https://ria.ru/20221227/kitay-1841577290.html
В МИД КНР прокомментировали открытие Китая для туристов
В МИД КНР прокомментировали открытие Китая для туристов - РИА Новости, 27.12.2022
В МИД КНР прокомментировали открытие Китая для туристов
Китай будет продолжать динамично корректировать визовую политику для иностранцев, планирующих въехать в КНР, заявил на брифинге во вторник официальный... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T11:21
2022-12-27T11:21
2022-12-27T11:21
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ПЕКИН, 27 дек – РИА Новости. Китай будет продолжать динамично корректировать визовую политику для иностранцев, планирующих въехать в КНР, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, отвечая на вопрос о планах Китая по возобновлению выдачи туристических виз зарубежным гражданам. "В настоящее время пандемия COVID-19 еще не закончилась. Китай продолжит научно и динамично корректировать визовую политику для иностранцев, направляющихся в КНР в соответствии с развитием эпидемической ситуации", – сказал дипломат, отвечая на вопрос одного из журналистов о том, планирует ли Китай возобновить выдачу туристических виз с 8 января. Во вторник МИД КНР выпустил уведомление, согласно которому Китай продолжит упрощать процедуры выдачи виз иностранным гражданам, направляющимся в страну на работу, учебу или для воссоединения с семьей. Информации о въездном туризме в сообщении не было, однако в нем отмечалось, что КНР продолжит планомерно восстанавливать выездной туризм для китайских граждан.
https://ria.ru/20221227/kitay-1841554691.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Китай, Коронавирус COVID-19, Визы
В МИД КНР прокомментировали открытие Китая для туристов
МИД КНР: Китай откроет границы для туристов в соответствии с эпидемиологической ситуацией