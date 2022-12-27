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Китай упростит процедуру оформления виз - РИА Новости, 27.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221227/kitay-1841554691.html
Китай упростит процедуру оформления виз
Китай упростит процедуру оформления виз - РИА Новости, 27.12.2022
Китай упростит процедуру оформления виз
Китай продолжит упрощать процедуры выдачи виз иностранным гражданам, которые направляются в Китае на работу, учебу или для воссоединения с семьей, следует из... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T08:56
2022-12-27T08:56
туризм
китай
новости - туризм
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ПЕКИН, 27 дек – РИА Новости. Китай продолжит упрощать процедуры выдачи виз иностранным гражданам, которые направляются в Китае на работу, учебу или для воссоединения с семьей, следует из сообщения МИД КНР, опубликованного во вторник. "Проведем дальнейшую оптимизацию процедур, связанных с получением виз, гражданам иностранных государств, которые прибывают в Китай с целью возобновить рабочую или производственную деятельность, бизнес, учебу, а также с целью навестить родственников или воссоединиться с семьей", - говорится в сообщении МИД КНР. Информации о въездном туризме в сообщении нет, однако отмечается, что Китай продолжит планомерно восстанавливать выездной туризм для китайских граждан. Комитет по делам здравоохранения КНР 26 декабря на официальном сайте опубликовал уведомление, согласно которому с 8 января 2023 года лица, прибывающие в Китай, должны будут сдать ПЦР-тест на COVID-19 за 48 часов до отъезда, лица с отрицательным результатом ПЦР-теста смогут приехать в Китай без оформления кода здоровья, ПЦР-тестирование и централизованная изоляция для всех въезжающих в КНР будут отменены.
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китай, новости - туризм
Туризм, Китай, Новости - Туризм
08:56 27.12.2022
 
Китай упростит процедуру оформления виз

Китай упростит процедуру оформления виз для работы и учебы

© AP Photo / Ng Han GuanЛюди в центральном деловом районе Пекина
Люди в центральном деловом районе Пекина - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
Люди в центральном деловом районе Пекина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 27 дек – РИА Новости. Китай продолжит упрощать процедуры выдачи виз иностранным гражданам, которые направляются в Китае на работу, учебу или для воссоединения с семьей, следует из сообщения МИД КНР, опубликованного во вторник.
"Проведем дальнейшую оптимизацию процедур, связанных с получением виз, гражданам иностранных государств, которые прибывают в Китай с целью возобновить рабочую или производственную деятельность, бизнес, учебу, а также с целью навестить родственников или воссоединиться с семьей", - говорится в сообщении МИД КНР.
Информации о въездном туризме в сообщении нет, однако отмечается, что Китай продолжит планомерно восстанавливать выездной туризм для китайских граждан.
Комитет по делам здравоохранения КНР 26 декабря на официальном сайте опубликовал уведомление, согласно которому с 8 января 2023 года лица, прибывающие в Китай, должны будут сдать ПЦР-тест на COVID-19 за 48 часов до отъезда, лица с отрицательным результатом ПЦР-теста смогут приехать в Китай без оформления кода здоровья, ПЦР-тестирование и централизованная изоляция для всех въезжающих в КНР будут отменены.
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