректировать визовую политику для иностранцев, направляющихся в КНР в соответствии с развитием эпидемической ситуации", – сказал дипломат, отвечая на вопрос одного из журналистов о том, планирует ли Китай возобновить выдачу туристических виз с 8 января.
Во вторник МИД КНР выпустил уведомление, согласно которому Китай продолжит упрощать процедуры выдачи виз иностранным гражданам, направляющимся в страну на работу, учебу или для воссоединения с семьей. Информации о въездном туризме в сообщении не было, однако в нем отмечалось, что КНР продолжит планомерно восстанавливать выездной туризм для китайских граждан.
Люди в центральном деловом районе Пекина - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
08:56Туризм
Китай упростит процедуру оформления виз
 
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