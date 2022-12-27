https://ria.ru/20221227/kitay-1841554691.html

Китай упростит процедуру оформления виз

Китай упростит процедуру оформления виз - РИА Новости, 27.12.2022

Китай упростит процедуру оформления виз

Китай продолжит упрощать процедуры выдачи виз иностранным гражданам, которые направляются в Китае на работу, учебу или для воссоединения с семьей, следует из... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T08:56

2022-12-27T08:56

2022-12-27T08:56

туризм

китай

новости - туризм

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ПЕКИН, 27 дек – РИА Новости. Китай продолжит упрощать процедуры выдачи виз иностранным гражданам, которые направляются в Китае на работу, учебу или для воссоединения с семьей, следует из сообщения МИД КНР, опубликованного во вторник. "Проведем дальнейшую оптимизацию процедур, связанных с получением виз, гражданам иностранных государств, которые прибывают в Китай с целью возобновить рабочую или производственную деятельность, бизнес, учебу, а также с целью навестить родственников или воссоединиться с семьей", - говорится в сообщении МИД КНР. Информации о въездном туризме в сообщении нет, однако отмечается, что Китай продолжит планомерно восстанавливать выездной туризм для китайских граждан. Комитет по делам здравоохранения КНР 26 декабря на официальном сайте опубликовал уведомление, согласно которому с 8 января 2023 года лица, прибывающие в Китай, должны будут сдать ПЦР-тест на COVID-19 за 48 часов до отъезда, лица с отрицательным результатом ПЦР-теста смогут приехать в Китай без оформления кода здоровья, ПЦР-тестирование и централизованная изоляция для всех въезжающих в КНР будут отменены.

https://ria.ru/20221226/viza-1841328762.html

китай

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, новости - туризм