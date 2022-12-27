05:44 27.12.2022 (обновлено: 11:29 27.12.2022)
Исследование показало, сколько работают россияне перед Новым годом
Исследование МТС показало, что перед Новым годом россияне стали дольше трудиться на работе
Новогодняя елка в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Россияне в предпоследнюю неделю перед Новым годом стали дольше трудиться - среднее время пребывания на работе выросло на час с четвертью, показало исследование мобильного оператора МТС, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.
"МТС проанализировала обезличенные данные о миграциях жителей городов-милионников, а также данные пользовательской активности 21 ноября – 25 декабря 2022 года... Неудивительно, что на развлечения времени не остается: многие стремятся до Нового года закрыть все рабочие задачи, в результате среднее время, которое россияне проводят на работе, выросло на 75 минут", - выяснили специалисты.
Аналитики также отметили, что в предпоследнюю неделю года жители мегаполисов стали активнее перемещаться по городу. Так, нагрузка на основные городские магистрали выросла в 3,5 раза по сравнению с последней неделей ноября (с 21 по 27 ноября).
Тренд на покупку подарков онлайн также не пропал: трафик на сайтах и в приложениях маркетплейсов вырос в 1,5 раза. Среди них самыми популярными стали Wildberries, Ozon и "Яндекс Маркет". На фоне онлайн-покупок упала посещаемость торговых центров, отмечают специалисты. В период с 19 по 25 декабря посещаемость магазинов выросла всего на 15% по сравнению с последней неделей ноября - меньше, чем в аналогичный период в прошлом году.
Исследование также показало, что в предпоследнюю неделю уходящего года россияне на 13% чаще слушали музыку в стриминговых сервисах. Кино и книги не пользовались такой популярностью: количество пользователей онлайн-приложений в конце декабря сократилось на 16% и 8% соответственно.
В то же время выросла активность россиян в приложениях для каршеринга. "В конце декабря количество пользователей, заходивших в приложения для краткосрочной аренды автомобиля, выросло в 2,7 раза. Самый заметный рост показали "Ситимобил" и "Яндекс Драйв". А вот такси россияне заказывали всего на 3% чаще, чем в ноябре", - отмечают аналитики.