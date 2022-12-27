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Путин, Пашинян и Алиев обсудили урегулирование в Карабахе - РИА Новости, 27.12.2022
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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20221227/karabakh-1841634989.html
Путин, Пашинян и Алиев обсудили урегулирование в Карабахе
Путин, Пашинян и Алиев обсудили урегулирование в Карабахе - РИА Новости, 27.12.2022
Путин, Пашинян и Алиев обсудили урегулирование в Карабахе
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что они с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым втроем обсудили урегулирование... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T13:31
2022-12-27T14:23
ситуация в нагорном карабахе
владимир путин
ильхам алиев
никол пашинян
россия
армения
азербайджан
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что они с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым втроем обсудили урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе во время неформального саммита СНГ в Петербурге.Об этом российский лидер рассказал во время переговоров с армянским премьером во вторник. По словам Путина, трехсторонний разговор состоялся накануне, 26 декабря."Мы с вами вчера начали (обсуждать – прим. ред.), еще и удалось втроем поговорить. Конечно, главный вопрос – это урегулирование ситуации на Южном Кавказе в целом и армяно-азербайджанские отношения, все что связано с Карабахом", - сказал Путин, пообещав в деталях обсудить эти вопросы.В свою очередь Пашинян поблагодарил российского лидера за возможность обсудить ситуацию вокруг Лачинского коридора в Карабахе. По его словам, "на данный момент главный, самый оперативный вопрос - кризис, который у нас есть в Лачинском коридоре". "И, конечно, хотелось бы обсудить эту ситуацию и какие есть варианты. И благодарю за такую возможность", - отметил армянский премьер.В Петербурге 26-27 декабря проходит неформальный саммит лидеров стран СНГ. Во вторник политики посетили Русский музей. Здесь же президент РФ провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20221224/dogovor-1841043659.html
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владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, россия, армения, азербайджан, политика
Ситуация в Нагорном Карабахе, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Россия, Армения, Азербайджан, Политика
13:31 27.12.2022 (обновлено: 14:23 27.12.2022)
 
Путин, Пашинян и Алиев обсудили урегулирование в Карабахе

Пашинян назвал кризис в Лачинском коридоре главным вопросом на переговорах с Путиным

© POOL / Перейти в медиабанкТрёхсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении
Трёхсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении
© POOL
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Трёхсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что они с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым втроем обсудили урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе во время неформального саммита СНГ в Петербурге.
Об этом российский лидер рассказал во время переговоров с армянским премьером во вторник. По словам Путина, трехсторонний разговор состоялся накануне, 26 декабря.
"Мы с вами вчера начали (обсуждать – прим. ред.), еще и удалось втроем поговорить. Конечно, главный вопрос – это урегулирование ситуации на Южном Кавказе в целом и армяно-азербайджанские отношения, все что связано с Карабахом", - сказал Путин, пообещав в деталях обсудить эти вопросы.
В свою очередь Пашинян поблагодарил российского лидера за возможность обсудить ситуацию вокруг Лачинского коридора в Карабахе. По его словам, "на данный момент главный, самый оперативный вопрос - кризис, который у нас есть в Лачинском коридоре". "И, конечно, хотелось бы обсудить эту ситуацию и какие есть варианты. И благодарю за такую возможность", - отметил армянский премьер.
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В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.
При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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Ситуация в Нагорном КарабахеВладимир ПутинИльхам АлиевНикол ПашинянРоссияАрменияАзербайджанПолитика
 
 
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