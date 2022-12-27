https://ria.ru/20221227/kitay-1841577290.html

В МИД КНР прокомментировали открытие Китая для туристов

В МИД КНР прокомментировали открытие Китая для туристов - РИА Новости, 27.12.2022

В МИД КНР прокомментировали открытие Китая для туристов

Китай будет продолжать динамично корректировать визовую политику для иностранцев, планирующих въехать в КНР, заявил на брифинге во вторник официальный... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T11:21

2022-12-27T11:21

2022-12-27T11:21

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ПЕКИН, 27 дек – РИА Новости. Китай будет продолжать динамично корректировать визовую политику для иностранцев, планирующих въехать в КНР, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, отвечая на вопрос о планах Китая по возобновлению выдачи туристических виз зарубежным гражданам. "В настоящее время пандемия COVID-19 еще не закончилась. Китай продолжит научно и динамично корректировать визовую политику для иностранцев, направляющихся в КНР в соответствии с развитием эпидемической ситуации", – сказал дипломат, отвечая на вопрос одного из журналистов о том, планирует ли Китай возобновить выдачу туристических виз с 8 января. Во вторник МИД КНР выпустил уведомление, согласно которому Китай продолжит упрощать процедуры выдачи виз иностранным гражданам, направляющимся в страну на работу, учебу или для воссоединения с семьей. Информации о въездном туризме в сообщении не было, однако в нем отмечалось, что КНР продолжит планомерно восстанавливать выездной туризм для китайских граждан.

https://ria.ru/20221227/kitay-1841554691.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, китай, коронавирус covid-19, визы