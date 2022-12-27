https://ria.ru/20221227/karabakh-1841634989.html

Путин, Пашинян и Алиев обсудили урегулирование в Карабахе

Путин, Пашинян и Алиев обсудили урегулирование в Карабахе - РИА Новости, 27.12.2022

Путин, Пашинян и Алиев обсудили урегулирование в Карабахе

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что они с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым втроем обсудили урегулирование... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T13:31

2022-12-27T13:31

2022-12-27T14:23

ситуация в нагорном карабахе

владимир путин

ильхам алиев

никол пашинян

россия

армения

азербайджан

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что они с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым втроем обсудили урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе во время неформального саммита СНГ в Петербурге.Об этом российский лидер рассказал во время переговоров с армянским премьером во вторник. По словам Путина, трехсторонний разговор состоялся накануне, 26 декабря."Мы с вами вчера начали (обсуждать – прим. ред.), еще и удалось втроем поговорить. Конечно, главный вопрос – это урегулирование ситуации на Южном Кавказе в целом и армяно-азербайджанские отношения, все что связано с Карабахом", - сказал Путин, пообещав в деталях обсудить эти вопросы.В свою очередь Пашинян поблагодарил российского лидера за возможность обсудить ситуацию вокруг Лачинского коридора в Карабахе. По его словам, "на данный момент главный, самый оперативный вопрос - кризис, который у нас есть в Лачинском коридоре". "И, конечно, хотелось бы обсудить эту ситуацию и какие есть варианты. И благодарю за такую возможность", - отметил армянский премьер.В Петербурге 26-27 декабря проходит неформальный саммит лидеров стран СНГ. Во вторник политики посетили Русский музей. Здесь же президент РФ провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20221224/dogovor-1841043659.html

https://ria.ru/20221031/aliev-1828199478.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, россия, армения, азербайджан, политика