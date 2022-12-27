https://ria.ru/20221227/karabakh-1841628327.html
Путин обсудил с Пашиняном урегулирование в Карабахе
Путин обсудил с Пашиняном урегулирование в Карабахе - РИА Новости, 27.12.2022
Путин обсудил с Пашиняном урегулирование в Карабахе
Ситуация в сфере экономики в отношениях России и Армении развивается весьма позитивно, но главный вопрос – это урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе,... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T13:03
2022-12-27T13:03
2022-12-27T13:39
ситуация в нагорном карабахе
владимир путин
никол пашинян
россия
армения
русский музей
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Ситуация в сфере экономики в отношениях России и Армении развивается весьма позитивно, но главный вопрос – это урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с армянским премьером Николом Пашиняном в Санкт-Петербурге."Совсем недавно у нас прошло заседание межправкомиссии, коллеги констатировали, что у нас в сфере экономики ситуация развивается весьма позитивно. За 10 месяцев текущего года 73% рост товарооборота – это хороший результат. Мы с вами вчера начали (обсуждать – ред.), еще и удалось втроем поговорить. Конечно, главный вопрос – это урегулирование ситуации на Южном Кавказе в целом и армяно-азербайджанские отношения, все что связано с Карабахом", - сказал Путин, пообещав в деталях обсудить эти вопросы.В Петербурге 26-27 декабря проходит неформальный саммит лидеров стран СНГ. Во вторник политики посетили Русский музей. Здесь же президент РФ провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
https://ria.ru/20221225/pashinyan-1841179684.html
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армения
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Путин на встрече с Пашиняном: главный вопрос – урегулирование ситуации в Карабахе
Ситуация в сфере экономики в отношениях России и Армении развивается весьма позитивно, но главный вопрос – это урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с армянским премьером Николом Пашиняном в Санкт-Петербурге. "Совсем недавно у нас прошло заседание межправкомиссии, коллеги констатировали, что у нас в сфере экономики ситуация развивается весьма позитивно. За 10 месяцев текущего года 73% рост товарооборота – это хороший результат. Мы с вами вчера начали (обсуждать – ред.), еще и удалось втроем поговорить. Конечно, главный вопрос – это урегулирование ситуации на Южном Кавказе в целом и армяно-азербайджанские отношения, все что связано с Карабахом", - сказал Путин, пообещав в деталях обсудить эти вопросы.
2022-12-27T13:03
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PT0M40S
РИА Новости
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владимир путин, никол пашинян, россия, армения, русский музей, санкт-петербург
Ситуация в Нагорном Карабахе, Владимир Путин, Никол Пашинян, Россия, Армения, Русский музей, Санкт-Петербург
13:03 27.12.2022 (обновлено: 13:39 27.12.2022)
Путин обсудил с Пашиняном урегулирование в Карабахе
Президент Путин обсудил с премьером Армении Пашиняном урегулирование в Карабахе