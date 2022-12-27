https://ria.ru/20221227/issledovanie-1841546860.html

Исследование показало, сколько работают россияне перед Новым годом

Исследование показало, сколько работают россияне перед Новым годом - РИА Новости, 27.12.2022

Исследование показало, сколько работают россияне перед Новым годом

Россияне в предпоследнюю неделю перед Новым годом стали дольше трудиться - среднее время пребывания на работе выросло на час с четвертью, показало исследование... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T05:44

2022-12-27T05:44

2022-12-27T11:29

мтс

wildberries

ozon

новый год

новый год — 2023

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Россияне в предпоследнюю неделю перед Новым годом стали дольше трудиться - среднее время пребывания на работе выросло на час с четвертью, показало исследование мобильного оператора МТС, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. Аналитики также отметили, что в предпоследнюю неделю года жители мегаполисов стали активнее перемещаться по городу. Так, нагрузка на основные городские магистрали выросла в 3,5 раза по сравнению с последней неделей ноября (с 21 по 27 ноября). Тренд на покупку подарков онлайн также не пропал: трафик на сайтах и в приложениях маркетплейсов вырос в 1,5 раза. Среди них самыми популярными стали Wildberries, Ozon и "Яндекс Маркет". На фоне онлайн-покупок упала посещаемость торговых центров, отмечают специалисты. В период с 19 по 25 декабря посещаемость магазинов выросла всего на 15% по сравнению с последней неделей ноября - меньше, чем в аналогичный период в прошлом году. Исследование также показало, что в предпоследнюю неделю уходящего года россияне на 13% чаще слушали музыку в стриминговых сервисах. Кино и книги не пользовались такой популярностью: количество пользователей онлайн-приложений в конце декабря сократилось на 16% и 8% соответственно. В то же время выросла активность россиян в приложениях для каршеринга. "В конце декабря количество пользователей, заходивших в приложения для краткосрочной аренды автомобиля, выросло в 2,7 раза. Самый заметный рост показали "Ситимобил" и "Яндекс Драйв". А вот такси россияне заказывали всего на 3% чаще, чем в ноябре", - отмечают аналитики.

https://ria.ru/20221212/elka-1837946656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мтс, wildberries, ozon, новый год